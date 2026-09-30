Inflacja w Polsce. GUS podał nowe dane, nie są optymistyczne
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Inflacja we wrześniu wyniosła 4,0 proc. rdr, wobec oczekiwanych przez analityków 4,1 proc. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,7 proc., zgodnie z prognozami. Dane pochodzą z szybkiego szacunku GUS.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień:
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wrzesień
wrzesień
sierpień
sierpień
rdr
mdm
rdr
mdm
INFLACJA OGÓŁEM
4,0
0,7
3,4
0,4
Żywność i napoje bezalkoholowe
-0,5
0,1
-0,9
-0,7
Energia elektryczna, gaz i inne paliwa
4,9
0,9
4,1
0,3
Paliwa i smary do prywatnych środków transportu
36,1
9,2
24,2
5,2
Zdaniem ekonomistów mBanku głównym źródłem zmian (w sierpniu inflacja wyniosła 3,4 proc. rdr) są ceny paliw, które we wrześniu osiągnęły dynamikę 36,1 proc. rdr i 9,2 proc. mdm. Ekonomiści mBanku spodziewają się, że przez najbliższe miesiące będziemy widzieć szybszy wzrost cen żywności, a sama inflacja bazowa zapewne pozostanie stabilna, choć - jak zaznaczyli - mogą pojawiać się chwilowe zaburzenia.
Pełne dane GUS opublikuje 14 października.
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