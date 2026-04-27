Ceny paliw 28 kwietnia. Nowe stawki i decyzje rządu

Kierowcy poznali maksymalne ceny paliw na 28 kwietnia 2026 roku. Choć wcześniejsze dni przyniosły spadki, nowe stawki pokazują lekkie odbicie. Rząd zapewnia jednak, że mechanizm ochronny nadal będzie działał, a sytuacja na rynku pozostaje pod kontrolą.

Po dłuższym okresie wahań na rynku paliw kierowcy w Polsce wreszcie widzą wyraźną poprawę sytuacji. Ceny benzyny i oleju napędowego zaczęły spadać. To przede wszystkim efekt zmian na globalnych rynkach ropy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że mimo chwilowej ulgi, rynek nadal pozostaje wrażliwy na wydarzenia geopolityczne i może reagować bardzo dynamicznie.

Ceny paliw na stacjach. Ile maksymalnie zapłacisz za litr benzyny lub diesla 28 kwietnia 2026 r.?

Pojawiło się nowe obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Wynika z niego, że we wtorek 28 kwietnia:

benzyna 95 kosztuje 6,21 zł za litr,

benzyna 98 kosztuje 6,72 zł za litr,

olej napędowy kosztuje 7,12 zł za litr.

Dla porównania, w okresie 25-27 kwietnia 2026 roku benzyna 95 kosztowała 6,17 zł za litr, benzyna 98 - 6,71 zł za litr, olej napędowy - 7,01 zł za litr. W piątek 24 kwietnia benzyna 95 była maksymalnie po 6,03 zł za litr, benzyna 98 - 6,62 zł/l, olej napędowy - 6,79 zł/l. W czwartek 23 kwietnia litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 5,97 zł, benzyny 98 - 6,56 zł, a oleju napędowego - 6,71 zł. Natomiast w środę 22 kwietnia obowiązywały takie ceny: benzyna 95 – 5,95 zł/l, benzyna 98 – 6,50 zł/l,olej napędowy – 6,75 zł/l

Wyjaśnijmy, że mechanizm maksymalnej ceny detalicznej to element rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej”, który działa równolegle z obniżką podatków, tj. VAT został obniżony z 23% do 8%, a akcyza została zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego). Pakiet rozwiązań osłonowych obniża ceny paliw, wspierając polskie rodziny i polską gospodarkę. „Pakiet CPN to jeden z najsilniejszych mechanizmów ochronnych w Europie, a jego skuteczność widzimy bezpośrednio na stacjach benzynowych. Rozwiązania wprowadzone m.in. przez Ministerstwo Energii skutecznie łagodzą wpływ globalnego kryzysu cen paliw na portfele polskich rodzin i polskich przedsiębiorców. Polacy tankują najtaniej w całej Unii Europejskiej, co przekłada się na konkretne oszczędności w naszych portfelach” – podkreślił Minister Energii Miłosz Motyka.

Szef resortu energii był pytany o to, kiedy zakończy się działanie pakietu CPN. "W momencie, gdy te ceny będą wracały do normy, a sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie stabilna na tyle, na ile może być i pokój będzie możliwie najbardziej trwały" - powiedział Motyka. Zaznaczył, że obecnie nie widać przestrzeni na odejście od pakietu. "Na pewno w ciągu najbliższych tygodni pakiet CPN będzie obowiązywał" - zapewnił minister energii.

Tabela: Maksymalne ceny detaliczne paliw w poszczególnych dniach

Data Dzień tygodnia Benzyna 95 (z VAT) Benzyna 98 (z VAT) Olej napędowy (z VAT) 31.03.2026 Wtorek 6,16 zł 6,76 zł 7,60 zł 01.04.2026 Środa 6,21 zł 6,81 zł 7,66 zł 02.04.2026 Czwartek 6,23 zł 6,84 zł 7,65 zł 03.04.2026 Piątek 6,19 zł 6,80 zł 7,64 zł 04-07.04.2026 Sobota-Wtorek 6,21 zł 6,82 zł 7,87 zł 08.04.2026 Środa 6,21 zł 6,82 zł 7,87 zł 09.04.2026 Czwartek 6,27 zł 6,88 zł 7,83 zł 10.04.2026 Piątek 6,17 zł 6,77 zł 7,66 zł 11-13.04.2026 Sobota-Niedziela-Poniedziałek 6,14 zł 6,73 zł 7,68 zł 14.04.2026 Wtorek 6,12 zł 6,70 zł 7,58 zł 15.04.2026 Środa 6,16 zł 6,70 zł 7,41 zł 16.04.2026 Czwartek 6,08 zł 6,61 zł 7,23 zł 17.04.2026 Piątek 6,04 zł 6,59 zł 7,18 zł 18-20.04.2026 Sobota-Niedziela-Poniedziałek 6,03 zł 6,57 zł 7,07 zł 21.04.2026 Wtorek 6,00 zł 6,54 zł 6,92 zł 22.04.2026 Środa 5,95 zł 6,50 zł 6,75 zł 23.04.2026 Czwartek 5,97 zł 6,56 zł 6,71 zł 24.04.2026 Piątek 6,03 zł 6,62 zł 6,79 zł 25-27.04.2026 Sobota-Niedziela-Poniedziałek 6,17 zł 6,71 zł 7,01 zł 28.04.2026 Wtorek 6,21 zł 6,72 zł 7,12 zł

Skąd biorą się ceny maksymalne? To nie jest przypadek

Zgodnie z przepisami, Ministerstwo Energii codziennie publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw, a stawka obowiązuje od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy cena obowiązuje do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej grozi karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. To oznacza, że stacje paliw muszą ściśle trzymać się narzuconych limitów, a kierowcy mogą być pewni, że ceny nie przekroczą ustalonego poziomu.

„Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.”

Rząd jest gotowy na przedłużenie programu CPN

Podczas spotkania z dziennikarzami w trakcie Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był pytany m.in. o to, czy „CPN” będzie kontynuowany po końcu kwietnia. "Jestem przekonany, że w trakcie majówki „CPN” będzie obowiązywał" - odpowiedział. Dodał, że "ministerstwo jest technicznie przygotowane" do przedłużenia programu. Dopytywany, co zrobi rząd, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał odparł, że sytuacja będzie na bieżąco analizowana.

Domański odniósł się też do propozycji w zakresie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych spowodowanych rosnącymi kosztami ropy na rynkach światowych. "Z tego jak obserwuję rynek i marże na rynku, to one oczywiście pospadały (...) Natomiast tutaj podtrzymuję tak, że będziemy wychodzić z projektem" - powiedział. Zapowiedział, że założenia tego projektu miałyby być gotowe do końca kwietnia.

Premier Donald Tusk o programie CPN (Ceny Paliw Niżej)

„Dzięki rządowemu pakietowi obniżek cen paliw CPN (Ceny Paliw Niżej) kierowcy zaoszczędzą ok. 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku” - stwierdził premier Donald Tusk. „Nasz mechanizm CPN nie ma wpływu na to, ile paliwa kosztują na giełdach światowych. Jak państwo zauważyliście, wojna, a także pewien typ ekspresji politycznej polityków zaangażowanych w tę wojnę, szczególnie prezydenta Stanów Zjednoczonych, powodują, że te wahania są dość dynamiczne” - powiedział szef rządu.

Premier Tusk podkreślił, że wprowadzony mechanizm cen maksymalnych został skonstruowany tak, aby z jednej strony ograniczać nadmierne zyski pośredników i firm paliwowych, a z drugiej – zapewniać stabilność rynku i bezpieczeństwo dostaw. Zaznaczył, że ceny maksymalne będą ogłaszane codziennie i uwzględnią sytuację na rynkach globalnych. Jak dodał, równorzędnym celem rządu – obok utrzymania możliwie niskich cen – jest zapewnienie płynności dostaw i uniknięcie zaburzeń na rynku paliw. W jego ocenie przyjęte rozwiązania pozwalają osiągnąć najniższe możliwe ceny bez ryzyka niedoborów.

Premier zwrócił również uwagę na ryzyko tzw. turystyki paliwowej. Poinformował, że obecnie nie ma jeszcze masowego napływu kierowców z zagranicy, jednak rząd monitoruje sytuację, szczególnie w kontekście możliwego zwiększonego popytu ze strony kierowców z krajów sąsiednich, gdzie ceny paliw są wyższe. „Rzeczywiście u nas paliwo jest tak tanie, jak to tylko możliwe, bardzo wyraźnie tańsze niż np. w Niemczech. Ale to oznacza też pełną koncentrację i czujność wszystkich instytucji państwa, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne i paliwowe, tak, żeby tutaj nie popełnić żadnego błędu” - podkreślił szef rządu.

Dialog z branżą paliwową i możliwe zmiany regulacyjne

„W zakresie interwencyjnych działań na rynku paliw znamy wasze postulaty i nie odwracamy się od nich plecami. Będziemy z wami w dialogu” – powiedział ministra energii Miłosz Motyka, zwracając się do uczestników Kongresu Paliwowego 2026 organizowanego przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego. W kuluarach szef resortu energii zaznaczył, że nie wyklucza doprecyzowania przepisów po przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami branży. Podkreślił również, że ministerstwo planuje kontynuować dialog z sektorem paliwowym pod auspicjami organizacji branżowej także w innych kwestiach regulacyjnych.

Ministra energii Miłosz Motyka odnosząc się do pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, wskazał, że jego obowiązywanie jest uzależnione od sytuacji geopolitycznej. „Pakiet będzie obowiązywał tak długo, jak będzie utrzymywać się trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie” – powiedział, wyrażając jednocześnie nadzieję na jej rychłą stabilizację. Dodał również, że obecnie nie ma nacisków w rządzie, aby wycofywać się z przyjętych rozwiązań, mimo ich kosztów dla budżetu. „Nie ma takiej presji. Sam minister Domański powiedział, że pakiet będzie utrzymywany tak długo, jak będzie potrzeba” – podkreślił w rozmowie kuluarowej.

Większość Polaków za cenami maksymalnymi paliw do końca 2026 roku

Aż 80 proc. Polaków uważa, że państwo powinno wprowadzić urzędowe ceny maksymalne na paliwa do końca 2026 roku – wynika z nowego sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu”. Respondentom zadano pytanie, czy ich zdaniem takie rozwiązanie powinno obowiązywać do końca bieżącego roku. Wyniki pokazują wyraźne poparcie dla interwencji państwa w tym obszarze.

Spośród badanych 40 proc. odpowiedziało „raczej tak”, a kolejne 40 proc. „zdecydowanie tak”. Przeciwnego zdania było łącznie 20 proc. respondentów, w tym 13 proc. wskazało odpowiedź „raczej nie”, a 7 proc. „zdecydowanie nie”. W analizie pominięto osoby niezdecydowane. Badanie zostało zrealizowane w dniach 2–3 kwietnia na próbie 1011 dorosłych osób.