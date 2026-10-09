REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy już konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla

Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy już konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 października 2026, 07:33
Adam Kuchta
Adam Kuchta
paliwo ceny paliw tankowanie stacja benzynowa benzyna diesel cpn
Ceny paliw dzisiaj i jutro. Kierowcy przecierają oczy ze zdumienia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To już oficjalne – rząd wprowadził maksymalne stawki, które natychmiast ścinają ceny paliw nawet o 1,30 zł na litrze! Minister energii Miłosz Motyka ogłosił „znaczne obniżki” i ujawnił, jak długo potrwa nowy mechanizm CPN. Znamy konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla, które zmieniają wszystko na polskich stacjach. Prezydent w końcu się ugiął, ale minister nie gryzie się w język: „Gdyby podpisał to w lipcu, tankowalibyśmy taniej od tygodni”.

Ceny paliw idą wreszcie w dół, ku uciesze kierowców. Minister energii Miłosz Motyka stwierdził wprost, że rząd zrobił maksimum, aby program osłonowy dotyczący maksymalnych cen paliw zafunkcjonował skutecznie i żeby ceny te były możliwie jak najniższe. Według niego ogłoszone właśnie obwieszczenie ME o cenach paliw to „znaczna obniżka”.

REKLAMA

REKLAMA

Koniec z drożyzną paliw – ministerstwo ujawniło sztywne limity cen, które już obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce

Jest już najnowsze obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw w Polsce. Dzięki niemu wiemy, ile dokładnie wynosi górna stawka za paliwo dzisiaj, czyli w piątek 9 października. Stawki dla poszczególnych paliw są następujące, tj.:

  • cena maksymalna dla benzyny 95 wynosi 6,90 zł,
  • cena maksymalna dla benzyny 98 wynosi 7,77 zł,
  • cena maksymalna dla oleju napędowego wynosi 7,82 zł.

Natomiast, zgodnie poprzednim obwieszczeniem Ministra Energii, cena maksymalna w czwartek 7 października:

  • dla benzyny 95 wynosi 6,83 zł,
  • dla benzyny 98 wynosi 7,71 zł,
  • dla oleju napędowego wynosi 7,74 zł.

Kolejne obwieszczenie zostanie opublikowane dzisiaj około południa i określi ceny na piątek 10-12 października. Jak wskazał Miłosz Motyka, ceny paliw ogłoszone w tym dokumencie są zgodne z deklaracjami; niższe o 1,2-1,3 zł za litr w zależności od ich rodzaju. „W stosunku do cen, które widzieliśmy ostatnio na stacjach, widzimy, że to jest znaczna obniżka i też potwierdzenie tego, że pakiet CPN będzie gwarantował obniżkę na stacjach o obniżkę podatków” – podkreślił Motyka. Dodał, że maksymalne ceny paliw będą aktualizowane i publikowane codziennie.

REKLAMA

Wprowadzenie trzeciej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach - poinformował w poniedziałek minister energii Miłosz Motyka. Zapewnił, że finansowanie pakietu do końca roku jest niezagrożone. „Tutaj radykalnego wzrostu sprzedaży paliw nie widzimy. Na pewno, jeżeli chodzi o weekend, to jest to poziom sprzedaży wyższy niż kilka dni temu, natomiast bez radykalnego wzrostu, który miałby jakkolwiek wpłynąć na podaż paliw” – powiedział w poniedziałek Motyka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodał, że resort będzie w ciągu najbliższych dni analizował to, jak kształtuje się sprzedaż na terenach przygranicznych i czy dochodzi do tzw. turystyki paliwowej. „Słyszymy też deklaracje ze strony naszych sąsiadów o tym, że także myślą nad wprowadzeniem pakietów osłonowych u siebie. Więc to na pewno zmniejszy presję cenową i też powinno zmniejszyć tendencję do turystyki paliwowej” – powiedział.

Szef ME zwrócił uwagę, że paliwo można dziś kupować o „1,30-1,40 zł taniej”, niż przed wprowadzeniem nowej odsłony pakietu CPN. „Jeżeli chodzi o ceny, byłbym bardzo ostrożny, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uzupełnienie zapasów, tych czynników jest tak dużo, że należy tutaj być bardzo ostrożnym” – wskazał minister.

Wielki powrót pakietu CPN. Minister Motyka ostro odpowiada krytykom i tłumaczy, dlaczego to nie zablokuje rynku

Zdaniem ministra Motyki, pakiet CPN to „skuteczne, dobre, sprawdzone rozwiązanie w stosunku do tych rozwiązań, które są eksperymentem bardzo niebezpiecznym, mogącym doprowadzić do zachwiania rynku oraz braku paliwa na stacjach”. Tutaj mamy mechanizm, który jest oparty także o działanie rynkowe (...). My nie walczymy z przedsiębiorczością ani z rynkiem” – podkreślił Motyka.

Ceny paliw na świecie – zaznaczył minister – są zdeterminowane niestabilną sytuacją geopolityczną. „Ona jest bardzo zmienna i myślę, że nie ma dzisiaj nikogo, kto byłby w stanie przewidzieć, jak te ceny będą kształtowały się w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach (...). Rząd zrobił maksimum, żeby ten program osłonowy zafunkcjonował skutecznie i żeby te ceny były możliwie jak najniższe – zapewnił Motyka.

„Ugiął się pod presją kierowców”. Szef resortu energii nie gryzie się w język i wytyka prezydentowi Nawrockiemu stracone tygodnie

Według niego prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzająca w Polsce podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych, ponieważ „ugiął się pod presją polskich kierowców”. „Gdyby pan prezydent podpisał ustawę w lipcu o podatku od nadzwyczajnych zysków, którą podpisał dopiero teraz, to przez ostatnie tygodnie także wszyscy tankowalibyśmy taniej” – dodał szef resortu energii.

Od razu, czyli jeszcze w czwartek wieczorem ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. „Od razu po decyzji prezydenta, gdy ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji, przystąpiliśmy do pracy – Ministerstwo Finansów - nad rozporządzeniami. Po tym, jak te rozporządzenia będą gotowe, będziemy pracować nad obwieszczeniem. Chcemy je wydać dzisiaj tak, aby od jutra ceny były niższe i obowiązywały na terenie kraju” – powiedział Motyka w Polskim Radiu w piątek rano. Tak też się stało.

Aż 60 procent podatku dla naftowych gigantów. Oto jak nowy mechanizm rządu zmusił firmy do ścięcia swoich marż

Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego w czwartek 1 października ustawa to drugi akt prawny dotyczący podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, który przygotował rząd. Poprzednia ustawa w tej sprawie nie weszła w życie, ponieważ Nawrocki skierował ją w sierpniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, wskazując na jej niekonstytucyjność.

Prezydent poinformował w swoim czwartkowym orędziu, że podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach i oczekuje od rządu natychmiastowych obniżek cen na stacjach. Jednocześnie zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Skrytykował dotychczasową politykę rządu ws. cen paliw.

Od miesięcy domagam się rozwiązań, które mają doprowadzić do realnego obniżenia kosztów paliw. Wszyscy pamiętamy kampanijne obietnice: tylko nas wybierzcie, a benzyna będzie po 5,19 zł za litr. Obecny premier przekonywał, że wie, jak to zrobić, że to jedna prosta decyzja - wystarczy obniżyć podatek VAT. Dziś jednak tych prostych decyzji nie może podjąć, a zamiast tego zasłania się ustawą” - powiedział Nawrocki.

Podkreślił, że nie wycofuje swoich zarzutów co do konstytucyjności ustawy. Według formułowanych wcześniej przez prezydenta zarzutów ustawa jest niekonstytucyjna, a jej przepisy łamią zasadę niedziałania prawa wstecz, ponieważ opodatkowują zyski firm uzyskane przed wprowadzeniem przepisów. Ustawa bowiem przewiduje naliczanie podatku od marca br.

Zobacz również:

Nowa ustawa przewiduje 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiągniętych ze sprzedaży paliw ciekłych. Danina obejmie nadzwyczajne zyski uzyskane w okresie od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. przez przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem paliw ciekłych oraz obrotem paliwami ciekłymi na podstawie koncesji na obrót paliwami z zagranicą.

Podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 r., powiększonej o 20 proc. Ustawa przewiduje minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc. oraz ograniczenie podatku do 50 proc. dochodu lub zysku netto dla podmiotów niewytwarzających paliw.

Ministerstwo Finansów szacowało wcześniej, że wpływy z nowego podatku miałyby wynieść 4 mld zł. Te wyliczenia odnosiły się jednak do pierwotnej wersji ustawy, która miała obowiązywać do końca 2026 r. Sejm zdecydował jednak o wydłużeniu czasu naliczania nowej daniny do końca pierwszego kwartału 2027 r.

Eksperci e-petrol potwierdzają „solidne obniżki” od poniedziałku, ale mają też jedną bardzo złą wiadomość dla części kierowców

Zdaniem analityków portalu e-petrol.pl, ponowne wprowadzenie pakietu CPN daje przestrzeń „do solidnych obniżek na stacjach”. Według serwisu przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw w przyszłym tygodniu wyniosą: 6,61-6,74 zł/l dla benzyny E10, a dla oleju napędowego - 7,75-7,89 zł/l. Z rządowej regulacji wyłączony został autogaz i to jedyne paliwo, które - według e-petrol.pl - może drożeć; jego prognozowana cena to 3,21-3,28 zł/l.

Jak podkreślono w analizie, w mijającym tygodniu koszty tankowania były najwyższe w historii. Średnia cena 95-oktanowej benzyny przekroczyła bowiem poziom 8 złotych, a diesla - 9 złotych za litr paliwa. Analitycy zauważyli, że reaktywacja pakietu CPN jest możliwa dzięki czwartkowej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych, a także skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli w trybie następczym.

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1288

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe. Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1289

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 8 października 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Monitor Polski 2026 r. poz. 983

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 7 października 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Monitor Polski 2026 r. poz. 978

Powiązane
ZUS chce wypłacać emerytury jedynie raz w roku. Chodzi tu o konkretną grupę seniorów
ZUS chce wypłacać emerytury jedynie raz w roku. Chodzi tu o konkretną grupę seniorów
Przepaść płacowa w Polsce się pogłębia. Nowe dane pokazują brutalną prawdę o zarobkach
Przepaść płacowa w Polsce się pogłębia. Nowe dane pokazują brutalną prawdę o zarobkach
Seniorzy boją się utraty samodzielności i bycia ciężarem dla bliskich. Jednak zamiast panikować, eksperci radzą wprowadzić nowy mechanizm
Seniorzy boją się utraty samodzielności i bycia ciężarem dla bliskich. Jednak zamiast panikować, eksperci radzą wprowadzić nowy mechanizm
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Terror w szkołach na Mazowszu. W piątek niektóre placówki będą zamknięte
09 paź 2026

Ataki nożowników w szkołach na Mazowszu spowodowały śmierć jednej osoby, kilka jest rannych. W piątek niektóre szkoły będą zamknięte. Czy chodzi o rzekomy internetowy challenge? Sprawą zajmują się policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
Dłuższe życie, dłuższa emerytura. Jak zarządzać wypłatami środków z produktów emerytalnych?
09 paź 2026

Polacy żyją dłużej niż kiedykolwiek, więc zgromadzony kapitał musi wystarczyć na więcej lat. Jak mądrze korzystać z oszczędności emerytalnych, w tym z PPK? Zapytaliśmy Tomasza Orlika, członka zarządu PFR TFI.
Termin nie ten. I jest podatek od darowizny 150 000 zł. Tak jak trzeba przelew do banku. Zatytułowany jak trzeba: Darowizna na rzecz syna.
08 paź 2026

Dobrodziejstwem podatkowym w Polsce jest podatek od darowizny, którego w praktyce nie płaci się w obrębie szeroko rozumianej rodziny. Zwolnienia z opodatkowania darowizny zależą od złożenia druku SD-Z2. Pomimo prostych reguł pozwalających na skorzystanie z całkowitego zwolnienia z podatku, wciąż nie potrafimy z niego prawidłowo korzystać. Często mimo złożenia w urzędzie skarbowym formularza SD-Z2 okazuje się, że podatek i tak trzeba zapłacić. Wtedy podatnicy podejmują próbę anulowania darowizny, twierdząc przed fiskusem, że: 1) darowizny nigdy nie było, 2) przelew na konto obdarowanego był pomyłką, a 3) darowizna została zwrócona. Po tylu latach praktyki organ podatkowy nie daje się jednak nabrać na takie sztuczki i dysponuje procedurami pozwalającymi wykazać, że darowizna nie została skutecznie odwołana.
Jak ZUS liczy kapitał początkowy i ustala lata składkowe? [Przykład]
08 paź 2026

Emerytka otrzymała emeryturę w kwocie 4655,69 zł. Okresowa emerytura kapitałowa wyniosła 742,98 zł. Łącznie kwota emerytury z FUS oraz okresowej emerytury kapitałowej wyniosła od 1.09.2025 r. – 5398,67 zł/ Wyliczenia ZUS emerytka uznała za krzywdzące i wniosła o ponowne przeliczenie kapitału początkowego oraz wskazała, że nie zgadza się z wyliczoną emeryturą, ponieważ jest mniejsza od ostatnich wynagrodzeń za pracę. Jej adwokat podnosił, że nie wiadomo na jakiej podstawie ZUS uznał, że kwota składek zewidencjonowanych na koncie z uwzględnieniem waloryzacji wynosić ma 485585,44 zł; kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego ma wynosić 754689,99 zł oraz że liczba okresów składkowych ma wynosić 17 lat, 3 miesiące i 15 dni, a liczba okresów nieskładkowych – 7 miesięcy i 17 dni.

REKLAMA

Czy można jednocześnie pełnić funkcje samorządowe w powiecie i gminie należącej do tego powiatu?
08 paź 2026

Czy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym może jednocześnie pełnić funkcję starosty powiatu oraz sekretarza gminy wchodzącej w skład tego powiatu? Interpelację poselską z takim zagadnieniem otrzymał minister spraw wewnętrznych i administracji. Jaka była odpowiedź?
Dożywotnia opieka nad seniorem w zamian za mieszkanie? Nie zawsze jest to możliwe
08 paź 2026

Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie mogą skorzystać z umowy dożywocia. Jak podkreślają notariusze, prowadzi to do zawierania przez seniorów zbliżonych umów, które jednak nie zapewniają tak silnej ochrony.

Podwyżka stóp procentowych w listopadzie? Padły ważne słowa prezesa NBP
08 paź 2026

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński nie wykluczył w czwartek, że jeżeli projekcje NBP na kolejne kwartały okażą się niepokojące, to Rada Polityki Pieniężnej mogłaby na nie zareagować podwyżką stóp procentowych już w listopadzie. Dodał, że obecnie jednak nie zanosi się na to.
Zapłacił za badanie okulistyczne w ramach badań okresowych. Czy firma musi oddać pieniądze?
08 paź 2026

Czy można odmówić pracownikowi zwrotu kosztów badań okulistycznych?

REKLAMA

Emeryci bez świadczeń świątecznych z ZFŚS? Czy pracodawca może ich wykluczyć?
08 paź 2026

Czy pracodawca w regulaminie ZFŚS może wykluczyć emerytów ze świadczeń? Kogo dotyczy uprawnienie do korzystania z ZFŚS?
Kontrola L4 w budżetówce. Kogo pracodawca może wysłać do pracownika?
08 paź 2026

Kogo jednostka budżetowa może oddelegować do kontrolowania pracowników przebywających na L4? Czy taka osoba musi mieć określone kompetencje, w jakiej formie wydać takiej osobie upoważnienie do kontrolowania, czy taka osoba ma prawo wstępu do mieszkania pracownika?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA