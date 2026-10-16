Polacy masowo uciekają do finansowego podziemia. Eksperci ujawnili porażającą prawdę o rynku pożyczek

Aż 5,3 miliarda złotych – tak gigantyczna jest już szara strefa pożyczek pozabankowych w Polsce, a najnowsze dane Warsaw Enterprise Institute (WEI) pokazują, że problem narasta w zastraszającym tempie. Dlaczego setki tysięcy Polaków decydują się na ryzykowne transakcje całkowicie poza prawem i nadzorem państwa? Kulisy tego zjawiska oraz mechanizm, który nieświadomie napędza nielegalne podziemie finansowe, są bardziej zaskakujące, niż mogłoby się wydawać.

To jest mocno zaskakujące, bo okazuje się, że szara strefa na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce warta jest już 5,3 mld PLN, co oznacza wzrost o ponad 200 mln PLN w okresie krótszym niż rok – tak wynika z najnowszego raportu Warsaw Enterprise Institute pt. „Szara strefa w Polsce. Rynek pożyczek pozabankowych. Edycja 2026”. W ciągu ostatnich 12 miesięcy poza nadzorem państwa oraz bez jakiejkolwiek ochrony konsumenta zawarto ponad 1,2 mln transakcji, co stanowi 19 proc. rynku. Eksperci wskazują, że na negatywne zjawisko wpływają przepisy dot. ceny maksymalnej kredytów pozabankowych. Podwyżka limitu kosztów pozaodsetkowych o 2 pkt proc. oznacza średnio o 95 tys. mniej transakcji w szarej strefie i powoduje objęciem przez legalny rynek 74 tys. konsumentów.

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Rekordowa fala odmów: Gdzie trafiają Polacy odprawieni z kwitkiem?

Według danych sektora w sierpniu 2026 roku aż 83,5 proc. wniosków pożyczkowych składanych do instytucji pozabankowych spotkało się z odmową, podczas gdy jeszcze rok wcześniej było to 79,5 proc. Z przeprowadzonej analizy WEI wynika, że wśród ogółu klientów aż 58 proc. z nich nie uzyskało finansowania w żadnym legalnym podmiocie. W ciągu ostatniego roku, legalny rynek nie był w stanie zaspokoić popytu wartego 11 mld PLN.

„W warunkach niedostatecznej podaży oraz istotnych barier wejścia na legalny rynek, niezrealizowany popyt nie znika” – podkreśla Wojciech Wyszomierski, analityk Warsaw Enterprise Institute. „Według naszej analizy około 45 proc. konsumentów zdecyduje się na zawarcie transakcji w szarej strefie.”

Pułapka dobrych intencji. Oto co naprawdę karmi finansową szarą strefę

Ten raport wskazuje, że główną przyczyną rozrostu szarej strefy mogą być nadmiernie restrykcyjne regulacje prawne, w szczególności ustalone limity pozaodsetkowych kosztów kredytu. Jest to mechanizm tożsamy do ceny maksymalnej usługi. W przeciwieństwie do banków, które mogą finansować kredyty konsumenckie z depozytów klientów, instytucje pożyczkowe obracają własnym kapitałem, co zdecydowanie podwyższa koszt ich finansowania. Pobierana przez nie prowizja rekompensuje ponoszone ryzyko. Ustawowe limity w praktyce uniemożliwiają zawarcie legalnej transakcji grupom najbardziej wrażliwych klientów.

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Warsaw Enterprise Institute dokonało także oceny wpływu wysokości ustawowych maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu (MPKK) na skalę szarej strefy. Obecnie dla pożyczek na co najmniej 30 dni MPKK wynoszą 10 proc. kwoty pożyczki oraz proporcjonalnie 10 proc. tej kwoty za każdy rok trwania umowy (10% + 10%), przy czym łącznie nie mogą przekroczyć 45 proc. kwoty pożyczki. Według modelu przyjętego w raporcie każdorazowy wzrost MPKK o 2 pkt proc. oznacza średnio o 95 tys. mniej transakcji w szarej strefie i o 74 tys. mniej korzystających z niej konsumentów. Autorzy szacują, że ograniczenie liczby transakcji w szarej strefie o 40 proc. wymagałoby podniesienia limitu o 10 pkt proc., po 5 pkt proc. dla każdego parametru (15% + 15%). Wyższy limit pozwala legalnym firmom udzielać pożyczek większej grupie klientów, którzy dziś spotykają się z odmową.

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Zdesperowani konsumenci. Dla ratowania zdrowia zaryzykują niemal wszystko

Bardzo niepokojące są dane dotyczące motywacji konsumentów. Z raportu WEI wynika, że aż 73 proc. osób poszukujących finansowania na potrzeby zdrowotne deklaruje gotowość skorzystania z szarej strefy w przypadku odmowy przez legalne instytucje. Podobnie wysoka skłonność dotyczy bieżących zobowiązań i potrzeb bliskich, co pokazuje społeczny wymiar problemu.

„Państwo, zamiast realnie chronić konsumentów, wypycha ich poza legalny rynek. Tam nie obowiązują ani limity kosztów, ani standardy windykacyjne, ani jakiekolwiek gwarancje prawne” – mówi Piotr Palutkiewicz, prezes Warsaw Enterprise Institute. „Szara strefa to nie tylko zagrożenie dla obywateli, ale także wymierna strata dla budżetu państwa. Każda taka transakcja oznacza brak podatków, brak nadzoru i wzrost ryzyka wystąpienia patologii gospodarczych i społecznych.”

Wielki paradoks polskiego rynku. Długi niewielkie, a o legalne pieniądze coraz trudniej

Specjaliści WEI zwracają uwagę na paradoks polskiego rynku finansowego. Pomimo relatywnie niskiego zadłużenia gospodarstw domowych – 22,1 proc. PKB wobec ponad 52 proc. średniej w strefie euro – dostęp do legalnego finansowania konsumenckiego systematycznie się pogarsza. Zdaniem autorów raportu dowodzi to, że problemem nie jest nadmierne zadłużenie Polaków, lecz niedostosowane do realiów gospodarczych ramy regulacyjne.

Warsaw Enterprise Institute rekomenduje uwzględnienie powyższych aspektów w trakcie prac nad nowelizacją Ustawy o kredycie konsumenckim, tak aby nadać legalnym podmiotom większą elastyczność w dostosowywaniu ofert do poszczególnych grup konsumentów. Celem regulacji powinno być zatrzymanie odpływu klientów do szarej strefy, zwiększenie konkurencyjności rynku oraz skuteczniejsza walka z nielegalnymi pożyczkodawcami.

„Silny, legalny i konkurencyjny rynek pożyczkowy jest najlepszym narzędziem walki z szarą strefą. Tam, gdzie legalna oferta znika, natychmiast pojawia się nielegalna. Konsumenci, którzy nie otrzymają finansowania, szukają środków w szarej strefie” – podsumowuje Piotr Palutkiewicz.



Raport WEI jest aktualizacją raportu ze stycznia 2026, w którym to Warsaw Enterprise Instutute dokonał ilościowego oszacowania szarej strefy na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce.