REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Niedziele handlowe w grudniu 2026. Wielu Polaków mocno się zdziwi, gdy zobaczy kalendarz

Niedziele handlowe w grudniu 2026. Wielu Polaków mocno się zdziwi, gdy zobaczy kalendarz

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 listopada 2026, 12:11
Adam Kuchta
Adam Kuchta
niedziela handlowa grudzień 2026
Niedziele handlowe w grudniu 2026. Sklepy będą zamknięte aż przez cztery dni z rzędu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przedświąteczna gorączka zakupów coraz bliżej, a kalendarz na końcówkę 2026 roku przynosi bardzo ważne informacje dla klientów. Choć w grudniu czekają nas aż trzy niedziele handlowe, tuż przed Bożym Narodzeniem nastąpi długa przerwa. Sprawdź, kiedy zaplanować zakupy, aby nie pocałować klamki.

Końcówka roku to tradycyjnie czas największego ruchu w galeriach handlowych i dyskontach. Ustawodawca przewidział ułatwienie dla kupujących, wyznaczając w grudniu aż trzy niedziele bez zakazu handlu. Warto jednak dobrze zaplanować wizyty w sklepach, ponieważ układ kalendarza i obowiązujące przepisy sprawią, że w okresie świątecznym duże placówki handlowe będą nieczynne przez cztery dni pod rząd.

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy wypadają niedziele handlowe w grudniu 2026?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ograniczeniu handlu, w grudniu 2026 roku zakupy zrobimy w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie:

  • 6 grudnia – pierwsza niedziela handlowa w miesiącu, idealna na mikołajkowe prezenty,
  • 13 grudnia – druga niedziela handlowa,
  • 20 grudnia – ostatnia szansa na niedzielne zakupy w 2026 roku.

Ostatnia niedziela miesiąca, przypadająca 27 grudnia, będzie już objęta zakazem handlu. Tego dnia otwarte pozostaną wyłącznie placówki wyłączone z zakazu, takie jak apteki, stacje paliw, kwiaciarnie czy małe sklepy osiedlowe, w których za ladą stanie sam właściciel.

Cztery dni bez zakupów. Kluczowa zmiana w Wigilię

Najważniejszą informacją dla osób odkładających zakupy na ostatnią chwilę jest długi świąteczny paraliż w handlu. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

REKLAMA

W 2026 roku 24 grudnia wypada w czwartek. Oznacza to, że supermarkety, dyskonty i galerie handlowe będą zamknięte przez cztery kolejne dni:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • czwartek, 24 grudnia (Wigilia – dzień ustawowo wolny),
  • piątek, 25 grudnia (pierwszy dzień Świąt),
  • sobota, 26 grudnia (drugi dzień Świąt),
  • niedziela, 27 grudnia (niedziela niehandlowa).

Ostatnim momentem na większe zakupy spożywcze oraz zdobycie brakujących prezentów będzie zatem środa, 23 grudnia. Można się spodziewać, że zarówno w ten dzień, jak i w niedzielę 20 grudnia, w sklepach wystąpią największe kolejki, a wiele sieci zdecyduje się na wydłużenie godzin pracy.

Gdzie zrobisz zakupy w dniach objętych zakazem?

Jeśli między 24 a 27 grudnia zabraknie podstawowych produktów, pozostaną jedynie punkty działające na zasadzie wyjątków ustawowych. W tym czasie otwarte mogą być wybrane placówki franczyzowe (np. Żabka czy Carrefour Express, pod warunkiem że za ladą stanie sam franczyzobiorca), a także małe sklepy osiedlowe prowadzone bezpośrednio przez właścicieli.

Alternatywą są również punkty handlowe zlokalizowane na dworcach kolejowych i lotniskach, apteki oraz stacje benzynowe. Należy jednak pamiętać, że w Wigilię oraz oba dni Świąt Bożego Narodzenia godziny ich otwarcia są zazwyczaj mocno skrócone i ustalane indywidualnie przez prowadzących.

Zobacz również:

Kiedy najlepiej wybrać się na zakupy, aby uniknąć tłumów?

Rozłożenie przedświątecznych sprawunków na kilka terminów to najlepszy sposób na zaoszczędzenie czasu i nerwów. Pierwsza niedziela handlowa, 6 grudnia, świetnie sprawdzi się do zakupu prezentów, zabawek oraz produktów o długim terminie przydatności. Ruch w galeriach jest wtedy wyraźnie mniejszy niż w połowie miesiąca, a półki są w pełni zatowarowane.

Niedziela 13 grudnia to z kolei optymalny moment na zaopatrzenie się w bakalie, przyprawy, napoje oraz mrożonki. Odkładanie wszystkiego na ostatnią niedzielę handlową (20 grudnia) lub na środę, 23 grudnia, wiąże się z ryzykiem stania w długich kolejkach i braków w asortymencie. W te dwa dni warto ograniczyć się wyłącznie do zakupu świeżego pieczywa, owoców, warzyw czy ryb na wigilijny stół.

Dobrym rozwiązaniem jest również korzystanie z aplikacji mobilnych sieci handlowych oraz usług zakupów online z dostawą do domu lub odbiorem osobistym. W okresie przedświątecznym terminy dostaw potrafią być zarezerwowane nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem, dlatego koszyk w e-sklepie warto skompletować już na początku grudnia.

Powiązane
Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy już konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla
Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy już konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla
Rewolucja w portfelach Polaków. Nowe progi podatkowe 130 i 150 tys. zł oraz nieznana dotąd stawka podatku
Rewolucja w portfelach Polaków. Nowe progi podatkowe 130 i 150 tys. zł oraz nieznana dotąd stawka podatku
Prezydent Nawrocki już to podpisał. W 2027 roku zapłacimy więcej za noclegi, ale rewolucja dotyczy czegoś innego
Prezydent Nawrocki już to podpisał. W 2027 roku zapłacimy więcej za noclegi, ale rewolucja dotyczy czegoś innego
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nawet 880 zł na Wigilię dla emerytów. Pieniądze od dawnego pracodawcy
15 lis 2026

Dawny zakład pracy może pomóc przy świątecznych zakupach także po zakończeniu zatrudnienia. W grę wchodzą bony, karty podarunkowe i wsparcie pieniężne. O tym, kto może skorzystać z pomocy, decydują jednak zasady dawnego pracodawcy, a w części instytucji publicznych są już konkretne harmonogramy na 2026 r.
Niedziele handlowe w grudniu 2026. Sklepy będą zamknięte aż przez cztery dni z rzędu!
15 lis 2026

Przedświąteczna gorączka zakupów coraz bliżej, a kalendarz na końcówkę 2026 roku przynosi bardzo ważne informacje dla klientów. Choć w grudniu czekają nas aż trzy niedziele handlowe, tuż przed Bożym Narodzeniem nastąpi długa przerwa. Sprawdź, kiedy zaplanować zakupy, aby nie pocałować klamki.
31 grudnia 2026 r. (Sylwester) dniem wolnym od pracy – aż 4 dni wolnego z rzędu, długi weekend bez wykorzystywania urlopu wypoczynkowego
15 lis 2026

1 stycznia (Nowy Rok) w 2027 roku przypada w piątek. Dzięki temu – wielu pracowników czeka długi weekend noworoczny. Okazuje się jednak, że istnieje sposób, aby weekend ten rozpocząć już w czwartek 31 grudnia 2026 r. (w Sylwestra), który również może być dniem wolnym od pracy i to bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Kto i na jakich zasadach, może z niego skorzystać, zyskując 4-dniową, a nie 3-dniową przerwę noworoczną?
Nowe prawo: certyfikat cyberbezpieczeństwa dla małych firm. Po co ci „Firma Bezpieczna Cyfrowo” i co trzeba będzie spełnić?
15 lis 2026

Mikro-, małe i średnie firmy będą mogły potwierdzić certyfikatem, że stosują podstawowe zabezpieczenia cyfrowe. Ministerstwo Cyfryzacji skierowało do konsultacji projekt pierwszego krajowego schematu certyfikacji – „Firma Bezpieczna Cyfrowo”. Certyfikat ma być dobrowolny i ważny trzy lata. Sprawdź, co może dać twojej firmie i czego jeszcze o nim nie wiadomo.

REKLAMA

Przegląd zrobiony, a obowiązek został. Do 5 000 zł mandatu i nawet 30 tys. zł w sądzie
15 lis 2026

Rachunek za kominiarza zapłacony, termin przeglądu odhaczony. Można odetchnąć? Właściciel domu powinien sprawdzić jeszcze, co dokładnie zamówił. Za określone zaniedbania przeciwpożarowe grozi do 5 000 zł mandatu, a w sądzie nawet 30 tys. zł grzywny. Różnicę robi obowiązek, który łatwo wrzucić do jednego worka z coroczną kontrolą.
4 000 zł kaucji, 500 zł potrącenia i 5 100 zł zwrotu. Skąd taki rachunek?
14 lis 2026

Wpłacasz 4 000 zł kaucji. Przy wyprowadzce właściciel potrąca 500 zł, a mimo to do oddania zostaje 5100 zł. To możliwy wynik przykładowego rozliczenia zgodnego z ustawowym mechanizmem. O końcowej kwocie decyduje jednak coś więcej niż przelew sprzed kilku lat. Zanim obie strony zamkną rachunki, warto sprawdzić kilka liczb i jeden ważny zapis w przepisach.
Do 16 listopada 2026 r. na kontach w PPK pojawi się wpłata powitalna od państwa. W jeden miesiąc do programu dołączyło ponad 53 tys. osób
14 lis 2026

Popularność oszczędzania w PPK rośnie. Tylko w jeden miesiąc, w październiku, do programu dołączyło ponad 53 tys. osób. Do dnia 16 listopada 2026 r. na kontach pojawi się wpłata powitalna w wysokości 250 zł.
100 tys. zł bez podatku, a przy 40 tys. zł problem. Tak działa darowizna od rodziców
15 lis 2026

Rodzice przekazują pieniądze, dziecko odkłada je na różne wydatki, na przykład na zakup mieszkania, kupno samochodu czy na dowolny cel i wszyscy są spokojni. Do czasu. Darowizna na 100 tys. zł może nie kosztować ani złotówki podatku, a przy 40 tys. zł może pojawić się należność dla fiskusa. To przykładowe kwoty, ale różnica jest jak najbardziej rzeczywista. Znaczenie ma szczegół, który łatwo przeoczyć między rodzinną rozmową a wizytą w banku.

REKLAMA

1800 zł dla strażaka – ale uwaga, świadczenie można stracić
14 lis 2026

Strażak może otrzymywać nawet 1800 zł miesięcznie świadczenia mieszkaniowego, ale przyznanie pieniędzy nie oznacza, że raz ustalone prawo pozostaje bez zmian przez cały okres służby. Zmiana miejsca zamieszkania lub pełnienia służby, uzyskanie innej formy zakwaterowania czy wystąpienie przesłanki wyłączającej prawo do zakwaterowania mogą wymagać ponownej weryfikacji.
Hala nie była budynkiem. Gmina i tak chce podatku od nieruchomości
15 lis 2026

Stalowa hala pokryta plandeką stoi na betonowych blokach, które leżą luzem na kostce brukowej. Prezydent Stalowej Woli uznał, że nie jest budynkiem, bo nie jest trwale związana z gruntem. W tej samej interpretacji stwierdził jednak, że jest trwale związanym z gruntem przekryciem namiotowym i podlega podatkowi jako budowla. Jak tę samą cechę jednego obiektu można ocenić na dwa przeciwne sposoby?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA