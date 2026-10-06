REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Koniec ery WIBOR-u w Polsce. Nowy wskaźnik już wchodzi do banków. Co to oznacza dla naszych portfeli?

Koniec ery WIBOR-u w Polsce. Nowy wskaźnik już wchodzi do banków. Co to oznacza dla naszych portfeli?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 października 2026, 07:23
oprac. Adam Kuchta
Koniec ery WIBOR-u w Polsce. Nowy wskaźnik już wchodzi do banków. Co to oznacza dla Twojego portfela?
Koniec ery WIBOR-u w Polsce. Nowy wskaźnik już wchodzi do banków. Co to oznacza dla Twojego portfela?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rewolucja na rynku kredytów hipotecznych w Polsce staje się faktem. Kolejne banki wprowadzają ofertę opartą na nowym wskaźniku POLSTR, który docelowo zastąpi dotychczasowego „króla” finansów. Kto zyska, a kto straci na tej zmianie? Ekspert ANG Odpowiedzialne Finanse wyjaśnia, jak wpłynie to na wysokość rat i czy obecni kredytobiorcy mają powody do niepokoju.

Mamy kolejne banki w Polsce uruchamiają ofertę kredytu hipotecznego w oparciu o nowy wskaźnik – POLSTR. Do grudnia w ich ślady mają pójść pozostałe banki obecne nad Wisłą. Wskaźnik od przyszłego roku ma zastąpić WIBOR, który dotychczas jest niekwestionowanym królem wszelkich produktów finansowych. Czym jest POLSTR, dlaczego ma zastąpić coś, co dobrze znamy i co to oznacza dla Polek i Polaków posiadających kredyty lub chcących z nich wkrótce skorzystać – wyjaśnia Tomasz Bujański z Zespołu Wsparcia Kredytów Hipotecznych w ANG Odpowiedzialne Finanse.

REKLAMA

REKLAMA

„Czy to koniec WIBOR-u, o który opiera się zdecydowana większość kredytów i pożyczek w Polsce?”. Wiele osób mogłoby sobie zadać to pytanie czytając o reformie wskaźników referencyjnych. W rzeczywistości jednak WIBOR zostanie jeszcze z nami przez długie lata, a kredytobiorców czekają stopniowe zmiany. Całkiem niewykluczone, że większość z nich nawet nie zauważy, że coś się zmieniło.

Wielki skandal w USA i Europie. Od tego zaczęła się rewolucja

Zacznijmy od początku. Wszystko zaczęło się ponad 14 lat temu, gdy wypłynął skandal w kręgach niektórych bankierów w USA, Wielkiej Brytanii i kilku krajach strefy euro. Okazało się, że podawali oni nieprawdziwe informacje, na podstawie których obliczano wskaźniki LIBOR i EURIBOR. Były one wykorzystywane do obliczania oprocentowania kredytów i instrumentów na rynkach finansowych.

Gdy sprawa wyszła na jaw w 2012 r., posypały się kary idące w setki milionów, a nawet miliardy dolarów. W wyniku procesów sądowych zapadły wyroki kilkunastu lat więzienia. A w Europie i nie tylko, ruszyła wielka reforma tzw. wskaźników referencyjnych, do których zaliczały się LIBOR i EURIBOR.

REKLAMA

W Polsce nie doszło do tego typu naruszeń. „WIBOR jest objęty nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, spełnia unijne standardy i pozytywnie przeszedł różne weryfikacje. Reforma, która nas czeka, jest elementem większych zmian na światowych rynkach i wprowadzania wyższych standardów. W przypadku WIBOR to po prostu dmuchanie na zimne” – mówi Tomasz Bujański z Zespołu Wsparcia Kredytów Hipotecznych w ANG Odpowiedzialne Finanse.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czym jest POLSTR i dlaczego banki go potrzebują?

W 2022 roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że WIBOR zostanie wygaszony. Eksperci proponowali różne pomysły, czym go zastąpić. Wreszcie narodowa grupa robocza, w której specjaliści od finansów zajmowali się tą sprawą, ogłosiła na koniec 2024 r., że nowym wskaźnikiem będzie POLSTR.

POLSTR to skrót od angielskich słów Polish Short Term Rate, który można przetłumaczyć, jako „polska stopa krótkoterminowa”. „O ile wyliczenie wskaźnika WIBOR w dużym skrócie polega na deklaracjach banków, po jakiej stawce mogłyby pożyczyć sobie nawzajem pieniądze na określony czas, o tyle POLSTR liczony jest na podstawie rzeczywistych transakcji zawartych pomiędzy instytucjami finansowymi” – tłumaczy ekspert.

Od kiedy POLSTR zamiast WIBOR-u? Daty, które musisz znać

Wiele zamieszania dotyczy tego, od kiedy reforma wejdzie w życie. Jej pierwsze efekty widzimy już teraz – klienci niektórych banków już mogą zaciągnąć kredyty w oparciu o POLSTR. Natomiast od 1 stycznia 2027 r. wszystkie osoby, które będą chciały zaciągnąć pożyczki lub kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, będą miały do wyboru produkty finansowe oparte wyłącznie o wskaźnik POLSTR. Po 1 stycznia 2027 r. banki i firmy pożyczkowe nie będą używać WIBOR-u dla nowych zobowiązań finansowych.

Osoby, które już posiadają kredyty i pożyczki, w oparciu o WIBOR mogą jednak spać spokojnie. W ich przypadku nic się nie zmieni. Wskaźniki WIBOR będą publikowane w każdy dzień roboczy do końca 2036 r., tak jak dotychczas.

„Obecni kredytobiorcy nie odczują żadnych zmian. Za to dla nowych kredytobiorców zmiana będzie minimalna: jeden wskaźnik zostanie zastąpiony innym. Nie będzie to miało większego przełożenia na koszt kredytu. Najbardziej widoczna różnica będzie polegać na tym, że aktualizacja oprocentowania nastąpi częściej niż w kredytach opartych o WIBOR. Większość kredytobiorców może nawet tego nie zauważyć” – mówi Bujański.

Czy raty pójdą w górę? Ekspert stawia sprawę jasno

Wielu potencjalnych kredytobiorców zastanawia się, jak wprowadzenie POLSTR wpłynie na wysokość rat. „Na koszt kredytu składa się oprocentowanie w oparciu o wskaźnik, np. WIBOR czy POLSTR, oraz marża banku. Nie można wykluczyć, że w poszczególnych ofertach zmieni się wysokość marży. Jednak notowania POLSTR są aktualnie nieco niższe niż WIBOR-u, dlatego nawet jeśli marża będzie wyższa, klienci nie powinni odczuć tego w swoich portfelach. Trzeba też pamiętać, że trochę inaczej będzie wyglądać również aktualizacja wysokości rat” – mówi ekspert.

Zaciągnięcie kredytu ma być odpowiedzialne i służyć sfinansowaniu zakupu danej rzeczy lub usługi w taki sposób, żebyśmy mogli spłacić nasze zobowiązanie w przyszłości. „Zmiany wskaźnika używanego do wyliczenia kosztu kredytu będą miały na to minimalny wpływ. Dlatego nie warto tracić głowy i ulegać emocjom. Znacznie lepiej zastanowić się co chcemy kupić, dlaczego i czy będzie nas stać na spłatę raty. Jeśli mamy wątpliwości, warto porozmawiać o tym z ekspertem finansowym” – dodaje Bujański.

Zobacz również:
Powiązane
Seniorzy podpisują takie umowy, a urzędnicy milczą. Przekazują mieszkania za obietnicę godnej starości
Seniorzy podpisują takie umowy, a urzędnicy milczą. Przekazują mieszkania za obietnicę godnej starości
Emerytury i renty w 2027 r. Rząd podjął ważną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Emerytury i renty w 2027 r. Rząd podjął ważną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Seniorzy boją się utraty samodzielności i bycia ciężarem dla bliskich. Zamiast panikować, eksperci radzą wprowadzić nowy mechanizm
Seniorzy boją się utraty samodzielności i bycia ciężarem dla bliskich. Zamiast panikować, eksperci radzą wprowadzić nowy mechanizm
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Koniec z remontami bez rachunku? Rząd bierze się za polskie budowy
06 paź 2026

Ponad 32% Polaków płaci fachowcom bez żadnego dokumentu, co generuje miliardowe straty dla budżetu. Ministerstwo Finansów szykuje radykalne zmiany w przepisach, które uderzą w szarą strefę w budowlance. Zmiany dotkną nie tylko firmy, ale i zwykłych konsumentów.
Właśnie teraz pracodawcy powinni zweryfikować zasady działania zfśs. Co zmieniło się w 2026 roku w przepisach?
06 paź 2026

Koniec roku to czas, w którym pracodawcy weryfikują obowiązujące w ich zakładzie pracy regulaminy i procedury. To również doskonały moment na podjęcie decyzji co do ewentualnych zmian w zakresie dalszego prowadzenia działalności socjalnej.
Zmiany w wynagrodzeniach wszystkich pracowników. Ta decyzja już obowiązuje
06 paź 2026

Pierwszy dzień w nowej pracy, potem kolejne tygodnie wykonywania obowiązków i wreszcie moment, na który pracownik czeka najbardziej. Pierwsza wypłata. Problem w tym, że w jeszcze niedawno niektórzy zatrudnieni musieli czekać na nią znacznie dłużej, niż mogliby się spodziewać. Powodem bywały wewnętrzne procedury firmy, harmonogramy naliczania wynagrodzeń czy terminy zamykania list płac. To się jednak zmieniło.
W Sejmie inwestycje infrastrukturalne, artyści zawodowi, nowelizacja PIT [Transmisja online]
06 paź 2026

We wtorek Sejm rozpoczyna czterodniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. przyspieszeniem procedur dla kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, przepisami o zabezpieczeniu socjalnym artystów i nowelizacją ustaw podatkowych.

REKLAMA

Naruszenie ochrony danych. Kiedy wymaga zgłoszenia do Prezesa UODO?
05 paź 2026

W związku z najnowszymi naruszeniami ochrony danych dotyczącymi tysięcy podmiotów Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przypomina o art. 33 ust. 1 RODO. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administrator bez zbędnej zwłoki zgłasza je organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Hasło do banku nie zawsze wystarczy. Ochrona behawioralna BIK już w 10 bankach w Polsce chroni pieniądze klientów. Na czym to polega?
05 paź 2026

Cyberprzestępca może przejąć dane do logowania, ale nie umie korzystać z bankowości elektronicznej dokładnie tak, jak prawdziwy właściciel konta bankowego. Tę różnicę wychwytuje ochrona behawioralna - unikalne rozwiązanie technologiczne BIK, które identyfikuje użytkownika i zabezpiecza klientów banków przed nieuprawnionym dostępem do osobistego konta. Z ochrony behawioralnej korzysta obecnie 7,6 mln klientów banków, którzy wyrazili zgodę na objęcie usługą, która pomaga chronić klientów i ich pieniądze zanim oszustwo doprowadzi do realnych strat. Biuro Informacji Kredytowej przybliża klientom w nowej kampanii edukacyjnej, jak działa ochrona behawioralna i zachęca do skorzystania z niej w swoim banku.
KSeF i split payment. Organ skarbowy wyjaśnił, kiedy można oznaczyć fakturę jako MPP
06 paź 2026

Przedsiębiorcy korzystający z KSeF mają wątpliwości, czy oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” można stosować także wtedy, gdy przepisy tego nie wymagają. Dyrektor KIS wydał właśnie interpretację, z której wynika, że takie oznaczenie jest dopuszczalne również przy fakturach nieobjętych obowiązkowym split payment.
Kto musi mieć kartę rowerową? Za brak dokumentu grozi mandat 100 zł [Badanie]
05 paź 2026

Kartę rowerową ma 31% Polaków. Dorosły rowerzysta nie potrzebuje jej wcale, ale 5% badanych w ogóle nie wie, czy do jazdy rowerem wymagany jest jakikolwiek dokument. Za brak uprawnień u nastolatka grozi mandat 100 zł.

REKLAMA

Nie tylko wymiana opon. Tak przygotujesz samochód na jesień i zimę
05 paź 2026

Na co zwrócić uwagę przygotowując samochód na jesień i zimę? Kiedy powinno się wymienić opony? Jakie błędy najczęściej popełniają kierowcy? Na te i inne pytania dotyczące eksploatacji auta w trudniejszym sezonie odpowiada Krzysztof Wyszyński, Product Manager w Würth Polska.
Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje likwidację karty rowerowej? W innych państwach ten dokument nie jest wymagany
05 paź 2026

Karta rowerowa potwierdza posiadanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego w ruchu drogowym. Czy utrzymywanie obowiązku posiadania tego dokumentu jest zasadne?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA