Powrót programu CPN wpływa na inflację, co może powstrzymać RPP przed ewentualnymi podwyżkami stóp procentowych. Eksperci prognozują stabilne stopy NBP w najbliższych miesiącach, z rosnącym ryzykiem umiarkowanych podwyżek stóp na początku przyszłego roku.

Rządowa interwencja na rynku paliw za sprawą programu CPN (Ceny Paliw Niżej) znacząco zmienia perspektywy inflacyjne, co może powstrzymać Radę Polityki Pieniężnej (RPP) przed rozważanymi wcześniej podwyżkami stóp procentowych. Wejście w życie ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych (windfall tax) oraz obniżka stawek VAT (do 8%) i akcyzy natychmiastowo zbiły ceny na stacjach o ok. 1,20–1,30 zł na litrze. „Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może pozostawić w październiku stopy procentowe bez zmian, a dyskusja o ewentualnym zacieśnieniu polityki pieniężnej rozpocznie się w listopadzie po publikacji nowej projekcji NBP" - przewidują ekonomiści ING Banku Śląskiego (ING BSK).

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RPP spodziewa się podwyższonej inflacji jeszcze w tym roku. A 2027 r. dynamika PKB ma się obniżyć

Na stronach Narodowego Banku Polskiego w dniu 25 września zostały opublikowane przygotowane przez Radę Polityki Pieniężnej „Założenia polityki pieniężnej na rok 2027". Wynika z nich, że RPP spodziewa się podwyższonej inflacji w dalszej części roku. „W II połowie 2026 r. inflacja – zgodnie z aktualnymi prognozami – będzie nieco podwyższona w warunkach wycofania działań podatkowo-regulacyjnych na rynku paliw. Z kolei w 2027 r. średnioroczna inflacja ma być niższa niż w 2026 r., w efekcie wygasania presji kosztowej w ślad za oczekiwaną normalizacją sytuacji na światowych rynkach surowców oraz malejącej presji popytowej wynikającej ze spowolnienia dynamiki aktywności gospodarczej" – wskazano w dokumencie Rady.

RPP przekazała, że według obecnych prognoz dynamika PKB w 2026 r. będzie zbliżona do odnotowanej w 2025 r. W ocenie Rady pozytywnie na wzrost PKB będzie oddziaływać absorpcja funduszy unijnych, zwiększająca dynamikę inwestycji, a negatywnie wpływać będą niekorzystne skutki szoku podażowego związanego z konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz niższą dynamikę wynagrodzeń. „W 2027 r. dynamika PKB w Polsce ma się obniżyć, do czego przyczyni się m.in. słabszy niż w 2026 r. wzrost inwestycji. Towarzyszyć temu będzie korzystna sytuacja na rynku pracy, przy nadal niskiej stopie bezrobocia, choć dynamika wynagrodzeń ma się jeszcze obniżyć" – zwrócono uwagę.

Rada podkreśliła, że zarysowany scenariusz „obarczony jest wieloma czynnikami niepewności związanymi z przyszłym kształtowaniem się cen surowców, koniunktury i inflacji za granicą oraz krajowych uwarunkowań makroekonomicznych". „Czynnikiem niepewności dla prognoz inflacji, a także aktywności gospodarczej, w II połowie 2026 r. oraz w 2027 r. pozostaje napięta sytuacja geopolityczna, w tym w rejonie Bliskiego Wschodu. W zależności od dalszego przebiegu konfliktu ceny ropy naftowej mogą nadal podlegać silnym wahaniom. Efekt ten może także dotyczyć cen gazu ziemnego. Utrzymuje się też niepewność związana z dalszym przebiegiem rosyjskiej agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie" - zauważono.

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Rada także stwierdziła, że dla sytuacji gospodarczej istotne będzie kształtowanie się aktywności ekonomicznej w strefie euro, szczególnie w Niemczech, zwłaszcza ze względu na strukturalne słabości europejskiej gospodarki. „Czynnikiem ryzyka dla dynamiki wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych pozostaje natomiast możliwość zmian cen wybranych aktywów finansowych. Źródłem niepewności są również możliwe zmiany polityki handlowej największych gospodarek, a także decyzje Unii Europejskiej w zakresie polityki przemysłowej i – w dalszej perspektywie – polityki klimatycznej, w tym planowane rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (tzw. ETS2)" – wskazała RPP. Dodano, że do krajowych czynników niepewności dla przyszłej inflacji i koniunktury należy m.in. przyszły kształt polityki fiskalnej, zwłaszcza w obliczu wysokiego deficytu sektora finansów publicznych i rosnącego długu publicznego.

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RPP dostanie czas na oddech. Co z taryfami energii?

"W naszej ocenie przywrócenie programu Ceny Paliw Niżej wyraźnie zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżek stóp NBP przed końcem tego roku. Na posiedzeniu październikowym tak czy inaczej nie spodziewaliśmy się żadnej zmiany polityki pieniężnej. Niemniej, nowa projekcja NBP w listopadzie pokaże zapewne wyraźnie podwyższoną ścieżkę CPI, być może ocierającą się o 5 proc. w pierwszych kwartałach 2027, co może być podstawą do rozpoczęcia dyskusji o podwyżkach" - napisali w raporcie ekonomiści Erste BP.

"Zakładamy jednak, że RPP nie będzie się spieszyć z decyzjami i dopóki obserwowana inflacja nie przekracza 4 proc. będzie miała wystarczająco dużo cierpliwości, aby wstrzymać się z decyzjami do momentu wyjaśnienia niepewności dot. nowych taryf energetycznych i cen paliw (czyli przynajmniej do początku przyszłego roku)" - dodają.

Ekonomiści prognozują stabilne stopy NBP do końca 2027 roku, z rosnącym ryzykiem umiarkowanych podwyżek stóp na początku roku, jeśli do tego czasu nie nastąpi wyraźna deeskalacja na rynkach surowcowych i poprawa perspektyw inflacyjnych.

Ekonomiści Banku Millennium również oceniają, że po wprowadzeniu kolejnego pakietu "Ceny Paliw Niżej" szanse na podwyżki stóp w tym roku zmalały. "Wprowadzenie programu CPN zmniejsza naszym zdaniem prawdopodobieństwo podwyżki stóp proc. przez Radę Polityki Pieniężnej w tym roku, dając jej członkom czas na ocenę wpływu na inflację zaplanowanych na początek przyszłego roku podwyżek cen regulowanych niektórych nośników energii" - napisali ekonomiści Millennium.

Skąd rząd weźmie na to pieniądze? Prezydent podpisał ustawę

Przypomnijmy, że w ubiegły czwartek prezydent Karol Nawrocki podpisał drugą wersję rządowej ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych, która ma przynieść do budżetu ok. 4 mld zł. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu, pozwoli to sfinansować obniżki cen paliw.

Po decyzji głowy państwa rząd poinformował o redukcji do końca roku stawki VAT na paliwa do 8 proc. z 23 proc., obniżce stawek akcyzy na paliwa (benzyna, ON, biokomponenty) do najniższych poziomów wymaganych przez UE, a także o powrocie do komunikowanej codziennie ceny maksymalnej paliw na kolejny dzień. Podobne działania rząd stosował na wiosnę, tuż po wybuchu konfliktu USA-Iran.

O ile spadnie inflacja? Ekonomiści już policzyli

W ocenie ekonomistów rynkowych nowe regulacje ws. cen paliw obniżą wskaźnik inflacji o ok. 0,6-0,7 pkt. proc. "Nowa regulacja obniży prognozowaną ścieżkę inflacji w Polsce - przy założeniu stałych cen ropy ceny paliw na stacjach spadną o 11-13 proc., co obniży inflację o ok. 0,6 pkt. proc. - 0,7 pkt proc." - napisali w piątkowej nocie ekonomiści PKO BP.

"Według ministra ceny paliw mają spaść o 1,2–1,3 zł/l, co według naszych szacunków obniżyłoby CPI o ok. 0,6–0,7 pkt. proc. i sprowadziło inflację w październiku do ok. 3,6–3,7 proc. rdr, po czym do końca roku miałaby się ona stabilizować" - oceniają ekonomiści Banku Millennium.

Pułapka w 2027 roku. Paliwowy bumerang uderzy z opóźnieniem

Ekonomiści Erste BP prognozują, że dynamika CPI może pozostać poniżej poziomu 4 proc. do końca roku. "Co dalej – to zależy w dużym stopniu od zachowania rynków surowcowych, ale też decyzji odnośnie do programu CPN i nowych taryf energetycznych. Jeśli obniżki VAT i akcyzy na paliwa nie zostaną przedłużone po grudniu, to nawet przy założeniu opadających cen ropy (zgodnie z obecną krzywą terminową), inflacja CPI może podskoczyć w styczniu do 5 proc. rdr" - napisali w raporcie ekonomiści.

To jednak nie wszystko. "Co więcej, przywrócenie CPN w końcówce br. popycha w górę prognozy inflacji na koniec 2027 r., tworząc efekt niskiej bazy. W efekcie, powrót inflacji poniżej górnej granicy tolerancji wokół celu (3,5 proc.) może opóźnić się do 2028 r." - dodali.