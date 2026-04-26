REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Co dalej z maksymalnymi cenami paliw? Minister Motyka zabrał głos

Co dalej z maksymalnymi cenami paliw? Minister Motyka zabrał głos

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 kwietnia 2026, 08:10
oprac. Adam Kuchta
Miłosz Motyka minister
Co dalej z maksymalnymi cenami paliw? Minister Miłosz Motyka zabrał głos
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Rząd nie planuje na razie wycofania się z maksymalnych cen paliw. Pakiet „Ceny Paliwa Niżej” ma obowiązywać co najmniej przez najbliższe tygodnie, a jego przyszłość zależy głównie od sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie.

Rząd nie wycofuje się z pakietu „Ceny Paliwa Niżej”

Rządowy pakiet „Ceny Paliwa Niżej” na pewno będzie obowiązywał przez najbliższe tygodnie - zapewnił w piątek 24 kwietnia minister energii Miłosz Motyka. Zaznaczył, że rozwiązania te będą funkcjonować do momentu, kiedy sytuacja na Bliskim Wschodzie się ustabilizuje i pokój będzie „możliwie najbardziej trwały”.

REKLAMA

REKLAMA

Szef resortu energii był pytany na antenie Polskie Radio o to, kiedy zakończy się działanie pakietu CPN. "W momencie, gdy te ceny będą wracały do normy, a sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie stabilna na tyle, na ile może być i pokój będzie możliwie najbardziej trwały" - powiedział Motyka. Zaznaczył, że obecnie nie widać przestrzeni na odejście od pakietu.

"Na pewno w ciągu najbliższych tygodni pakiet CPN będzie obowiązywał" - zapewnił minister energii.

Niższy VAT i akcyza wciąż obowiązują

Do 30 kwietnia obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Ponadto, zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

Zgodnie z czwartkowym obwieszczeniem ministra, w piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 - 6,62 zł, a oleju napędowego - 6,79 zł. 31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

REKLAMA

Pakiet CPN to jeden z najsilniejszych mechanizmów ochronnych w Europie, a jego skuteczność widzimy bezpośrednio na stacjach benzynowych. Rozwiązania wprowadzone m.in. przez Ministerstwo Energii skutecznie łagodzą wpływ globalnego kryzysu cen paliw na portfele polskich rodzin i polskich przedsiębiorców. Polacy tankują najtaniej w całej Unii Europejskiej, co przekłada się na konkretne oszczędności w naszych portfelach. Program CPN będzie utrzymywany tak długo, jak będzie to niezbędne, z niezmiennym priorytetem – ochroną polskich kierowców i polskiej gospodarki” – stwierdził Minister Energii Miłosz Motyka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak ustalana jest cena maksymalna paliw?

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. To właśnie ten mechanizm ma chronić kierowców przed gwałtownymi wzrostami cen na stacjach.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek.

Rząd gotowy na przedłużenie programu

Podczas spotkania z dziennikarzami w trakcie Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był pytany m.in. o to, czy „CPN” będzie kontynuowany po końcu kwietnia. "Jestem przekonany, że w trakcie majówki „CPN” będzie obowiązywał" - odpowiedział. Dodał, że "ministerstwo jest technicznie przygotowane" do przedłużenia programu.

Dopytywany, co zrobi rząd, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał odparł, że sytuacja będzie na bieżąco analizowana.

Domański odniósł się też do propozycji w zakresie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych spowodowanych rosnącymi kosztami ropy na rynkach światowych. "Z tego jak obserwuję rynek i marże na rynku, to one oczywiście pospadały (...) Natomiast tutaj podtrzymuję tak, że będziemy wychodzić z projektem" - powiedział. Zapowiedział, że założenia tego projektu miałyby być gotowe do końca kwietnia.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA