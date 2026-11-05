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Black Friday 2026 nadchodzi wielkimi krokami. Nie daj się wyprzedzić – oto oficjalne daty wyprzedaży!

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05 listopada 2026, 15:51
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Black Friday 2026 zakupy
Black Friday 2026 nadchodzi wielkimi krokami. Nie daj się wyprzedzić – oto oficjalne daty wyprzedaży!
Shutterstock

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Choć oficjalny Black Friday 2026 przypada na sam koniec miesiąca, to prawdziwi łowcy okazji polowanie zaczną znacznie wcześniej. Kiedy dokładnie ruszą największe obniżki cen elektroniki, flagowych smartfonów, ubrań i kosmetyków w popularnych marketach? Przygotowaliśmy dla Ciebie przewodnik oraz harmonogram Black Week.

Wielkimi krokami zbliża się najbardziej wyczekiwany moment roku dla wszystkich łowców okazji. Choć kalendarzowa jesień w pełni, sieci handlowe już teraz potajemnie szykują swoje magazyny na gigantyczny ruch. Kiedy dokładnie ruszą największe obniżki cen elektroniki, ubrań, obuwia i kosmetyków w popularnych sieciach handlowych? Przygotowaliśmy dla Ciebie mały przewodnik, który pozwoli Ci zaplanować budżet domowy, porównać oferty i przede wszystkim nie przegapić najlepszych okazji oraz ukrytych kodów rabatowych. Walka o najlepsze sztuki towaru będzie na pewno zacięta!

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Black Friday 2026. Kiedy na zakupy? Harmonogram Black Week i Cyber Monday 2026

W tym roku najważniejsze momenty zakupowego szaleństwa rozłożą się na sam koniec listopada. Jeśli chcesz upolować najlepsze rabaty, te daty musisz bezwzględnie zapisać w kalendarzu:

  • 23 listopada (poniedziałek): Start Black Week. To właśnie tego dnia większość dużych elektromarketów i platform e-commerce (takich jak Allegro, Media Expert czy Amazon) odpala pierwsze oficjalne bloki promocyjne.
  • 27 listopada (piątek): Czarny Piątek (Black Friday). Absolutna kulminacja akcji. Spodziewaj się najwyższych rabatów, limitowanych ofert godzinowych i nocnych wyprzedaży w sklepach stacjonarnych oraz galeriach handlowych.
  • 28–29 listopada (sobota – niedziela): Black Weekend. Idealna dogrywka dla osób, które nie zdążyły lub nie chciały stać w gigantycznych kolejkach w piątek.
  • 30 listopada (poniedziałek): Cyber Monday. Dzień tradycyjnie dedykowany sklepom internetowym. To wtedy najczęściej trafisz na ostateczne czyszczenie magazynów i darmową dostawę bez minimalnej kwoty zamówienia.

Smartfony, konsole czy prezenty na Święta? Sprawdź, co najbardziej opłaca się kupić podczas Black Friday 2026, a co lepiej odpuścić

Doświadczenia z ubiegłych lat pokazują, że przełom listopada i grudnia to najlepszy moment na zakup sprzętu AGD i RTV, flagowych smartfonów, konsol do gier oraz laptopów. Sprzedawcy chętnie czyszczą magazyny przed końcem roku, by zrobić miejsce na modele z nadchodzącego sezonu. Jeśli planujesz zakup nowego telewizora OLED czy robota sprzątającego, to jest Twój moment.

Black Friday to także doskonała okazja na skompletowanie świątecznych prezentów dla najbliższych w znacznie niższych cenach. Kupując upominki z wyprzedzeniem, nie tylko oszczędzasz nawet kilkaset złotych, ale też unikasz nerwowej, grudniowej gorączki zakupowej oraz ryzyka, że paczka utknie w sortowni kurierskiej i nie dotrze przed Wigilią.

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Uważaj na fałszywe promocje w Black Friday 2026. Jak działają pułapki sklepów i jak dyrektywa Omnibus chroni Twoje pieniądze?

W pogoni za rekordowymi okazjami łatwo stracić chłodną głowę, co bezlitośnie wykorzystują nieuczciwi marketingowcy. Sztuczne podnoszenie cen na kilka dni przed końcem listopada to wciąż plaga. Na szczęście polscy konsumenci mają po swojej stronie potężną broń – unijną dyrektywę Omnibus.

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Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy sklep ma bezwzględny obowiązek informowania o najniższej cenie produktu, jaka obowiązywała w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Przekreślona, astronomiczna cena sugerowana z kosmosu nie powinna już nikogo zmylić. Zanim klikniesz „Kup teraz”, zawsze zweryfikuj najniższą cenę z ostatnich 30 dni – to tam kryje się cała prawda o realnej wysokości rabatu. Warto również korzystać z niezależnych porównywarek cenowych oraz historycznych wykresów wartości produktów. Takie proste podejście pozwoli Ci upewnić się, czy wybrany telewizor lub smartfon nie kosztował mniej jeszcze na początku października.

Jak przygotować się na Black Friday 2026? Stwórz listę zakupów i kupuj z głową, zamiast ulegać marketingowym emocjom

Kluczem do udanych zakupów podczas listopadowego festiwalu zniżek jest chłodna kalkulacja i wcześniejsze planowanie. Doświadczeni łowcy okazji zaczynają przygotowania już na początku miesiąca, tworząc sztywne listy produktów, których naprawdę potrzebują. Zapisanie konkretnych modeli ułatwia późniejsze błyskawiczne odfiltrowanie bezwartościowych ofert od prawdziwych cenowych perełek.

Warto również z góry ustalić nieprzekraczalny budżet na całe zakupy promocyjne. Emocje towarzyszące „czyszczeniu magazynów” i uciekające na stronach liczniki czasu potrafią skutecznie skłonić do impulsywnych zakupów. W ten sposób łatwo wydać pieniądze na rzeczy, które ostatecznie wylądują na dnie szafy.

Ważnym elementem skutecznej strategii jest założenie kont w wybranych sklepach oraz zapisanie się do ich newsletterów z wyprzedzeniem. Wiele popularnych marek oferuje bowiem wcześniejszy dostęp do obniżek (tzw. Early Access) wyłącznie dla zarejestrowanych klubowiczów. Pozwala to na bezpieczny zakup mocno limitowanych produktów, zanim oficjalnie wystartuje główna, publiczna fala Black Friday.

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Źródło: INFOR
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Infor.pl
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