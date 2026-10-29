Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy już konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla

To już oficjalne – rząd wprowadził maksymalne stawki, które natychmiast ścinają ceny paliw nawet o 1,30 zł na litrze! Minister energii Miłosz Motyka ogłosił „znaczne obniżki” i ujawnił, jak długo potrwa nowy mechanizm CPN. Znamy konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla, które zmieniają wszystko na polskich stacjach. Prezydent w końcu się ugiął, ale minister nie gryzie się w język: „Gdyby podpisał to w lipcu, tankowalibyśmy taniej od tygodni”.

Ceny paliw idą wreszcie w dół, ku uciesze kierowców. Minister energii Miłosz Motyka stwierdził wprost, że rząd zrobił maksimum, aby program osłonowy dotyczący maksymalnych cen paliw zafunkcjonował skutecznie i żeby ceny te były możliwie jak najniższe. Według niego ogłoszone właśnie obwieszczenie ME o cenach paliw to „znaczna obniżka”.

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Koniec z drożyzną paliw – ministerstwo ujawniło sztywne limity cen, które już obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce

Jest już najnowsze obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw w Polsce. Dzięki niemu wiemy, ile dokładnie wynosi górny limit na jutro, czyli na piątek 30 października. Stawki dla poszczególnych paliw są następujące, tj.:

cena maksymalna dla benzyny 95 wynosi 6,51 zł,

cena maksymalna dla benzyny 98 wynosi 7,36 zł,

cena maksymalna dla oleju napędowego wynosi 8,19 zł.

Natomiast, zgodnie poprzednim obwieszczeniem Ministra Energii, cena maksymalna w czwartek 29 października:

dla benzyny 95 wynosiła 6,53 zł,

dla benzyny 98 wynosiła 7,37 zł,

dla oleju napędowego wynosiła 8,20 zł.

Kolejne obwieszczenie zostanie opublikowane jutro około południa i określi ceny na 31 października i 1-2 listopada. Jak wskazał Miłosz Motyka, ceny paliw ogłoszone w tym dokumencie są zgodne z deklaracjami; niższe o 1,2-1,3 zł za litr w zależności od ich rodzaju. „W stosunku do cen, które widzieliśmy ostatnio na stacjach, widzimy, że to jest znaczna obniżka i też potwierdzenie tego, że pakiet CPN będzie gwarantował obniżkę na stacjach o obniżkę podatków” – podkreślił Motyka. Dodał, że maksymalne ceny paliw będą aktualizowane i publikowane codziennie.

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Wprowadzenie trzeciej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach - poinformował minister energii Miłosz Motyka. Zapewnił, że finansowanie pakietu do końca roku jest niezagrożone. „Tutaj radykalnego wzrostu sprzedaży paliw nie widzimy. Na pewno, jeżeli chodzi o weekend, to jest to poziom sprzedaży wyższy niż kilka dni temu, natomiast bez radykalnego wzrostu, który miałby jakkolwiek wpłynąć na podaż paliw” – powiedział w poniedziałek Motyka.

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Dodał, że resort będzie w ciągu najbliższych dni analizował to, jak kształtuje się sprzedaż na terenach przygranicznych i czy dochodzi do tzw. turystyki paliwowej. „Słyszymy też deklaracje ze strony naszych sąsiadów o tym, że także myślą nad wprowadzeniem pakietów osłonowych u siebie. Więc to na pewno zmniejszy presję cenową i też powinno zmniejszyć tendencję do turystyki paliwowej” – powiedział.

Szef ME zwrócił uwagę, że paliwo można dziś kupować o „1,30-1,40 zł taniej”, niż przed wprowadzeniem nowej odsłony pakietu CPN. „Jeżeli chodzi o ceny, byłbym bardzo ostrożny, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uzupełnienie zapasów, tych czynników jest tak dużo, że należy tutaj być bardzo ostrożnym” – wskazał minister.

Wielki powrót pakietu CPN. Minister Motyka ostro odpowiada krytykom i tłumaczy, dlaczego to nie zablokuje rynku

Zdaniem ministra Motyki, pakiet CPN to „skuteczne, dobre, sprawdzone rozwiązanie w stosunku do tych rozwiązań, które są eksperymentem bardzo niebezpiecznym, mogącym doprowadzić do zachwiania rynku oraz braku paliwa na stacjach”. „Tutaj mamy mechanizm, który jest oparty także o działanie rynkowe (...). My nie walczymy z przedsiębiorczością ani z rynkiem” – podkreślił Motyka.

Ceny paliw na świecie – zaznaczył minister – są zdeterminowane niestabilną sytuacją geopolityczną. „Ona jest bardzo zmienna i myślę, że nie ma dzisiaj nikogo, kto byłby w stanie przewidzieć, jak te ceny będą kształtowały się w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach (...). Rząd zrobił maksimum, żeby ten program osłonowy zafunkcjonował skutecznie i żeby te ceny były możliwie jak najniższe” – zapewnił Motyka.

„Ugiął się pod presją kierowców”. Szef resortu energii nie gryzie się w język i wytyka prezydentowi Nawrockiemu stracone tygodnie

Według niego prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzająca w Polsce podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych, ponieważ „ugiął się pod presją polskich kierowców”. „Gdyby pan prezydent podpisał ustawę w lipcu o podatku od nadzwyczajnych zysków, którą podpisał dopiero teraz, to przez ostatnie tygodnie także wszyscy tankowalibyśmy taniej” – dodał szef resortu energii.

Od razu, czyli jeszcze w czwartek wieczorem ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. „Od razu po decyzji prezydenta, gdy ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji, przystąpiliśmy do pracy – Ministerstwo Finansów - nad rozporządzeniami. Po tym, jak te rozporządzenia będą gotowe, będziemy pracować nad obwieszczeniem. Chcemy je wydać dzisiaj tak, aby od jutra ceny były niższe i obowiązywały na terenie kraju” – powiedział Motyka w Polskim Radiu w piątek rano. Tak też się stało.

Aż 60 procent podatku dla naftowych gigantów. Oto jak nowy mechanizm rządu zmusił firmy do ścięcia swoich marż

Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego w czwartek 1 października ustawa to drugi akt prawny dotyczący podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, który przygotował rząd. Poprzednia ustawa w tej sprawie nie weszła w życie, ponieważ Nawrocki skierował ją w sierpniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, wskazując na jej niekonstytucyjność.

Prezydent poinformował w swoim czwartkowym orędziu, że podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach i oczekuje od rządu natychmiastowych obniżek cen na stacjach. Jednocześnie zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Skrytykował dotychczasową politykę rządu ws. cen paliw.

„Od miesięcy domagam się rozwiązań, które mają doprowadzić do realnego obniżenia kosztów paliw. Wszyscy pamiętamy kampanijne obietnice: tylko nas wybierzcie, a benzyna będzie po 5,19 zł za litr. Obecny premier przekonywał, że wie, jak to zrobić, że to jedna prosta decyzja - wystarczy obniżyć podatek VAT. Dziś jednak tych prostych decyzji nie może podjąć, a zamiast tego zasłania się ustawą” - powiedział Nawrocki.

Podkreślił, że nie wycofuje swoich zarzutów co do konstytucyjności ustawy. Według formułowanych wcześniej przez prezydenta zarzutów ustawa jest niekonstytucyjna, a jej przepisy łamią zasadę niedziałania prawa wstecz, ponieważ opodatkowują zyski firm uzyskane przed wprowadzeniem przepisów. Ustawa bowiem przewiduje naliczanie podatku od marca br.

Nowa ustawa przewiduje 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiągniętych ze sprzedaży paliw ciekłych. Danina obejmie nadzwyczajne zyski uzyskane w okresie od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. przez przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem paliw ciekłych oraz obrotem paliwami ciekłymi na podstawie koncesji na obrót paliwami z zagranicą.

Podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 r., powiększonej o 20 proc. Ustawa przewiduje minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc. oraz ograniczenie podatku do 50 proc. dochodu lub zysku netto dla podmiotów niewytwarzających paliw.

Ministerstwo Finansów szacowało wcześniej, że wpływy z nowego podatku miałyby wynieść 4 mld zł. Te wyliczenia odnosiły się jednak do pierwotnej wersji ustawy, która miała obowiązywać do końca 2026 r. Sejm zdecydował jednak o wydłużeniu czasu naliczania nowej daniny do końca pierwszego kwartału 2027 r.

Eksperci e-petrol potwierdzają „solidne obniżki” od poniedziałku, ale mają też jedną bardzo złą wiadomość dla części kierowców

Zdaniem analityków portalu e-petrol.pl, ponowne wprowadzenie pakietu CPN daje przestrzeń „do solidnych obniżek na stacjach”. Według serwisu przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw w przyszłym tygodniu wyniosą: 6,61-6,74 zł/l dla benzyny E10, a dla oleju napędowego - 7,75-7,89 zł/l. Z rządowej regulacji wyłączony został autogaz i to jedyne paliwo, które - według e-petrol.pl - może drożeć; jego prognozowana cena to 3,21-3,28 zł/l.

Jak podkreślono w analizie, w mijającym tygodniu koszty tankowania były najwyższe w historii. Średnia cena 95-oktanowej benzyny przekroczyła bowiem poziom 8 złotych, a diesla - 9 złotych za litr paliwa. Analitycy zauważyli, że reaktywacja pakietu CPN jest możliwa dzięki czwartkowej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych, a także skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli w trybie następczym.