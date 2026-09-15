Inflacja w sierpniu. GUS podał nowe dane

Inflacja nie odpuszcza. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w sierpniu o 3,4 proc. w ujęciu rocznym - wynika z danych GUS. W porównaniu z lipcem ceny poszły w górę o 0,3 proc., choć miesięczny odczyt okazał się niższy od wcześniejszego szybkiego szacunku.

Zgodnie z szybkim szacunkiem GUS z końca sierpnia ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2026 r. wzrosły rdr o 3,4 proc., a w poorównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,4 proc.

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Składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec 2026 r.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec 2026 r.:

sierpień sierpień lipiec lipiec rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 3,4 0,3 3,0 0,8 Inflacja usług 5,6 0,7 5,5 1,4 Inflacja towarów 2,5 0,2 2,0 0,6 Żywność i napoje bezalkoholowe -0,9 -0,7 -0,4 -0,8 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,6 0 6,9 0,6 Odzież i obuwie -2,9 -0,7 -3,6 -4,1 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,6 0,3 4,5 0,3 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -0,2 -0,3 -0,6 0,1 Zdrowie 4,7 0,1 4,9 0,1 Transport 11,2 3,5 7,0 7,4 Informacja i komunikacja 3,7 -0,3 5,2 1,6 Rekreacja, sport i kultura 6,5 1,5 5,4 3,6 Edukacja 5,4 0,1 5,3 0,0 Restauracje i usugi zakwaterowania 4,2 0,3 4,2 0,2 Ubezpieczenia i usługi finansowe 2,3 0,7 2,3 0,6 Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi 2,4 0,6 1,6 -0,4

Największym zaskoczeniem jest jednak transport. Ceny w tej kategorii wzrosły aż o 11,2 proc. rdr i 3,5 proc. mdm, wyraźnie mocniej niż w lipcu. Jednocześnie widać korzystne tendencje po stronie żywności - ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,9 proc. rdr oraz o 0,7 proc. mdm.

Warto zwrócić uwagę na różnicę między towarami a usługami. Towary podrożały o 2,5 proc. rdr, podczas gdy usługi aż o 5,6 proc. Oznacza to, że mimo wyraźnego spadku cen części produktów presja kosztowa w sektorze usług pozostaje silna.