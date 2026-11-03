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Czy Polskę czeka fala protestów młodych? Wyniki sondażu dają do myślenia

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03 listopada 2026, 09:29
oprac. Łucja Orzeł
Czy Polskę czeka fala protestów młodych? Wyniki sondażu dają do myślenia
Czy Polskę czeka fala protestów młodych? Wyniki sondażu dają do myślenia
Shutterstock

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Blisko połowa Polaków uważa, że problemy młodych ludzi są na tyle poważne, iż mogą doprowadzić do masowych protestów podobnych do tych, które w ostatnich latach przetoczyły się przez część państw Europy. Taką opinię wyraziło 45,9 proc. respondentów, podczas gdy 42,1 proc. się z nią nie zgadza. To wyniki sondażu SW Research przeprowadzonego dla "Dziennika Gazety Prawnej".

Największe różnice w odpowiedzi na nasze pytanie widać między pokoleniami. Wśród osób do 24. roku życia możliwość takiego buntu dostrzega 58,2 proc. respondentów, a w grupie między 25. a 34. rokiem życia, czyli w tej, która weszła już w dorosłe życie – nawet 65,7 proc. - pisze „DGP” we wtorkowym wydaniu.

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Niepewność mieszkaniowa i zawodowa źródłem frustracji młodego pokolenia

Dr Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego, zwraca uwagę, że to właśnie na początku dorosłego życia kumuluje się kilka źródeł niepewności: sytuacja mieszkaniowa, wejście na rynek pracy czy wysokość dochodów. „Kto zaczyna pierwszą pracę i myśli o kupnie mieszkania, widzi, że jest to bardzo trudne. Ceny najmu także są wysokie, szczególnie w dużych miastach. Dochód, który zostaje, nie daje więc pełnego komfortu” – mówi gazecie ekspert.

Pokolenie 50+ najrzadziej dostrzega potencjał buntu

W kolejnych grupach wiekowych odsetek odpowiedzi wskazujących na dostrzeganie powodów do protestów wśród młodych wyraźnie spada. Wśród osób między 35. a 49. rokiem życia 47,2 proc. uważa, że sytuacja młodych może doprowadzić do protestów, a 42,9 proc. jest przeciwnego zdania. Po pięćdziesiątce proporcje się odwracają: powody do buntu wśród młodych widzi 35,9 proc. respondentów, podczas gdy 50,3 proc. odpowiada „raczej nie” lub „zdecydowanie nie” - wskazuje „DGP”.

Błażej Choroś nie uważa, że sondaż miałby świadczyć o zbliżającej się fali protestów. „Nie widać tu bardzo silnego potencjału protestu. Widzimy pewne niezadowolenie i frustrację w wielu punktach, ale żeby ocenić, czy ta tendencja rośnie, potrzebowalibyśmy danych porównawczych z wcześniejszych badań” – podkreśla.

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Badanie zrealizowano w dniach 27 - 28 października na reprezentatywnej grupie 800 dorosłych Polaków.

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Źródło: PAP
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