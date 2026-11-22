Przedświąteczna gorączka zakupów coraz bliżej, a kalendarz na końcówkę 2026 roku przynosi bardzo ważne informacje dla klientów. Choć w grudniu czekają nas aż trzy niedziele handlowe, tuż przed Bożym Narodzeniem nastąpi długa przerwa. Sprawdź, kiedy zaplanować zakupy, aby nie pocałować klamki.

Końcówka roku to tradycyjnie czas największego ruchu w galeriach handlowych i dyskontach. Ustawodawca przewidział ułatwienie dla kupujących, wyznaczając w grudniu aż trzy niedziele bez zakazu handlu. Warto jednak dobrze zaplanować wizyty w sklepach, ponieważ układ kalendarza i obowiązujące przepisy sprawią, że w okresie świątecznym duże placówki handlowe będą nieczynne przez cztery dni pod rząd.

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Kiedy wypadają niedziele handlowe w grudniu 2026?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ograniczeniu handlu, w grudniu 2026 roku zakupy zrobimy w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie:

6 grudnia – pierwsza niedziela handlowa w miesiącu, idealna na mikołajkowe prezenty,

– pierwsza niedziela handlowa w miesiącu, idealna na mikołajkowe prezenty, 13 grudnia – druga niedziela handlowa,

– druga niedziela handlowa, 20 grudnia – ostatnia szansa na niedzielne zakupy w 2026 roku.

Ostatnia niedziela miesiąca, przypadająca 27 grudnia, będzie już objęta zakazem handlu. Tego dnia otwarte pozostaną wyłącznie placówki wyłączone z zakazu, takie jak apteki, stacje paliw, kwiaciarnie czy małe sklepy osiedlowe, w których za ladą stanie sam właściciel.

Cztery dni bez zakupów. Kluczowa zmiana w Wigilię

Najważniejszą informacją dla osób odkładających zakupy na ostatnią chwilę jest długi świąteczny paraliż w handlu. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

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W 2026 roku 24 grudnia wypada w czwartek. Oznacza to, że supermarkety, dyskonty i galerie handlowe będą zamknięte przez cztery kolejne dni:

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czwartek, 24 grudnia (Wigilia – dzień ustawowo wolny),

piątek, 25 grudnia (pierwszy dzień Świąt),

sobota, 26 grudnia (drugi dzień Świąt),

niedziela, 27 grudnia (niedziela niehandlowa).

Ostatnim momentem na większe zakupy spożywcze oraz zdobycie brakujących prezentów będzie zatem środa, 23 grudnia. Można się spodziewać, że zarówno w ten dzień, jak i w niedzielę 20 grudnia, w sklepach wystąpią największe kolejki, a wiele sieci zdecyduje się na wydłużenie godzin pracy.

Gdzie zrobisz zakupy w dniach objętych zakazem?

Jeśli między 24 a 27 grudnia zabraknie podstawowych produktów, pozostaną jedynie punkty działające na zasadzie wyjątków ustawowych. W tym czasie otwarte mogą być wybrane placówki franczyzowe (np. Żabka czy Carrefour Express, pod warunkiem że za ladą stanie sam franczyzobiorca), a także małe sklepy osiedlowe prowadzone bezpośrednio przez właścicieli.

Alternatywą są również punkty handlowe zlokalizowane na dworcach kolejowych i lotniskach, apteki oraz stacje benzynowe. Należy jednak pamiętać, że w Wigilię oraz oba dni Świąt Bożego Narodzenia godziny ich otwarcia są zazwyczaj mocno skrócone i ustalane indywidualnie przez prowadzących.

Kiedy najlepiej wybrać się na zakupy, aby uniknąć tłumów?

Rozłożenie przedświątecznych sprawunków na kilka terminów to najlepszy sposób na zaoszczędzenie czasu i nerwów. Pierwsza niedziela handlowa, 6 grudnia, świetnie sprawdzi się do zakupu prezentów, zabawek oraz produktów o długim terminie przydatności. Ruch w galeriach jest wtedy wyraźnie mniejszy niż w połowie miesiąca, a półki są w pełni zatowarowane.

Niedziela 13 grudnia to z kolei optymalny moment na zaopatrzenie się w bakalie, przyprawy, napoje oraz mrożonki. Odkładanie wszystkiego na ostatnią niedzielę handlową (20 grudnia) lub na środę, 23 grudnia, wiąże się z ryzykiem stania w długich kolejkach i braków w asortymencie. W te dwa dni warto ograniczyć się wyłącznie do zakupu świeżego pieczywa, owoców, warzyw czy ryb na wigilijny stół.

Dobrym rozwiązaniem jest również korzystanie z aplikacji mobilnych sieci handlowych oraz usług zakupów online z dostawą do domu lub odbiorem osobistym. W okresie przedświątecznym terminy dostaw potrafią być zarezerwowane nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem, dlatego koszyk w e-sklepie warto skompletować już na początku grudnia.