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Ceny paliw 26 sierpnia 2026 r. Sprawdź, ile zapłacisz za benzynę i diesla

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25 sierpnia 2026, 16:20
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ceny paliw benzyna diesel
Ceny paliw 26 sierpnia 2026 r. Sprawdź, ile zapłacisz za benzynę i diesla
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Ceny paliw w środę, 26 sierpnia, przyniosą kierowcom mieszane wiadomości. Maksymalna cena benzyny Pb95 wzrośnie do 6,58 zł za litr, a Pb98 pozostanie na poziomie 7,40 zł. Wyraźnie spadnie natomiast limit dla oleju napędowego – z 7,61 do 7,54 zł za litr. Sprawdzamy, ile kierowcy maksymalnie zapłacą za paliwo i jak zmieniły się limity w porównaniu z poprzednimi dniami.

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Sprawdź, ile zapłacisz za paliwo 26 sierpnia 2026 r.

Minister Energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w środę 26 sierpnia 2026 r. Kierowców czeka niewielka zmiana ceny benzyny Pb95, bez zmian w przypadku Pb98 oraz wyraźna obniżka maksymalnej ceny oleju napędowego.

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Maksymalne ceny paliw na 26 sierpnia wyniosą:

  • benzyna 95 – 6,58 zł/l,
  • benzyna 98 – 7,40 zł/l,
  • olej napędowy – 7,54 zł/l.

W porównaniu z limitami obowiązującymi we wtorek 25 sierpnia cena maksymalna Pb95 wzrośnie o 1 grosz na litrze. Limit dla benzyny Pb98 pozostanie bez zmian, natomiast maksymalna cena diesla spadnie aż o 7 groszy na litrze.

Paliwo

Maksymalna cena 26 sierpnia

Benzyna Pb95

6,58 zł/l

Benzyna Pb98

7,40 zł/l

Olej napędowy

7,54 zł/l

Są to ceny maksymalne, a więc górne limity, których sprzedawcy nie mogą przekroczyć. Stacje mogą oferować paliwo taniej, jeśli pozwalają na to warunki rynkowe. Obowiązek stosowania maksymalnych cen jest elementem czasowych rozwiązań wprowadzonych w ramach pakietu „Ceny Paliw Niżej”.

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Maksymalne ceny paliw 25 sierpnia. Tyle wyniosły limity

We wtorek 25 sierpnia maksymalną cenę benzyny Pb95 ustalono na 6,57 zł/l. W przypadku benzyny Pb98 limit wyniósł 7,40 zł/l, natomiast za litr oleju napędowego kierowcy mogli zapłacić maksymalnie 7,61 zł.

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Paliwo

Maksymalna cena 25 sierpnia

Benzyna Pb95

6,57 zł/l

Benzyna Pb98

7,40 zł/l

Olej napędowy

7,61 zł/l

Oznacza to, że w środę 26 sierpnia limit dla Pb95 będzie wyższy o 1 grosz, cena maksymalna Pb98 pozostanie na tym samym poziomie, a limit dla oleju napędowego zostanie obniżony o 7 groszy na litrze.

Jak zmienią się maksymalne ceny z 25 na 26 sierpnia?

  • Pb95: z 6,57 zł/l do 6,58 zł/l, czyli +1 gr/l,
  • Pb98: z 7,40 zł/l do 7,40 zł/l, czyli bez zmiany,
  • ON: z 7,61 zł/l do 7,54 zł/l, czyli -7 gr/l.

Dla kierowców tankujących 50 litrów oznacza to odpowiednio zmianę rachunku o 50 groszy więcej w przypadku Pb95, brak zmiany dla Pb98 oraz 3,50 zł mniej przy tankowaniu oleju napędowego.

Ceny paliw w poniedziałek były niższe

Warto przypomnieć również limity obowiązujące dzień wcześniej, w poniedziałek 24 sierpnia. Maksymalna cena benzyny Pb95 wynosiła wówczas 6,54 zł/l, benzyny Pb98 7,36 zł/l, a oleju napędowego 7,59 zł/l.

Oznaczało to, że w ciągu jednego dnia, z poniedziałku na wtorek, maksymalna cena wzrosła o:

  • 3 grosze na litrze w przypadku Pb95,
  • 4 grosze na litrze w przypadku Pb98,
  • 2 grosze na litrze w przypadku ON.

Przy tankowaniu 50 litrów różnica między poniedziałkowym a wtorkowym limitem wynosiła odpowiednio 1,50 zł, 2 zł i 1 zł.

W środę sytuacja wygląda już inaczej. Limit dla Pb95 nadal lekko rośnie, ale cena maksymalna Pb98 stabilizuje się na poziomie 7,40 zł/l, a diesel wyraźnie tanieje względem wtorkowego limitu.

Patrząc szerzej, od poniedziałku do środy maksymalna cena Pb95 wzrosła z 6,54 do 6,58 zł/l, czyli o 4 grosze. W przypadku Pb98 wzrost wyniósł 4 grosze — z 7,36 do 7,40 zł/l. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego spadła z 7,59 do 7,54 zł/l, czyli o 5 groszy.

Rząd obniżył VAT na paliwa. Co zakłada pakiet „Ceny Paliw Niżej”?

Obowiązujące limity cen są elementem decyzji rządu o częściowym przywróceniu tzw. pakietu „Ceny Paliw Niżej” (CPN). Jednym z jego elementów jest obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.

Drugim rozwiązaniem jest wprowadzenie maksymalnych cen sprzedaży paliw. Mechanizm został uruchomiony ponownie 17 sierpnia i ma obowiązywać do 31 sierpnia 2026 r.

Oznacza to, że maksymalne ceny publikowane przez ministra energii mają chronić kierowców przed nadmiernym wzrostem cen paliw w okresie obowiązywania pakietu.

Cena maksymalna jest wyliczana według określonego mechanizmu. Uwzględnia on m.in. średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Wcześniejsza odsłona pakietu CPN obowiązywała do końca czerwca. Jak informowano, jego pierwsza edycja obejmowała m.in. obniżoną stawkę VAT oraz maksymalne ceny paliw, a czasowa obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca. Koszt dotychczasowego programu szacowano na około 4,7 mld zł.

Ile kierowca zapłaci za pełny bak 26 sierpnia?

Dla kierowcy tankującego 50 litrów paliwa środowe limity oznaczają maksymalny wydatek:

  • 329 zł za 50 litrów Pb95,
  • 370 zł za 50 litrów Pb98,
  • 377 zł za 50 litrów oleju napędowego.

To oznacza, że w porównaniu z wtorkiem tankowanie 50 litrów Pb95 będzie według maksymalnego limitu droższe o 50 groszy. W przypadku Pb98 rachunek pozostanie taki sam. Największą zmianę odczują kierowcy samochodów z silnikiem Diesla — 50 litrów ON będzie kosztować maksymalnie 3,50 zł mniej niż przy wtorkowym limicie.

W praktyce rachunek może być niższy, ponieważ maksymalna cena nie oznacza, że każda stacja musi sprzedawać paliwo właśnie po tej stawce.

Ceny paliw 26 sierpnia – co warto wiedzieć?

Najważniejszą zmianą w środę jest spadek maksymalnej ceny oleju napędowego. We wtorek limit wynosił 7,61 zł/l, a w środę zostanie obniżony do 7,54 zł/l. To różnica 7 groszy na każdym litrze.

Kierowcy samochodów benzynowych nie zobaczą natomiast dużych zmian. Pb95 podrożeje w limicie o zaledwie 1 grosz, do 6,58 zł/l, natomiast Pb98 pozostanie na poziomie 7,40 zł/l.

Warto też pamiętać, że obwieszczenie określa górną granicę ceny, a nie jednolitą cenę obowiązującą na wszystkich stacjach. Ostateczna kwota przy dystrybutorze może więc być niższa od wskazanego limitu.

Maksymalne ceny paliw od 24 do 26 sierpnia

Paliwo

24 sierpnia

25 sierpnia

26 sierpnia

Benzyna Pb95

6,54 zł/l

6,57 zł/l

6,58 zł/l

Benzyna Pb98

7,36 zł/l

7,40 zł/l

7,40 zł/l

Olej napędowy

7,59 zł/l

7,61 zł/l

7,54 zł/l

Z zestawienia widać, że maksymalna cena Pb95 rośnie trzeci dzień z rzędu, choć tempo podwyżki wyraźnie się zmniejszyło. W przypadku Pb98 po wtorkowym wzroście nastąpiła stabilizacja. Diesel natomiast po dwóch dniach wzrostów zalicza w środę wyraźną obniżkę limitu.

Maksymalne ceny paliw będą obowiązywać do 31 sierpnia w ramach czasowych rozwiązań przyjętych przez rząd. Kolejne obwieszczenia ministra energii określają limity na następne dni robocze.

Dla kierowców najważniejsza informacja na 26 sierpnia jest więc prosta: maksymalna cena benzyny Pb95 wyniesie 6,58 zł/l, Pb98 7,40 zł/l, a oleju napędowego 7,54 zł/l.

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Źródło: INFOR
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