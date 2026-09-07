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Gaz drożeje, zapasy są niższe. Czy czeka nas trudniejsza zima?

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07 września 2026, 10:52
Gaz drożeje, zapasy są niższe. Czy czeka nas trudniejsza zima?
Gaz drożeje, zapasy są niższe. Czy czeka nas trudniejsza zima?
Shutterstock

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Ceny gazu w Europie rosną, w czasie, gdy USA i Iran przeprowadzają wzajemne ataki na tankowce, co na rynkach wzbudza obawy, że zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie jest odległe - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 2,3 proc. do 73,58 euro za MWh, po wzroście wcześniej o 4,5 proc. - blisko najwyższego poziomu od 3 lat.

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Gaz drożeje przez napięcia na Bliskim Wschodzie

Ceny gazu w Europie rosną w reakcji na wzajemne ataki na tankowce przez USA i Iran, co na rynkach wzbudza obawy, że zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie jest odległe, a na rynkach wciąż występują zakłócenia w dostawach nośników energii z Zatoki Perskiej.

Po miesiącu względnego spokoju 30 sierpnia USA wznowiły działania bojowe przeciw Iranowi. 2 września, siły irańskie zaatakowały obiekty USA w Jordanii, Iraku i Bahrajnie, natomiast następnego dnia - bazy amerykańskie w Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało w sobotę, że wojska amerykańskie zniszczyły trzy irańskie tankowce.

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Według CENTCOM, do uderzeń doszło po tym, gdy siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wystrzeliły rakiety balistyczne w kierunku amerykańskiego lotniskowca oraz niszczyciela rakietowego.

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Główny negocjator irański, przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf, zagroził w niedzielę „szybszymi i mocniejszymi” odpowiedziami na ataki amerykańskie.

Zapasy gazu niższe niż zwykle przed sezonem grzewczym

Zakłócenia w globalnych dostawach nośników energii, w tym gazu ziemnego LNG, komplikują krajom Europy wysiłki zmierzające do odbudowy zapasów gazu przed zbliżającą się zimą.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 66,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 83,2 proc. W magazynach znajduje się obecnie 753,48 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 54,2 proc., a średnia 5-letnia to 82,0 proc.

Zapasy gazu w Europie są obecnie na rekordowo niskim poziomie, jak na tę porę roku - wskazują analitycy.

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Źródło: PAP
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