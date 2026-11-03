Czy Polskę czeka fala protestów młodych? Wyniki sondażu dają do myślenia

Blisko połowa Polaków uważa, że problemy młodych ludzi są na tyle poważne, iż mogą doprowadzić do masowych protestów podobnych do tych, które w ostatnich latach przetoczyły się przez część państw Europy. Taką opinię wyraziło 45,9 proc. respondentów, podczas gdy 42,1 proc. się z nią nie zgadza. To wyniki sondażu SW Research przeprowadzonego dla "Dziennika Gazety Prawnej".

Największe różnice w odpowiedzi na nasze pytanie widać między pokoleniami. Wśród osób do 24. roku życia możliwość takiego buntu dostrzega 58,2 proc. respondentów, a w grupie między 25. a 34. rokiem życia, czyli w tej, która weszła już w dorosłe życie – nawet 65,7 proc. - pisze „DGP” we wtorkowym wydaniu.

REKLAMA

REKLAMA

Niepewność mieszkaniowa i zawodowa źródłem frustracji młodego pokolenia

Dr Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego, zwraca uwagę, że to właśnie na początku dorosłego życia kumuluje się kilka źródeł niepewności: sytuacja mieszkaniowa, wejście na rynek pracy czy wysokość dochodów. „Kto zaczyna pierwszą pracę i myśli o kupnie mieszkania, widzi, że jest to bardzo trudne. Ceny najmu także są wysokie, szczególnie w dużych miastach. Dochód, który zostaje, nie daje więc pełnego komfortu” – mówi gazecie ekspert.

Pokolenie 50+ najrzadziej dostrzega potencjał buntu

W kolejnych grupach wiekowych odsetek odpowiedzi wskazujących na dostrzeganie powodów do protestów wśród młodych wyraźnie spada. Wśród osób między 35. a 49. rokiem życia 47,2 proc. uważa, że sytuacja młodych może doprowadzić do protestów, a 42,9 proc. jest przeciwnego zdania. Po pięćdziesiątce proporcje się odwracają: powody do buntu wśród młodych widzi 35,9 proc. respondentów, podczas gdy 50,3 proc. odpowiada „raczej nie” lub „zdecydowanie nie” - wskazuje „DGP”.

Błażej Choroś nie uważa, że sondaż miałby świadczyć o zbliżającej się fali protestów. „Nie widać tu bardzo silnego potencjału protestu. Widzimy pewne niezadowolenie i frustrację w wielu punktach, ale żeby ocenić, czy ta tendencja rośnie, potrzebowalibyśmy danych porównawczych z wcześniejszych badań” – podkreśla.

REKLAMA

Badanie zrealizowano w dniach 27 - 28 października na reprezentatywnej grupie 800 dorosłych Polaków.