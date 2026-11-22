Niedziele handlowe w grudniu 2026 roku. Wielu Polaków mocno się zdziwi, gdy zobaczy kalendarz
REKLAMA
REKLAMA
Przedświąteczna gorączka zakupów coraz bliżej, a kalendarz na końcówkę 2026 roku przynosi bardzo ważne informacje dla klientów. Choć w grudniu czekają nas aż trzy niedziele handlowe, tuż przed Bożym Narodzeniem nastąpi długa przerwa. Sprawdź, kiedy zaplanować zakupy, aby nie pocałować klamki.
- Kiedy wypadają niedziele handlowe w grudniu 2026?
- Cztery dni bez zakupów. Kluczowa zmiana w Wigilię
- Gdzie zrobisz zakupy w dniach objętych zakazem?
- Kiedy najlepiej wybrać się na zakupy, aby uniknąć tłumów?
Końcówka roku to tradycyjnie czas największego ruchu w galeriach handlowych i dyskontach. Ustawodawca przewidział ułatwienie dla kupujących, wyznaczając w grudniu aż trzy niedziele bez zakazu handlu. Warto jednak dobrze zaplanować wizyty w sklepach, ponieważ układ kalendarza i obowiązujące przepisy sprawią, że w okresie świątecznym duże placówki handlowe będą nieczynne przez cztery dni pod rząd.
REKLAMA
REKLAMA
Kiedy wypadają niedziele handlowe w grudniu 2026?
Zgodnie z obowiązującą ustawą o ograniczeniu handlu, w grudniu 2026 roku zakupy zrobimy w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie:
- 6 grudnia – pierwsza niedziela handlowa w miesiącu, idealna na mikołajkowe prezenty,
- 13 grudnia – druga niedziela handlowa,
- 20 grudnia – ostatnia szansa na niedzielne zakupy w 2026 roku.
Ostatnia niedziela miesiąca, przypadająca 27 grudnia, będzie już objęta zakazem handlu. Tego dnia otwarte pozostaną wyłącznie placówki wyłączone z zakazu, takie jak apteki, stacje paliw, kwiaciarnie czy małe sklepy osiedlowe, w których za ladą stanie sam właściciel.
Cztery dni bez zakupów. Kluczowa zmiana w Wigilię
Najważniejszą informacją dla osób odkładających zakupy na ostatnią chwilę jest długi świąteczny paraliż w handlu. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
REKLAMA
W 2026 roku 24 grudnia wypada w czwartek. Oznacza to, że supermarkety, dyskonty i galerie handlowe będą zamknięte przez cztery kolejne dni:
- czwartek, 24 grudnia (Wigilia – dzień ustawowo wolny),
- piątek, 25 grudnia (pierwszy dzień Świąt),
- sobota, 26 grudnia (drugi dzień Świąt),
- niedziela, 27 grudnia (niedziela niehandlowa).
Ostatnim momentem na większe zakupy spożywcze oraz zdobycie brakujących prezentów będzie zatem środa, 23 grudnia. Można się spodziewać, że zarówno w ten dzień, jak i w niedzielę 20 grudnia, w sklepach wystąpią największe kolejki, a wiele sieci zdecyduje się na wydłużenie godzin pracy.
Gdzie zrobisz zakupy w dniach objętych zakazem?
Jeśli między 24 a 27 grudnia zabraknie podstawowych produktów, pozostaną jedynie punkty działające na zasadzie wyjątków ustawowych. W tym czasie otwarte mogą być wybrane placówki franczyzowe (np. Żabka czy Carrefour Express, pod warunkiem że za ladą stanie sam franczyzobiorca), a także małe sklepy osiedlowe prowadzone bezpośrednio przez właścicieli.
Alternatywą są również punkty handlowe zlokalizowane na dworcach kolejowych i lotniskach, apteki oraz stacje benzynowe. Należy jednak pamiętać, że w Wigilię oraz oba dni Świąt Bożego Narodzenia godziny ich otwarcia są zazwyczaj mocno skrócone i ustalane indywidualnie przez prowadzących.
Kiedy najlepiej wybrać się na zakupy, aby uniknąć tłumów?
Rozłożenie przedświątecznych sprawunków na kilka terminów to najlepszy sposób na zaoszczędzenie czasu i nerwów. Pierwsza niedziela handlowa, 6 grudnia, świetnie sprawdzi się do zakupu prezentów, zabawek oraz produktów o długim terminie przydatności. Ruch w galeriach jest wtedy wyraźnie mniejszy niż w połowie miesiąca, a półki są w pełni zatowarowane.
Niedziela 13 grudnia to z kolei optymalny moment na zaopatrzenie się w bakalie, przyprawy, napoje oraz mrożonki. Odkładanie wszystkiego na ostatnią niedzielę handlową (20 grudnia) lub na środę, 23 grudnia, wiąże się z ryzykiem stania w długich kolejkach i braków w asortymencie. W te dwa dni warto ograniczyć się wyłącznie do zakupu świeżego pieczywa, owoców, warzyw czy ryb na wigilijny stół.
Dobrym rozwiązaniem jest również korzystanie z aplikacji mobilnych sieci handlowych oraz usług zakupów online z dostawą do domu lub odbiorem osobistym. W okresie przedświątecznym terminy dostaw potrafią być zarezerwowane nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem, dlatego koszyk w e-sklepie warto skompletować już na początku grudnia.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA