REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Czy 27 września to niedziela handlowa? Zobacz, czy zrobisz zakupy w Biedronce, Lidlu i Dino

Czy 27 września to niedziela handlowa? Zobacz, czy zrobisz zakupy w Biedronce, Lidlu i Dino

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 września 2026, 08:50
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
supermarket zakupy
Czy 27 września to niedziela handlowa? Te sklepy będą otwarte
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy 27 września 2026 roku zrobimy zakupy w dużych marketach? Mamy złą wiadomość dla osób, które planowały niedzielne wizyty w galeriach handlowych. Najbliższa niedziela, 27 września, jest niedzielą z zakazem handlu. Oznacza to, że popularne dyskonty, takie jak Biedronka, Lidl, Dino czy Kaufland, będą zamknięte.

Niedziela, 27 września 2026 roku to niedziela niehandlowa. Przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta są w tej kwestii jednoznaczne. Wrzesień jest miesiącem, w którym nie przypada żadna z siedmiu ustawowych niedziel handlowych.

REKLAMA

REKLAMA

Gdzie zrobić zakupy 27 września? Te miejsca będą otwarte

Choć duże sklepy i centra handlowe będą zamknięte, prawo przewiduje ponad 30 wyjątków. Jeśli zabraknie Ci podstawowych produktów spożywczych lub nagle wypadnie pilna sytuacja, zakupy zrobisz w następujących miejscach:

  • Sklepy osiedlowe i franczyzowe (np. Żabka, Carrefour Express) - pod warunkiem, że za ladą stanie sam właściciel lub jego najbliższa rodzina.
  • Stacje paliw - otwarte zazwyczaj całodobowo, oferujące podstawowe produkty spożywcze i napoje.
  • Apteki i punkty apteczne - w tym placówki dyżurne.
  • Piekarnie, cukiernie i lodziarnie - idealne na świeże pieczywo czy niedzielny deser.
  • Kwiaciarnie oraz placówki gastronomiczne (restauracje, kawiarnie, pizzerie).

Przepisy pod lupą: Jakie wyjątki prawne pozwalają na handel?

Warto wiedzieć, dlaczego niektóre placówki mogą legalnie działać w dni objęte zakazem. Kluczowy jest tu status prawny działalności. Oprócz wspomnianych stacji paliw czy aptek, prawo pozwala na handel m.in. na dworcach kolejowych i lotniskach (w zakresie obsługi podróżnych), w placówkach hotelowych oraz w sklepach internetowych (procesy automatyczne i wysyłka mogą odbywać się bez przeszkód). Najważniejszym i najczęściej wykorzystywanym wyjątkiem jest jednak prowadzenie handlu "osobiście przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, we własnym imieniu i na własny rachunek". Oznacza to, że właściciel ma prawo otworzyć sklep, o ile nie korzysta wtedy z pracy zatrudnionych pracowników lub zleceniobiorców.

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa w 2026 roku?

Fani niedzielnych zakupów będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Październik oraz listopad również nie przyniosą żadnej niedzieli bez zakazu handlu. Prawdziwy maraton zakupowy czeka nas dopiero pod koniec roku. Najbliższa niedziela handlowa przypada 6 grudnia 2026 roku. Co ciekawe, grudzień będzie pod tym względem wyjątkowy, ponieważ w związku z okresem przedświątecznym handel będzie dozwolony aż w trzy niedziele z rzędu: 6, 13 oraz 20 grudnia.

REKLAMA

Kara za złamanie zakazu handlu

Warto pamiętać, że za złamanie przepisów o zakazie handlu właścicielom placówek grożą surowe kary finansowe. Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć mandat w wysokości od 1000 zł do 5000 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu - grzywna może wynieść nawet 100 tysięcy złotych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy zakaz handlu zostanie zniesiony? Nowe propozycje i petycje

Temat ograniczenia handlu w niedziele wciąż budzi ogromne emocje i regularnie wraca na wokandę publiczną. Do resortu pracy wpływają nowe petycje i projekty modyfikacji obecnego stanu prawnego. Jedna z ostatnich głośnych propozycji zakłada kompromisowe rozwiązanie: pełne zniesienie zakazu handlu w zamian za zagwarantowanie każdemu pracownikowi prawa do 59 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowo, który musiałby obejmować niedzielę przynajmniej raz na dwa tygodnie. Dyskusje nad tym, jak zbalansować interesy konsumentów, przedsiębiorców oraz prawa pracownicze, nadal trwają i mogą przynieść zmiany w nadchodzących latach.

Powiązane
ZUS zaniżył Twoją emeryturę? Urzędnicy odrzucą zwykłe pismo, ale w sądzie masz ogromną szansę
ZUS zaniżył Twoją emeryturę? Urzędnicy odrzucą zwykłe pismo, ale w sądzie masz ogromną szansę
Ukończyłeś ten wiek? ZUS automatycznie podniesie Twoją emeryturę od stycznia. Na konto wpłynie ekstra 366 zł
Ukończyłeś ten wiek? ZUS automatycznie podniesie Twoją emeryturę od stycznia. Na konto wpłynie ekstra 366 zł
Płaca minimalna 2027 - ile na rękę za godzinę, a ile netto miesięcznie? Rząd podał wysokość minimalnego wynagrodzenia 2027
Płaca minimalna 2027 - ile na rękę za godzinę, a ile netto miesięcznie? Rząd podał wysokość minimalnego wynagrodzenia 2027
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Tyle pieniędzy popłynie ze składek w 2027 r. Kwota robi wrażenie
25 wrz 2026

W przyszłym roku każdy pracujący zapłaci średnio ponad 38,5 tys. zł obowiązkowych składek. Tyle że coraz trudniej sprawdzić, na co właściwie idą te pieniądze – pisze „Rz”.
Zmiana w ostatniej chwili przed wyborami w Krakowie. Jeden szczegół na karcie może zmylić głosujących
25 wrz 2026

Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta w przedterminowym głosowaniu. Choć kampania wyborcza dobiega końca, a za chwilę zacznie obowiązywać cisza wyborcza, to ostatnie wydarzenia kompletnie zmieniły sytuację na karcie do głosowania. Pojawi się na niej nazwisko osoby, która... wcale nie startuje. Wyjaśniamy, jak oddać ważny głos, kto walczy o fotel prezydenta i na jakie darmowe ułatwienia mogą liczyć krakowianie w dniu wyborów.
Skarbówka sprawdza to teraz u wszystkich. Prześwietlają pięć lat wstecz i żądają zwrotu pieniędzy
25 wrz 2026

Choć termin składania rocznych zeznań podatkowych już dawno minął, nie znaczy to że kontakt z urzędem skarbowym jest zakończony. Fiskus może prześwietlić tych, którzy skorzystali z ulg podatkowych i sprawdzić czy rzeczywiście mieli do nich prawo. Pod lupę mogą kontrolerów trafiają między innymi rozliczenia dotyczące ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej czy termomodernizacyjnej. Urzędnicy mogą domagać się dodatkowych dokumentów, a w niektórych przypadkach przesłuchiwać świadków a nawet żądać zwrotu pieniędzy i to z odsetkami.
Ustalenie pokontrolne dotyczące zarządzania kryzysowego podczas powodzi w 2024 roku
25 wrz 2026

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli była spowodowana zarzutami pod adresem administracji za brak szybkiej i sprawnej reakcji na zagrożenia podczas powodzi z września 2024 rok, która dotknęła województwa dolnośląskie i opolskie. Co ustalono?

REKLAMA

Będzie dożywotnie świadczenie pieniężne dla seniorów? Apel o ważną ustawę na biurku premiera. Kto przygotuje nowe przepisy?
24 wrz 2026

Senior przekazuje własność mieszkania lub domu, a w zamian otrzymuje pieniądze do końca życia i może nadal mieszkać w swojej nieruchomości. Na tym ma polegać dożywotnie świadczenie pieniężne, którego zasady ma określić specjalna ustawa. Projekt takich przepisów powstał już przed laty, ale ustawy nie uchwalono, a seniorzy zawierają podobne umowy na podstawie obecnych przepisów, które nie chronią ich dostatecznie. Teraz organizacje senioralne i finansowe chcą powrotu prac nad ustawą, która ureguluje rynek i wprowadzi dodatkowe zabezpieczenia. Apel w tej sprawie trafił na biurko premiera.
Pracownika samorządowego można przenieść do pracy w innej jednostce, ale tylko po spełnieniu konkretnych warunków
25 wrz 2026

Przepisy Kodeksu pracy znajdują zastosowanie do pracowników samorządowych tylko w zakresie, w jakim szczególnych rozwiązań nie przewiduje ustawa o pracownikach samorządowych. To w praktyce często jest źródłem trudności w ocenie sytuacji konkretnego pracownika.
Najnowszy sondaż IBRiS zmienia wszystko. Jedna partia całkowicie straciła wyborców, a lider ma ogromny problem
25 wrz 2026

Koalicja Obywatelska umacnia się na pozycji lidera na polskiej scenie politycznej, ale najnowsze badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej” przynosi też sensacyjne rozstrzygnięcia. Jeden z dotychczasowych koalicjantów rządowych zaliczył spektakularne tąpnięcie i znalazł się na granicy politycznego niebytu. Na prawicy z kolei trwa bezwzględna walka, w której tradycyjny lider gwałtownie traci dystans do rosnących w siłę rywali.
Masowy atak na konta Polaków. ZUS ostrzega przed nową metodą złodziei
24 wrz 2026

ZUS opublikował krytyczne ostrzeżenie przed firmami, które bezwzględnie żerują na osobach ubiegających się o świadczenie wspierające. Naciągacze podszywają się pod oficjalną pomoc, oferując odpłatne pośrednictwo w załatwianiu formalności. W rzeczywistości ubezwłasnowolniają finansowo swoich klientów, przejmując gigantyczne kwoty z ich kont. Urzędnicy przypominają: wszystkie te sprawy można załatwić w urzędzie całkowicie za darmo.

REKLAMA

Koszty utrzymania mieszkania. Spółdzielnie droższe od wspólnot mieszkaniowych? [porównanie stawek]
24 wrz 2026

Analizując koszty dotyczące mieszkania, najczęściej mówi się o koszcie zakupu oraz ewentualnie remontu. Ale są to z reguły (poza kredytem mieszkaniowym) jednorazowe koszty. Zaś na co dzień ponosimy zwykłe koszty utrzymania mieszkania, jak ogrzewanie, prąd, woda i inne media. W ostatnich latach właśnie te koszty rosły regularnie. Leszek Markiewicz, właściciel agencji nieruchomości z Warszawy (NieruchomosciSzybko.pl) podkreśla, że potencjalni nabywcy mieszkań coraz częściej zwracają uwagę na koszty mediów oraz comiesięczne opłaty naliczane przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę. Czy takie opłaty w przypadku spółdzielni są wyższe? Sprawdzamy.

10 tys. złotych przy urodzeniu trzeciego dziecka i przedszkola pracujące na dwie zmiany. To odpowiedź na spadającą liczbę mieszkańców
24 wrz 2026

Odpowiedzią większości samorządów na alarmujące wskaźniki demograficzne są m.in. przekształcenia, likwidacje i zmniejszenie zatrudnienia w placówkach oświatowych. Jednak niektórzy podchodzą do sprawy inaczej. 10 tys. złotych przy urodzeniu trzeciego dziecka i przedszkola pracujące na dwie zmiany - który samorząd wdrożył takie rozwiązania?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA