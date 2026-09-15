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Inflacja w sierpniu. GUS podał nowe dane

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15 września 2026, 12:37
Inflacja w sierpniu. GUS podał nowe dane
Inflacja w sierpniu. GUS podał nowe dane
Shutterstock BB
Forsal.pl

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Inflacja nie odpuszcza. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w sierpniu o 3,4 proc. w ujęciu rocznym - wynika z danych GUS. W porównaniu z lipcem ceny poszły w górę o 0,3 proc., choć miesięczny odczyt okazał się niższy od wcześniejszego szybkiego szacunku.

Zgodnie z szybkim szacunkiem GUS z końca sierpnia ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2026 r. wzrosły rdr o 3,4 proc., a w poorównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,4 proc.

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Składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec 2026 r.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec 2026 r.:

sierpień

sierpień

lipiec

lipiec

rdr

mdm

rdr

mdm

INFLACJA OGÓŁEM

3,4

0,3

3,0

0,8

Inflacja usług

5,6

0,7

5,5

1,4

Inflacja towarów

2,5

0,2

2,0

0,6

Żywność i napoje bezalkoholowe

-0,9

-0,7

-0,4

-0,8

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

6,6

0

6,9

0,6

Odzież i obuwie

-2,9

-0,7

-3,6

-4,1

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

4,6

0,3

4,5

0,3

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

-0,2

-0,3

-0,6

0,1

Zdrowie

4,7

0,1

4,9

0,1

Transport

11,2

3,5

7,0

7,4

Informacja i komunikacja

3,7

-0,3

5,2

1,6

Rekreacja, sport i kultura

6,5

1,5

5,4

3,6

Edukacja

5,4

0,1

5,3

0,0

Restauracje i usugi zakwaterowania

4,2

0,3

4,2

0,2

Ubezpieczenia i usługi finansowe

2,3

0,7

2,3

0,6

Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi

2,4

0,6

1,6

-0,4

Największym zaskoczeniem jest jednak transport. Ceny w tej kategorii wzrosły aż o 11,2 proc. rdr i 3,5 proc. mdm, wyraźnie mocniej niż w lipcu. Jednocześnie widać korzystne tendencje po stronie żywności - ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,9 proc. rdr oraz o 0,7 proc. mdm.

Warto zwrócić uwagę na różnicę między towarami a usługami. Towary podrożały o 2,5 proc. rdr, podczas gdy usługi aż o 5,6 proc. Oznacza to, że mimo wyraźnego spadku cen części produktów presja kosztowa w sektorze usług pozostaje silna.

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Źródło: PAP
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