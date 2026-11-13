Black Friday 2026: 6 najczęstszych błędów sklepów w Black Friday i 6 metod, jak nie dać się oszukać. Kiedy naprawdę się opłaca? [Poradnik kupującego]

Black Friday 2026: kiedy wypada? Przedstawiamy krótki poradnik kupującego, z którego można dowiedzieć się o 6 najczęstszych błędach sklepów w Czarny Piątek i 6 metodach na to, jak nie dać się oszukać. Kiedy tak naprawdę opłaca się kupować?

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Black Friday 2026 - kiedy wypada?

W Polsce Black Friday trwa dziś nawet kilka tygodni. Im dłużej jednak sklepy ogłaszają „ostatnią szansę”, tym mniej powodów ma klient, by w nią uwierzyć. W 2026 r. Czarny Piątek przypada 27 listopada, a Cyber Monday 30 listopada. Dla wielu sprzedawców są to dwa punkty tej samej kampanii, która zaczyna się wcześniej pod szyldem Black Week lub Black Month i obejmuje sklepy stacjonarne, internetowe oraz aplikacje. Sam czarny piątek nadal przyciąga uwagę, ale o jego znaczeniu dla kupujących decyduje to, czy tego dnia rzeczywiście znajdą ofertę lepszą od tych dostępnych wcześniej. Komentuje dr Mariusz Woźniakowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

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Rozłożenie wydatków a oszczędności

Rozciągnięcie akcji na kilka tygodni ma uzasadnienie. Sklepy mogą rozłożyć zamówienia i dostawy w czasie, a klienci kupić część prezentów wcześniej i podzielić przedświąteczne wydatki między listopad a grudzień. Trzeba jednak odróżnić rozłożenie wydatków od oszczędności. Jeżeli telewizor, który klient zamierzał kupić w grudniu, kupi w listopadzie w tej samej cenie, zmieni się termin wydatku. Jeżeli zaś do planowanego zakupu dołoży drugi produkt, żeby skorzystać z promocji, może wydać więcej, choć oba towary kupi z rabatem. Black Friday pomaga oszczędzać wtedy, gdy promocja obniża koszt zakupu, który i tak mieliśmy w planach.

Przed tegoroczną akcją handel wchodzi w sezon ze wzrostem sprzedaży. Według GUS we wrześniu 2026 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 3,3 proc. wyższa niż rok wcześniej. Po wyeliminowaniu sezonowości spadła jednak o 1,7 proc. względem sierpnia. To dane o handlu przed listopadowymi kampaniami. Dla sprzedawców otwarte pozostaje pytanie, ile zakupów promocja rzeczywiście wygeneruje, a ile przyspieszy. Wysoki obrót w promocyjny weekend może bowiem oznaczać, że część grudniowej sprzedaży została zrealizowana w listopadzie przy niższej marży.

Black Friday a Omnibus

To czwarty Black Friday od wejścia w życie polskich przepisów wdrażających dyrektywę Omnibus. Gdy sprzedawca ogłasza obniżkę, co do zasady obok bieżącej ceny powinien pokazać najniższą cenę obowiązującą u niego w ciągu 30 dni przed jej wprowadzeniem. To do niej odnosi się komunikowany rabat. Jeśli pralka kosztuje 1799 zł, przed obniżką sklep oferował ją za 2199 zł, ale w tym samym okresie można ją było u niego kupić za 1899 zł, różnica względem najniższej ceny wynosi 100 zł, czyli około 5 proc. Cena z 30 dni mówi, jak zmieniła się oferta danego sprzedawcy. Dopiero porównanie z innymi sklepami pokazuje, czy warto z niej skorzystać.

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Czytelność promocji pozostaje problemem. W 2026 r. Prezes UOKiK postawił zarzuty dotyczące oznaczania obniżek także przedsiębiorcom prowadzącym sklepy stacjonarne. Z perspektywy klienta liczy się również to, jak łatwo można ustalić, za co i ile się zapłaci. Hasło „rabaty do 70 proc.” mówi o górnej granicy obniżki. Żeby ocenić ofertę, trzeba sprawdzić, czy rabat obejmuje wybrany model i czy obowiązuje po zakupie jednej sztuki, po użyciu kodu lub dopiero po przekroczeniu określonej wartości koszyka. Duży rabat widoczny na banerze traci znaczenie, gdy warunki potrzebne do jego uzyskania stają się jasne dopiero przy kasie.

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Możliwość sprawnego przejścia między kanałami

Dla kupującego granica między Black Friday a Cyber Monday ma dziś mniejsze znaczenie niż możliwość sprawnego przejścia między kanałami. Można obejrzeć produkt w sklepie, porównać ceny na telefonie, zamówić go w aplikacji i odebrać w punkcie. Na każdym etapie liczą się konkretne warunki. Przy zakupie ekspresu do kawy różnica 30 zł między sklepami może zniknąć po doliczeniu dostawy. Z kolei przy zakupie prezentu pewny termin odbioru i jasne zasady zwrotu mogą mieć większą wartość niż kolejne kilka procent rabatu. Sklep składa obietnicę w reklamie, a klient ocenia ją po tym, ile zapłacił i czy dostał zamówienie na czas.

Przegląd ofert - asystent AI

W 2026 r. w poszukiwaniu ofert mogą też pomóc asystenci AI. Kupujący może poprosić o zestawienie modeli spełniających określone wymagania lub o skrót opinii. Ostateczną cenę, dostępność i warunki rabatu warto jednak sprawdzić bezpośrednio u sprzedawcy. Wystarczy, że asystent porówna dwa warianty tego samego urządzenia albo pominie warunek użycia kodu, a pozornie precyzyjny ranking doprowadzi do błędnego wyboru. Podobny mechanizm działa po stronie sklepów. Trafna rekomendacja może ułatwić znalezienie produktu, ale dodatkowe powiadomienie o przecenie rzeczy, której klient nie potrzebuje, zwiększa głównie liczbę komunikatów, które musi przejrzeć.

Maksymalna kwota, jaką jesteśmy gotowi wydać

Przy większych zakupach warto jeszcze przed promocją zapisać konkretny model i maksymalną kwotę, jaką jesteśmy gotowi wydać. W dniu zakupu można wtedy porównać pełne ceny u kilku sprzedawców, zajrzeć do historii cen z dłuższego okresu oraz sprawdzić dostępność i warunki zwrotu. Prosty test polega na zadaniu sobie pytania, czy kupilibyśmy tę rzecz w tej cenie, gdyby obok nie było przekreślonej kwoty ani zegara odliczającego czas. Jeśli do zakupu przekonuje głównie wysokość rabatu, warto jeszcze raz spojrzeć na całkowity wydatek. Jeśli kupujemy rzecz wyłącznie dlatego, że jest tańsza, z domowego budżetu znika cała kwota z paragonu. Procent rabatu zostaje na reklamie.

6 metod, jak nie dać się oszukać w Black Friday

Co robić, żeby zaoszczędzić – poradnik kupującego:

Planowanie zakupów i ustalenie limitu wydatków. Przy droższym zakupie warto wcześniej określić model lub najważniejsze parametry produktu oraz maksymalną kwotę do wydania. W przypadku rat lub odroczonej płatności należy sprawdzić łączną kwotę do zapłaty i terminy spłaty. Porównywanie cen z trzech perspektyw. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką pozwala ocenić komunikowany rabat u danego sprzedawcy. Dłuższa historia cen pokazuje, czy podobna oferta pojawiała się już wcześniej. Aktualne ceny w innych sklepach pozwalają sprawdzić, ile za ten sam model i wariant można zapłacić w dniu zakupu. Ustalenie całkowitego kosztu zakupu. Warto uwzględnić dostawę, ewentualny montaż i warunki uzyskania rabatu, np. użycie kodu, zakup kilku sztuk lub osiągnięcie minimalnej wartości koszyka. Przy promocji pakietowej warto porównać koszt zestawu z ceną samego produktu z listy zakupów. Sprawdzenie terminu dostawy oraz zasad zwrotu i gwarancji. Przy zakupie prezentu szczególne znaczenie mają przewidywany termin dostawy, możliwość wymiany i koszt odesłania produktu. W przypadku droższego sprzętu warto również ustalić zakres gwarancji i sprawdzić, kto ją realizuje. Weryfikacja wiarygodności sprzedawcy. Na platformie handlowej warto ustalić, kto faktycznie sprzedaje produkt. W przypadku nieznanego sklepu, do którego prowadzi reklama lub wiadomość, należy sprawdzić adres strony, dane firmy i opinie z kilku źródeł. Sprawdzenie dodatkowych ofert, w tym Cyber Monday i promocji bankowych. Jeśli piątkowa cena przekracza ustalony limit, można sprawdzić poniedziałkową ofertę. Przy rabacie bankowym lub zwrocie części wydatku warto zweryfikować warunki i maksymalną kwotę zwrotu, a następnie porównać końcowy koszt z ofertami innych sklepów.

Black Friday może przynieść konsumentowi realne oszczędności, jeśli podejdzie do zakupów z maksymalnie chłodną kalkulacją w myśl zasady, iż najlepsza oferta to ta, na którą naprawdę nas stać. Zawsze warto zadać sobie pytanie: „Naprawdę potrzebuję, czy tylko chcę?”

6 najczęstszych błędów sklepów w Black Friday

Najczęstsze błędy w działaniach promocyjnych handlowców, jakie pojawiają się w okresie Black Friday to:

Rozmycie komunikacji przez zbyt długi okres promocji (np. „u nas Black Friday przez cały miesiąc, czy „Black November” itp.), co powoduje zmęczenie przekazem i zmniejsza skuteczność kampanii. Brak wyraźnego kulminacyjnego punktu kampanii osłabia konwersję. Rozbieżność między reklamą a ofertą. Hasło „rabaty do 70 proc.” może przyciągnąć uwagę. Jeśli jednak najwyższa obniżka obejmuje pojedyncze produkty, a warunki promocji wychodzą na jaw dopiero przy kasie, sklep ryzykuje utratę zaufania. Warto jasno wskazać, czego dotyczy promocja, jaka jest cena końcowa i jakie warunki trzeba spełnić. Zbyt częsta i niedopasowana komunikacja. Kolejny e-mail lub alert w aplikacji ma sens, jeśli zawiera informację istotną dla odbiorcy, np. o obniżce ceny obserwowanego produktu. Powtarzanie tego samego komunikatu w kilku kanałach może osłabić zainteresowanie również ofertami, które odpowiadają potrzebom klientów. Sprowadzanie konkurencji do wysokości rabatu. Przy podobnych cenach o wyborze sklepu mogą przesądzić dostępność produktu, pewny termin dostawy, wygodny odbiór, montaż lub proste zasady zwrotu. Przy zakupie prezentu pewność odbioru w terminie może mieć większą wartość niż dodatkowe kilka procent obniżki. Niedostosowanie obsługi do skali kampanii. Po złożeniu zamówienia liczą się faktyczna dostępność towaru, terminowość dostawy i sprawna obsługa ewentualnego zwrotu. Klient pozyskany rabatem może wrócić dzięki dobrej obsłudze. Ocenianie akcji wyłącznie po obrocie w promocyjny weekend. Wynik warto zestawić ze sprzedażą przed kampanią i po niej oraz uwzględnić marżę, koszty obsługi i liczbę zwrotów. Część listopadowego wzrostu może wynikać z przesunięcia zakupów, które i tak odbyłyby się w październiku lub grudniu. Rekord sprzedaży w Czarny Piątek może kosztować sklep część marży w całym sezonie.

Autor: dr Mariusz Woźniakowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego