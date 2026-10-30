REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Koniec ery WIBOR-u w Polsce. Nowy wskaźnik już wchodzi do banków. Co to oznacza dla naszych portfeli?

Koniec ery WIBOR-u w Polsce. Nowy wskaźnik już wchodzi do banków. Co to oznacza dla naszych portfeli?

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 października 2026, 07:08
oprac. Adam Kuchta
Koniec ery WIBOR-u w Polsce. Nowy wskaźnik już wchodzi do banków. Co to oznacza dla Twojego portfela?
Koniec ery WIBOR-u w Polsce. Nowy wskaźnik już wchodzi do banków. Co to oznacza dla Twojego portfela?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rewolucja na rynku kredytów hipotecznych w Polsce staje się faktem. Kolejne banki wprowadzają ofertę opartą na nowym wskaźniku POLSTR, który docelowo zastąpi dotychczasowego „króla” finansów. Kto zyska, a kto straci na tej zmianie? Ekspert ANG Odpowiedzialne Finanse wyjaśnia, jak wpłynie to na wysokość rat i czy obecni kredytobiorcy mają powody do niepokoju.

Mamy kolejne banki w Polsce uruchamiają ofertę kredytu hipotecznego w oparciu o nowy wskaźnik – POLSTR. Do grudnia w ich ślady mają pójść pozostałe banki obecne nad Wisłą. Wskaźnik od przyszłego roku ma zastąpić WIBOR, który dotychczas jest niekwestionowanym królem wszelkich produktów finansowych. Czym jest POLSTR, dlaczego ma zastąpić coś, co dobrze znamy i co to oznacza dla Polek i Polaków posiadających kredyty lub chcących z nich wkrótce skorzystać – wyjaśnia Tomasz Bujański z Zespołu Wsparcia Kredytów Hipotecznych w ANG Odpowiedzialne Finanse.

REKLAMA

REKLAMA

„Czy to koniec WIBOR-u, o który opiera się zdecydowana większość kredytów i pożyczek w Polsce?”. Wiele osób mogłoby sobie zadać to pytanie czytając o reformie wskaźników referencyjnych. W rzeczywistości jednak WIBOR zostanie jeszcze z nami przez długie lata, a kredytobiorców czekają stopniowe zmiany. Całkiem niewykluczone, że większość z nich nawet nie zauważy, że coś się zmieniło.

Wielki skandal w USA i Europie. Od tego zaczęła się rewolucja

Zacznijmy od początku. Wszystko zaczęło się ponad 14 lat temu, gdy wypłynął skandal w kręgach niektórych bankierów w USA, Wielkiej Brytanii i kilku krajach strefy euro. Okazało się, że podawali oni nieprawdziwe informacje, na podstawie których obliczano wskaźniki LIBOR i EURIBOR. Były one wykorzystywane do obliczania oprocentowania kredytów i instrumentów na rynkach finansowych.

Gdy sprawa wyszła na jaw w 2012 r., posypały się kary idące w setki milionów, a nawet miliardy dolarów. W wyniku procesów sądowych zapadły wyroki kilkunastu lat więzienia. A w Europie i nie tylko, ruszyła wielka reforma tzw. wskaźników referencyjnych, do których zaliczały się LIBOR i EURIBOR.

REKLAMA

W Polsce nie doszło do tego typu naruszeń. „WIBOR jest objęty nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, spełnia unijne standardy i pozytywnie przeszedł różne weryfikacje. Reforma, która nas czeka, jest elementem większych zmian na światowych rynkach i wprowadzania wyższych standardów. W przypadku WIBOR to po prostu dmuchanie na zimne” – mówi Tomasz Bujański z Zespołu Wsparcia Kredytów Hipotecznych w ANG Odpowiedzialne Finanse.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czym jest POLSTR i dlaczego banki go potrzebują?

W 2022 roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że WIBOR zostanie wygaszony. Eksperci proponowali różne pomysły, czym go zastąpić. Wreszcie narodowa grupa robocza, w której specjaliści od finansów zajmowali się tą sprawą, ogłosiła na koniec 2024 r., że nowym wskaźnikiem będzie POLSTR.

POLSTR to skrót od angielskich słów Polish Short Term Rate, który można przetłumaczyć, jako „polska stopa krótkoterminowa”. „O ile wyliczenie wskaźnika WIBOR w dużym skrócie polega na deklaracjach banków, po jakiej stawce mogłyby pożyczyć sobie nawzajem pieniądze na określony czas, o tyle POLSTR liczony jest na podstawie rzeczywistych transakcji zawartych pomiędzy instytucjami finansowymi” – tłumaczy ekspert.

Od kiedy POLSTR zamiast WIBOR-u? Daty, które musisz znać

Wiele zamieszania dotyczy tego, od kiedy reforma wejdzie w życie. Jej pierwsze efekty widzimy już teraz – klienci niektórych banków już mogą zaciągnąć kredyty w oparciu o POLSTR. Natomiast od 1 stycznia 2027 r. wszystkie osoby, które będą chciały zaciągnąć pożyczki lub kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, będą miały do wyboru produkty finansowe oparte wyłącznie o wskaźnik POLSTR. Po 1 stycznia 2027 r. banki i firmy pożyczkowe nie będą używać WIBOR-u dla nowych zobowiązań finansowych.

Osoby, które już posiadają kredyty i pożyczki, w oparciu o WIBOR mogą jednak spać spokojnie. W ich przypadku nic się nie zmieni. Wskaźniki WIBOR będą publikowane w każdy dzień roboczy do końca 2036 r., tak jak dotychczas.

„Obecni kredytobiorcy nie odczują żadnych zmian. Za to dla nowych kredytobiorców zmiana będzie minimalna: jeden wskaźnik zostanie zastąpiony innym. Nie będzie to miało większego przełożenia na koszt kredytu. Najbardziej widoczna różnica będzie polegać na tym, że aktualizacja oprocentowania nastąpi częściej niż w kredytach opartych o WIBOR. Większość kredytobiorców może nawet tego nie zauważyć” – mówi Bujański.

Czy raty pójdą w górę? Ekspert stawia sprawę jasno

Wielu potencjalnych kredytobiorców zastanawia się, jak wprowadzenie POLSTR wpłynie na wysokość rat. „Na koszt kredytu składa się oprocentowanie w oparciu o wskaźnik, np. WIBOR czy POLSTR, oraz marża banku. Nie można wykluczyć, że w poszczególnych ofertach zmieni się wysokość marży. Jednak notowania POLSTR są aktualnie nieco niższe niż WIBOR-u, dlatego nawet jeśli marża będzie wyższa, klienci nie powinni odczuć tego w swoich portfelach. Trzeba też pamiętać, że trochę inaczej będzie wyglądać również aktualizacja wysokości rat” – mówi ekspert.

Zaciągnięcie kredytu ma być odpowiedzialne i służyć sfinansowaniu zakupu danej rzeczy lub usługi w taki sposób, żebyśmy mogli spłacić nasze zobowiązanie w przyszłości. „Zmiany wskaźnika używanego do wyliczenia kosztu kredytu będą miały na to minimalny wpływ. Dlatego nie warto tracić głowy i ulegać emocjom. Znacznie lepiej zastanowić się co chcemy kupić, dlaczego i czy będzie nas stać na spłatę raty. Jeśli mamy wątpliwości, warto porozmawiać o tym z ekspertem finansowym” – dodaje Bujański.

Zobacz również:
Powiązane
Emerytury i renty w 2027 roku. Rząd podjął kluczową decyzję, która zapadła tuż po braku porozumienia w RDS
Emerytury i renty w 2027 roku. Rząd podjął kluczową decyzję, która zapadła tuż po braku porozumienia w RDS
Seniorzy podpisują takie umowy, aż trudno uwierzyć. Przekazują swoje mieszkania za obietnicę godnej starości
Seniorzy podpisują takie umowy, aż trudno uwierzyć. Przekazują swoje mieszkania za obietnicę godnej starości
Seniorzy boją się utraty samodzielności i bycia ciężarem dla bliskich. Eksperci radzą więc wprowadzić nowy mechanizm
Seniorzy boją się utraty samodzielności i bycia ciężarem dla bliskich. Eksperci radzą więc wprowadzić nowy mechanizm
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ta sama kwota, większy wybór. Dlaczego inwestorzy powinni przyjrzeć się Łodzi?
30 paź 2026

Podczas gdy w Warszawie za 54-metrowe mieszkanie trzeba zapłacić niemal milion złotych, w Łodzi kupimy je za połowę tej kwoty – i to w tętniącym życiem, zrewitalizowanym centrum. Dzięki spektakularnej transformacji Nowego Centrum Łodzi i Księżego Młyna, miasto zyskało prestiż na poziomie czeskiej Pragi, stając się idealną bazą dla pracowników hybrydowych. Sprawdzamy, dlaczego eksperci uważają Łódź za inwestycyjny strzał w dziesiątkę i na jakie warunki kredytowe mogą dziś liczyć kupujący.
Śmierć i podatki po polsku. Oto dlaczego za pochówek płacimy najwięcej na Zachodzie
30 paź 2026

Choć polskie przepisy pośmiertne pozwalają już na załatwienie części formalności przez internet, rzeczywistość na cmentarzach pozostaje bezwzględna dla naszych portfeli. Z najnowszych analiz wynika porażający fakt: proporcjonalnie do zarobków, pogrzeby w Polsce są droższe niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii, a nawet w USA. Podczas gdy przeciętny Niemiec jest w stanie pokryć niemal całe koszty pochówku bliskiej osoby z jednej pensji, Polak z trudem opłaci za to połowę ceremonii.
Politycy, ludzie kultury, nauki i sportu. Oni odeszli w minionych 12 miesiącach
30 paź 2026

W ciągu minionych 12 miesięcy pożegnaliśmy wiele osób znanych z pierwszych stron gazet i nie tylko. W artykule przedstawiamy zmarłych z zagranicy.
Naliczanie odprawy emerytalnej nauczyciela – jakie składniki wynagrodzenia uwzględniać?
30 paź 2026

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wyjaśniła, czy wynagrodzenie za realizację projektów unijnych uwzględnia się przy naliczaniu odprawy emerytalnej nauczyciela. RIO wskazała, że wynagrodzenie za realizację projektów unijnych nie stanowi podstawy obliczenia wysokości takiej odprawy.

REKLAMA

Gwałtowny zwrot w sprawie ZondaCrypto. Poszkodowani znaleźli sposób na odzyskanie milionów, ale kluczowa jest jedna data
30 paź 2026

Ponad 30 tysięcy poszkodowanych w aferze giełdy ZondaCrypto wciąż drży o swoje oszczędności, podczas gdy w prokuraturze zamrożone leżą gigantyczne środki. Przełomowy ruch ich pełnomocnika może jednak całkowicie zmienić reguły gry w Polsce. Do rąk ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka trafiła rewolucyjna propozycja, która ma odebrać państwu pierwszeństwo do przejmowania majątków przestępców. Czasu na decyzję jest dramatycznie mało, bo urzędników goni nieubłagany unijny termin. Sprawdź, na czym polega ten plan i dlaczego może on uratować tysiące oszukanych Polaków.
Nie musisz radzić sobie sam. Ministerstwo Zdrowia startuje z kampanią wsparcia psychicznego
30 paź 2026

Ogólnopolska kampania „Mam odwagę prosić o pomoc” ma na celu przełamywanie wstydu związanego z szukaniem wsparcia psychologicznego oraz upowszechnianie wiedzy o bezpłatnych telefonach wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Proszenie o pomoc nie jest oznaką słabości. To pierwszy krok do poradzenia sobie z trudną sytuacją.

Ile w 2027 roku zarobi profesor publicznej uczelni? Jest projekt rozporządzenia
30 paź 2026

Od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze profesora w uczelni publicznej. Wzrosną także wynagrodzenia i świadczenia przysługujące innym osobom w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.
Nowe zasady liczenia stażu to lepsza sytuacja osób pracujących poza etatem. Co powinny wpisywać w CV?
30 paź 2026

Nowe zasady liczenia stażu pracy to zdecydowanie lepsza sytuacja osób pracujących poza etatem czyli freelancerów. Osoby dotychczas pracujące na zleceniach czy prowadzące działalność gospodarczą mogą liczyć na dodatkowe uprawnienia pracownicze. Co powinny wpisywać w CV, aby zostały zauważone, a ich doświadczenie docenione?

REKLAMA

Wzmożony ruch na drogach w okresie 31 października - 2 listopada. Przed nami jeden z najbardziej niebezpiecznych okresów w roku. Zgłoś stłuczkę w mObywatelu
30 paź 2026

Spodziewamy się, że w 2026 r. na Wszystkich Świętych podróże autami i wyjazdy do bliskich skumulują się w piątek i sobotę czyli 30-31 października. To dni, kiedy w sposób szczególny kierowcy powinni uważać. Dodatkowo piątek to ogólnie najbardziej wypadkowy dzień tygodnia. Pamiętajmy, że przy wzmożonym ruchu na drogach często zdarzają się wypadki, awarie i inne nieprzewidziane zdarzenia. Stłuczkę można w łatwy sposób zgłosić przez mObywatela.
Co najmniej 6 nadgodzin tygodniowo, za które pracodawcy nie płacą. Niewidzialna praca, która kosztuje tylko pracownika
30 paź 2026

Na świecie i w Polsce również pracujemy co najmniej 6 godzin tygodniowo po godzinach, za co pracodawcy nie płacą. To tzw. niewidzialna praca w nadgodzinach, która kosztuje tylko pracownika. Jakie wyzwania stoją po stronie podmiotów zatrudniających?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA