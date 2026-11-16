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Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy już konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla

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16 listopada 2026, 10:22
Adam Kuchta
Adam Kuchta
paliwo ceny paliw tankowanie stacja benzynowa benzyna diesel cpn
Ceny paliw dzisiaj i jutro. Kierowcy przecierają oczy ze zdumienia
Shutterstock

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To już oficjalne – rząd wprowadził maksymalne stawki, które natychmiast ścinają ceny paliw nawet o 1,30 zł na litrze! Minister energii Miłosz Motyka ogłosił „znaczne obniżki” i ujawnił, jak długo potrwa nowy mechanizm CPN. Znamy konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla, które zmieniają wszystko na polskich stacjach. Prezydent w końcu się ugiął, ale minister nie gryzie się w język: „Gdyby podpisał to w lipcu, tankowalibyśmy taniej od tygodni”.

Ceny paliw idą wreszcie w dół, ku uciesze kierowców. Minister energii Miłosz Motyka stwierdził wprost, że rząd zrobił maksimum, aby program osłonowy dotyczący maksymalnych cen paliw zafunkcjonował skutecznie i żeby ceny te były możliwie jak najniższe. Według niego ogłoszone właśnie obwieszczenie ME o cenach paliw to „znaczna obniżka”.

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Koniec z drożyzną paliw – ministerstwo ujawniło sztywne limity cen, które już obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce

Jest już najnowsze obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw w Polsce. Dzięki niemu wiemy, ile dokładnie wynosi górny limit na dzisiaj, czyli w poniedziałek 16 listopada. Stawki dla poszczególnych paliw są następujące, tj.:

  • cena maksymalna dla benzyny 95 wynosi 6,02 zł,
  • cena maksymalna dla benzyny 98 wynosi 6,66 zł,
  • cena maksymalna dla oleju napędowego wynosi 7,52 zł.

Natomiast, zgodnie poprzednim obwieszczeniem Ministra Energii, cena maksymalna w piątek 13 listopada:

  • dla benzyny 95 została ustalona na 6,06 zł,
  • dla benzyny 98 została ustalona na 6,68 zł,
  • dla oleju napędowego została ustalona na 7,54 zł.

Kolejne obwieszczenie zostanie opublikowane dzisiaj około południa i określi ceny na 17 listopada. Jak wskazał Miłosz Motyka, ceny paliw ogłoszone w tym dokumencie są zgodne z deklaracjami; niższe o 1,2-1,3 zł za litr w zależności od ich rodzaju. „W stosunku do cen, które widzieliśmy ostatnio na stacjach, widzimy, że to jest znaczna obniżka i też potwierdzenie tego, że pakiet CPN będzie gwarantował obniżkę na stacjach o obniżkę podatków” – podkreślił Motyka. Dodał, że maksymalne ceny paliw będą aktualizowane i publikowane codziennie.

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Wprowadzenie trzeciej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach - poinformował minister energii Miłosz Motyka. Zapewnił, że finansowanie pakietu do końca roku jest niezagrożone. „Tutaj radykalnego wzrostu sprzedaży paliw nie widzimy. Na pewno, jeżeli chodzi o weekend, to jest to poziom sprzedaży wyższy niż kilka dni temu, natomiast bez radykalnego wzrostu, który miałby jakkolwiek wpłynąć na podaż paliw” – powiedział w poniedziałek Motyka.

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Dodał, że resort będzie w ciągu najbliższych dni analizował to, jak kształtuje się sprzedaż na terenach przygranicznych i czy dochodzi do tzw. turystyki paliwowej. „Słyszymy też deklaracje ze strony naszych sąsiadów o tym, że także myślą nad wprowadzeniem pakietów osłonowych u siebie. Więc to na pewno zmniejszy presję cenową i też powinno zmniejszyć tendencję do turystyki paliwowej” – powiedział.

Szef ME zwrócił uwagę, że paliwo można dziś kupować o „1,30-1,40 zł taniej”, niż przed wprowadzeniem nowej odsłony pakietu CPN. „Jeżeli chodzi o ceny, byłbym bardzo ostrożny, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uzupełnienie zapasów, tych czynników jest tak dużo, że należy tutaj być bardzo ostrożnym” – wskazał minister.

Wielki powrót pakietu CPN. Minister Motyka ostro odpowiada krytykom i tłumaczy, dlaczego to nie zablokuje rynku

Zdaniem ministra Motyki, pakiet CPN to „skuteczne, dobre, sprawdzone rozwiązanie w stosunku do tych rozwiązań, które są eksperymentem bardzo niebezpiecznym, mogącym doprowadzić do zachwiania rynku oraz braku paliwa na stacjach”. Tutaj mamy mechanizm, który jest oparty także o działanie rynkowe (...). My nie walczymy z przedsiębiorczością ani z rynkiem” – podkreślił Motyka.

Ceny paliw na świecie – zaznaczył minister – są zdeterminowane niestabilną sytuacją geopolityczną. „Ona jest bardzo zmienna i myślę, że nie ma dzisiaj nikogo, kto byłby w stanie przewidzieć, jak te ceny będą kształtowały się w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach (...). Rząd zrobił maksimum, żeby ten program osłonowy zafunkcjonował skutecznie i żeby te ceny były możliwie jak najniższe – zapewnił Motyka.

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„Ugiął się pod presją kierowców”. Szef resortu energii nie gryzie się w język i wytyka prezydentowi Nawrockiemu stracone tygodnie

Według niego prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzająca w Polsce podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych, ponieważ „ugiął się pod presją polskich kierowców”. „Gdyby pan prezydent podpisał ustawę w lipcu o podatku od nadzwyczajnych zysków, którą podpisał dopiero teraz, to przez ostatnie tygodnie także wszyscy tankowalibyśmy taniej” – dodał szef resortu energii.

Od razu, czyli jeszcze w czwartek wieczorem ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. „Od razu po decyzji prezydenta, gdy ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji, przystąpiliśmy do pracy – Ministerstwo Finansów - nad rozporządzeniami. Po tym, jak te rozporządzenia będą gotowe, będziemy pracować nad obwieszczeniem. Chcemy je wydać dzisiaj tak, aby od jutra ceny były niższe i obowiązywały na terenie kraju” – powiedział Motyka w Polskim Radiu w piątek rano. Tak też się stało.

Aż 60 procent podatku dla naftowych gigantów. Oto jak nowy mechanizm rządu zmusił firmy do ścięcia swoich marż

Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego w czwartek 1 października ustawa to drugi akt prawny dotyczący podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, który przygotował rząd. Poprzednia ustawa w tej sprawie nie weszła w życie, ponieważ Nawrocki skierował ją w sierpniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, wskazując na jej niekonstytucyjność.

Prezydent poinformował w swoim czwartkowym orędziu, że podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach i oczekuje od rządu natychmiastowych obniżek cen na stacjach. Jednocześnie zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Skrytykował dotychczasową politykę rządu ws. cen paliw.

Od miesięcy domagam się rozwiązań, które mają doprowadzić do realnego obniżenia kosztów paliw. Wszyscy pamiętamy kampanijne obietnice: tylko nas wybierzcie, a benzyna będzie po 5,19 zł za litr. Obecny premier przekonywał, że wie, jak to zrobić, że to jedna prosta decyzja - wystarczy obniżyć podatek VAT. Dziś jednak tych prostych decyzji nie może podjąć, a zamiast tego zasłania się ustawą” - powiedział Nawrocki.

Podkreślił, że nie wycofuje swoich zarzutów co do konstytucyjności ustawy. Według formułowanych wcześniej przez prezydenta zarzutów ustawa jest niekonstytucyjna, a jej przepisy łamią zasadę niedziałania prawa wstecz, ponieważ opodatkowują zyski firm uzyskane przed wprowadzeniem przepisów. Ustawa bowiem przewiduje naliczanie podatku od marca br.

Nowa ustawa przewiduje 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiągniętych ze sprzedaży paliw ciekłych. Danina obejmie nadzwyczajne zyski uzyskane w okresie od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. przez przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem paliw ciekłych oraz obrotem paliwami ciekłymi na podstawie koncesji na obrót paliwami z zagranicą.

Podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 r., powiększonej o 20 proc. Ustawa przewiduje minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc. oraz ograniczenie podatku do 50 proc. dochodu lub zysku netto dla podmiotów niewytwarzających paliw.

Ministerstwo Finansów szacowało wcześniej, że wpływy z nowego podatku miałyby wynieść 4 mld zł. Te wyliczenia odnosiły się jednak do pierwotnej wersji ustawy, która miała obowiązywać do końca 2026 r. Sejm zdecydował jednak o wydłużeniu czasu naliczania nowej daniny do końca pierwszego kwartału 2027 r.

Eksperci e-petrol potwierdzają „solidne obniżki” od poniedziałku, ale mają też jedną bardzo złą wiadomość dla części kierowców

Zdaniem analityków portalu e-petrol.pl, ponowne wprowadzenie pakietu CPN daje przestrzeń „do solidnych obniżek na stacjach”. Według serwisu przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw w przyszłym tygodniu wyniosą: 6,61-6,74 zł/l dla benzyny E10, a dla oleju napędowego - 7,75-7,89 zł/l. Z rządowej regulacji wyłączony został autogaz i to jedyne paliwo, które - według e-petrol.pl - może drożeć; jego prognozowana cena to 3,21-3,28 zł/l.

Jak podkreślono w analizie, w mijającym tygodniu koszty tankowania były najwyższe w historii. Średnia cena 95-oktanowej benzyny przekroczyła bowiem poziom 8 złotych, a diesla - 9 złotych za litr paliwa. Analitycy zauważyli, że reaktywacja pakietu CPN jest możliwa dzięki czwartkowej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych, a także skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli w trybie następczym.

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1288

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe. Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1289

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 12 listopada 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Monitor Polski 2026 r. poz. 1134

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 13 listopada 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Monitor Polski 2026 r. poz. 1140

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Źródło: INFOR
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