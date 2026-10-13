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Koniec drożyzny w kawiarniach? Przełomowe wieści z rynku kawy, tego nie było od 4 lat

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13 października 2026, 09:04
oprac. Adam Kuchta
Kawa ceny
Dobre wieści dla kawoszy, tego nie było od 4 lat
Shutterstock
Shutterstock

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Miłośnicy czarnego naparu mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Po czterech latach dotkliwego deficytu globalny rynek kawy nareszcie notuje nadwyżkę. Ceny najpopularniejszych ziaren na świecie poleciały w dół nawet o blisko 10 procent, a wszystko za sprawą historycznych zbiorów w Ameryce Południowej. Czy to oznacza stałe obniżki w sklepach?

Takiej sytuacji na rynku kawy pewnie nikt się nie spodziewał. Międzynarodowa Organizacja Kawy (ICO) bije na alarm – hurtowe ceny ziaren gwałtownie spadają, a Brazylia zalewa świat rekordową produkcją. Eksperci ostrzegają jednak, że radość konsumentów może potrwać krócej, niż nam się wydaje, a na horyzoncie widać już potężne zagrożenie.

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Brazylijski rekord na giełdzie. Która kawa potaniała najbardziej?

Średnia cena kawy liczona przez wskaźnik ICO Composite Indicator Price (I-CIP) spadła we wrześniu 2026 r. o 8,7 proc. miesiąc do miesiąca, do 262,18 centów za funt. Presję na notowania wywarł napływ na rynek ziaren z rekordowych zbiorów w Brazylii” - podaje International Coffee Organization, organizacja producentów kawy.

Najsilniej potaniała kawa z grupy Brazilian Naturals, której cena obniżyła się o 9,9 proc. do 290,19 centów za funt. Ceny Colombian Milds i Other Milds spadły odpowiednio o 8,1 proc. i 8,8 proc., natomiast robusta potaniała o 7,3 proc. do 167,49 centów za funt.

Koniec czarnej serii. Rynek kawy tonie w nadwyżkach, a konsumpcja nie nadąża

Według Międzynarodowej Organizacji Kawy, rynek pozostaje pod wpływem oczekiwań wysokiej podaży. Brazylijska agencja CONAB podniosła prognozę zbiorów w sezonie 2026/27 do rekordowych 67,6 mln worków, podczas gdy globalna produkcja w sezonie 2025/26 ma osiągnąć 183,6 mln worków.

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Organizacja przewiduje, że w sezonie 2025/26 światowy rynek kawy odnotuje nadwyżkę podaży wynoszącą 3 mln worków. Będzie to pierwszy dodatni bilans po czterech kolejnych latach deficytu. Organizacja szacuje globalną produkcję na 183,6 mln worków, podczas gdy konsumpcja ma wynieść 180,6 mln worków. Produkcja robusty ma wzrosnąć do 79,2 mln worków, a arabiki do 104,4 mln worków.

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Ryzyko związane z El Niño i bardzo krucha równowaga. Dlaczego ceny kawy mogą znowu wzrosnąć?

ICO zwraca jednak uwagę, że „prognozowana nadwyżka odpowiada mniej niż tygodniowemu światowemu zużyciu kawy. Dodatkowym czynnikiem ryzyka pozostają warunki pogodowe związane z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia silnego zjawiska El Nino.

To oznacza, że obecna korekta cenowa może okazać się jedynie chwilowym oddechem dla naszych portfeli, a nie zapowiedzią trwałego trendu. Eksperci rynkowi podkreślają, że przy tak minimalnym marginesie bezpieczeństwa jakikolwiek kataklizm pogodowy w Ameryce Południowej czy Azji Południowo-Wschodniej natychmiast wymaże wypracowaną nadwyżkę.

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Źródło: INFOR
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