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Ceny produktów we wrześniu. Gdzie zakupy były najtańsze?

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16 października 2026, 08:13
Ceny produktów we wrześniu. Gdzie zakupy były najtańsze?
Ceny produktów we wrześniu. Gdzie zakupy były najtańsze?.
Shutterstock

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We wrześniu średnia cena zakupu najpopularniejszych produktów codziennego użytku wyniosła 320,1 zł, a więc była wyższa o 0,21 proc. niż w sierpniu, ale o 0,91 proc. niższa niż we wrześniu 2025 r. wdług z raportu ASM SFA.

Wartość koszyka zakupowego we wrześniu 2026 r.

Za zestaw najpopularniejszych produktów codziennego użytku płaciliśmy średnio 320,10 zł, czyli o 0,21 proc. więcej niż w sierpniu br., ale o 0,91 proc. mniej niż przed rokiem. Podwyżki w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano w 8 z 13 analizowanych sieci. Różnica między najtańszym koszykiem w Auchan a najdroższym w Netto przekroczyła 75 zł. Najmniej za zakupy płacili klienci sklepów Cash & Carry, a najwięcej – supermarketów” – czytamy we wrześniowej edycji Badania i Raportu Koszyk Zakupowy ASM SFA.

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Analiza najtańszego i najdroższego koszyka

Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego odnotowano w sieci Intermarche (4,52 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Aldi (4,82 proc.). Tylko w jednej sieci średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła mniej niż 300 zł.

„Analizując koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci, moglibyśmy zapłacić 235,03 zł (więcej o 5,49 zł niż w sierpniu br.), natomiast przyjmując najwyższe ceny – 380,30 zł (mniej o 4,90 zł niż w sierpniu br.). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem we wrześniu 2026 r. wyniosła 145,27 zł i jest ona o 10,39 zł niższa niż w sierpniu br.” – czytamy w raporcie.

Podano w nim także, że średnia wartość koszyka we wrześniu br. była niższa niż we wrześniu 2025 r., kiedy wynosiła 323,03 zł. Oznacza to spadek o 2,93 zł, czyli o 0,91 proc. W ujęciu rocznym obniżki objęły 8 z 13 analizowanych sieci handlowych.

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Ranking sieci handlowych

Najniższą wartość koszyka we wrześniu br. odnotowano w sieci Auchan, gdzie średni koszt analizowanego zestawu produktów wyniósł 268,55 zł. To o 2,07 zł więcej niż w sierpniu br. Średnia wartość koszyka w drugiej i trzeciej sieci rankingu była wyższa odpowiednio o 33,11 zł (Makro Cash & Carry) oraz o 44,79 zł (Aldi) względem lidera zestawienia (Auchan). Najdroższe zakupy we wrześniu można było zrobić w sieci Netto, w której zestaw produktów kosztował 344,44 zł. Różnica pomiędzy najtańszą (Auchan) a najdroższą (Netto) wartością koszyka w tym zestawieniu wyniosła 28,26 proc.” – czytamy w raporcie. 

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Podkreślono w nim, że najtańsze zakupy można było zrobić ponownie w sklepach typu Cash & Carry (308,71 zł), następnie w hipermarketach (311,35 zł) i dyskontach (324,90 zł). Natomiast najdroższe zakupy oferowały supermarkety – 332,98 zł.

W Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne).

ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów  w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.

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Źródło: PAP
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