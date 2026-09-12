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Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Ceny paliw wystrzelą. Analitycy ostrzegają kierowców przed kolejnymi podwyżkami: za litr benzyny Pb95 zapłacą 7,99 zł, a za diesla nawet 9,07 zł

Ceny paliw wystrzelą. Analitycy ostrzegają kierowców przed kolejnymi podwyżkami: za litr benzyny Pb95 zapłacą 7,99 zł, a za diesla nawet 9,07 zł

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12 września 2026, 08:24
oprac. Adam Kuchta
Premier Donald Tusk ceny paliw
Ceny paliw mocno wzrosną. Analitycy ostrzegają kierowców przed kolejnymi podwyżkami
dziennik.pl

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Ceny paliw w przyszłym tygodniu mogą ponownie wyraźnie wzrosnąć. Analitycy e-petrol.pl prognozują, że za litr benzyny Pb95 zapłacimy maksymalnie 7,99 zł, a za diesla nawet 9,07 zł. Kierowcy muszą niestety szykować się na kolejne podwyżki

Ceny paliw w Polsce nie chcą wyhamować. Kierowcy muszą się przygotować na kolejne podwyżki cen paliw już w najbliższych dniach. Analitycy e-petrol.pl ostrzegają, że w przyszłym tygodniu wszystkie gatunki paliw mogą zdrożeć, a cena diesla może przekroczyć 9 zł za litr. Sprawdź, ile mogą kosztować benzyna, olej napędowy i LPG od 14 września 2026 roku.

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Ceny paliw w przyszłym tygodniu. Kierowcy zapłacą wyraźnie więcej

Ceny paliwa w przyszłym tygodniu mogą wyraźnie zdrożeć. Prognozy nie są optymistyczne, ponieważ za Pb95 mamy zapłacić maksymalnie 7,99 zł za litr, a za diesla - od 8,94 zł do nawet 9,07 zł za litr. Tak uważają analitycy portalu e-petrol.pl. Ich zdaniem stacje paliw wkraczają w czas bezprecedensowych podwyżek cen.

„Wizyty na stacjach paliw w ostatnich dniach nie należą do przyjemnych - każdego dnia ceny wszystkich gatunków paliw dotkliwie rosną, budząc także obawy o poziom cen artykułów przemysłowych i poziom inflacji” - ocenili eksperci portalu. Ich zdaniem w obliczu braku perspektyw zakończenia działań wojennych i globalnych problemów rafinacji paliw gotowych możliwości dalszych wzrostów nie wygasają. „Najnowsza prognoza na okres 14–20 września 2026 roku przynosi kolejne bolesne wiadomości dla kierowców. Paliwa bez wyjątku będą drożeć - uważają eksperci portalu.

Ile aktualnie kosztują paliwa na stacjach benzynowych w Polsce?

Zgodnie z danymi e-petrol.pl, aktualnie na stacjach nadal najtańszy jest autogaz kosztujący 2,95 zł/l. Bezołowiowa 95-oktanowa benzyna kosztuje 7,89 zł/l, a 98-oktanowa - 8,76 zł/l. Diesel jest od niej o grosz tańszy - 8,75 zł/l.

Cen paliw na 14–20 września 2026 roku. Jak to może wyglądać?

Analitycy prognozują, że ceny w przyszłym tygodniu (od 14 do 20 września) mogą wzrosnąć. Uważają, że cena Pb95 będzie wahać się od 7,86 zł do 7,99 zł za litr, a Pb98 od 8,74 do 8,87 zł/l. Diesel może sięgnąć nawet 9,07 zł/l, a LPG powinien zmieścić się w przedziale 2,96 - 3,05 zł/l.

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„W notowaniach hurtowych z 11 września 2026 roku widać wyraźne zróżnicowanie kierunków, w jakich zmierzają ceny poszczególnych paliw. Benzyna bezołowiowa 98 kosztuje obecnie 6845 zł za metr sześcienny, co oznacza spadek o 253 zł w porównaniu do poprzedniej soboty, podczas gdy Pb95 tanieje o 239 zł i kosztuje 6078 zł/m sześc. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na rynku diesla i paliwa opałowego, które w tym samym okresie mocno drożeją. Olej napędowy notuje wzrost o 134 zł, osiągając poziom 7168 zł za metr sześcienny, a cena oleju opałowego rośnie o 118 zł, zatrzymując się na poziomie 5669 zł/m sześc” - poinformowali analitycy.

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ceny paliw na stacjach

ceny paliw na stacjach

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