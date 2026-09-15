Inflacja w sierpniu. GUS podał nowe dane
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Inflacja nie odpuszcza. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w sierpniu o 3,4 proc. w ujęciu rocznym - wynika z danych GUS. W porównaniu z lipcem ceny poszły w górę o 0,3 proc., choć miesięczny odczyt okazał się niższy od wcześniejszego szybkiego szacunku.
Zgodnie z szybkim szacunkiem GUS z końca sierpnia ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2026 r. wzrosły rdr o 3,4 proc., a w poorównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,4 proc.
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Składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec 2026 r.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec 2026 r.:
sierpień
sierpień
lipiec
lipiec
rdr
mdm
rdr
mdm
INFLACJA OGÓŁEM
3,4
0,3
3,0
0,8
Inflacja usług
5,6
0,7
5,5
1,4
Inflacja towarów
2,5
0,2
2,0
0,6
Żywność i napoje bezalkoholowe
-0,9
-0,7
-0,4
-0,8
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
6,6
0
6,9
0,6
Odzież i obuwie
-2,9
-0,7
-3,6
-4,1
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
4,6
0,3
4,5
0,3
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
-0,2
-0,3
-0,6
0,1
Zdrowie
4,7
0,1
4,9
0,1
Transport
11,2
3,5
7,0
7,4
Informacja i komunikacja
3,7
-0,3
5,2
1,6
Rekreacja, sport i kultura
6,5
1,5
5,4
3,6
Edukacja
5,4
0,1
5,3
0,0
Restauracje i usugi zakwaterowania
4,2
0,3
4,2
0,2
Ubezpieczenia i usługi finansowe
2,3
0,7
2,3
0,6
Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi
2,4
0,6
1,6
-0,4
Największym zaskoczeniem jest jednak transport. Ceny w tej kategorii wzrosły aż o 11,2 proc. rdr i 3,5 proc. mdm, wyraźnie mocniej niż w lipcu. Jednocześnie widać korzystne tendencje po stronie żywności - ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,9 proc. rdr oraz o 0,7 proc. mdm.
Warto zwrócić uwagę na różnicę między towarami a usługami. Towary podrożały o 2,5 proc. rdr, podczas gdy usługi aż o 5,6 proc. Oznacza to, że mimo wyraźnego spadku cen części produktów presja kosztowa w sektorze usług pozostaje silna.
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