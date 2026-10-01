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Co Polacy kupują w październiku? 3 rzeczy, na które teraz ewidentnie jest sezon

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01 października 2026, 10:01
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Co Polacy kupują w październiku? 3 rzeczy, na które teraz ewidentnie jest sezon
Shutterstock

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Koszyk sklepowy Polaka w październiku wynosi niemal 400 zł i jest droższy niż w listopadzie i grudniu. Łatwo zauważyć, że są 3 rzeczy, na które aktualnie jest sezon - domki dla ptaków i dzikich zwierząt, dmuchawy do liści oraz świeczniki. Czym zakupowy październik wyróżnia się na tle innych miesięcy?

3 rzeczy, na które teraz ewidentnie jest sezon

Trzy lata z rzędu październik wygrywał z listopadem i grudniem pod względem średniej wartości koszyka online, który osiągnął w 2025 r. pułap blisko 400 zł. Zakupowy szczyt przypadał na godzinę 11:00, a wśród produktów silnie sezonowych znalazły się domki dla ptaków i dzikich zwierząt, dmuchawy do liści oraz świeczniki. Raport Shopera „Jak Polacy kupują w Q4?” pokazuje, z jakimi potrzebami konsumenci wchodzą w jesień. A jak będzie w tym roku?

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Początek października oznacza dla wielu osób porządki w ogrodzie, przygotowania na chłodniejsze dni i więcej czasu spędzanego w domu, co widać także w internetowych koszykach. Shoper przeanalizował rzeczywiste transakcje z kilkunastu tysięcy dojrzałych sklepów internetowych i sprawdził, czym październik wyróżnia się na tle pozostałych miesięcy.

Co kupują Polacy w październiku?

W badanych sklepach na październik 2025 r. przypadało aż 29 proc. rocznej sprzedaży domków dla ptaków i dzikich zwierząt. W tym samym miesiącu sprzedało się 24 proc. wszystkich dmuchaw do liści i 21 proc. świeczników. Zestawienie sezonowych kategorii obejmuje również pigwę, śliwki, gruszki i słoiki na miód. Październikowy obraz zakupów tworzą więc zarówno produkty związane z ogrodem, jak i z kuchnią czy urządzaniem wnętrz.

- O zakupach pod koniec roku często myślimy przez pryzmat prezentów i promocji. Tymczasem październik przypomina, jak mocno naszymi koszykami rządzi pora roku. Prawie jedna trzecia rocznej sprzedaży domków dla ptaków i dzikich zwierząt przypada na jeden miesiąc. To wyraźny sygnał sezonowej potrzeby. Nie oznacza jednak, że domki są jednym z najczęściej kupowanych produktów w całym internecie - oznacza, że właśnie wtedy przypada szczególnie duża część ich własnej rocznej sprzedaży - komentuje Magdalena Rękas, Data Scientist w Shoperze.

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Shoper_top 10 kategorii produktowych październik, listopad, grudzień

Shoper - top 10 kategorii produktowych październik, listopad, grudzień

Źródło zewnętrzne

W czwartym kwartale roku najwięcej kupujemy w październiku

Październik wyróżnia się wartością zamówień. W 2025 r. średni koszyk wyniósł w tym miesiącu 396 zł, wobec 375 zł rok wcześniej i 364 zł w 2023 r. W każdym z tych trzech lat był najwyższy spośród miesięcy czwartego kwartału. To pokazuje, że większe pojedyncze zamówienia nie muszą przypadać na okres najgłośniejszych akcji promocyjnych. Sama średnia nie rozstrzyga jednak, czy klienci kupują więcej produktów, wybierają droższe towary, czy zmienia się udział poszczególnych kategorii w sprzedaży. - Wysoki październikowy koszyk to dobry punkt wyjścia do zastanowienia się nad tym, po co właściwie kupujemy online. Klient ma własny kalendarz potrzeb i nie wszystkie z nich mogą poczekać na promocję. Dla sklepów to ważna wskazówka: zainteresowanie ofertą może wynikać z bardzo konkretnej sytuacji w domu czy ogrodzie - dodaje Magdalena Rękas.

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Shoper_średni koszyk w październiku 2025

Shoper - średni koszyk w październiku 2025

Źródło zewnętrzne

Shoper_średni koszyk w Q4 2023-2025

Shoper - średni koszyk w Q4 2023-2025

Źródło zewnętrzne

Kiedy Polacy kupują w sklepach internetowych?

W październiku 2025 r. najwięcej zamówień składano między 11:00 a 11:59. W tym przedziale czasowym Polacy zrealizowali 6,72 proc. wszystkich zamówień z tego miesiąca. Choć pracodawcy mogą zareagować na te dane z zaniepokojeniem, godzina zakupu nie jest jednoznacznym dowodem, że pracownicy marnują swój służbowy czas na przeglądanie witryn e-sklepów. Transakcja sfinalizowana przed południem mogła być poprzedzona wcześniejszym porównywaniem produktów i ofert i trwać zaledwie kilkanaście sekund, np. w trakcie przerwy na kawę.

O raporcie: Raport „Jak Polacy kupują w Q4?” powstał na podstawie danych transakcyjnych z kilkunastu tysięcy dojrzałych sklepów działających na platformie Shoper, wyłonionych z ponad 20 tys. aktywnych sklepów. Można pobrać go bezpłatnie na stronie: https://www.shoper.pl/learn/ebooki-ecommerce/raport-2026

Źródło: Shoper

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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