Polacy na organizację tegorocznego Bożego Narodzenia planują przeznaczyć średnio 1410 zł, czyli o 23 zł więcej niż w 2025 r. - jak podaje Barometr Providenta. Na same prezenty badani chcą wydać średnio 481 zł.

Boże Narodzenie 2026. Ile wydamy na święta? Kwoty zależą od województwa

Najwyższe kwoty na organizację tego święta deklarują mieszkańcy województwa podlaskiego - 1716 zł. Wysokie kwoty są też domeną woj, zachodniopomorskiego (1636 zł) oraz łódzkiego (1633 zł). Na najmniejsze wydatki wskazują natomiast respondenci z woj. podkarpackiego (1103 zł), lubelskiego (1181 zł) i śląskiego (1249 zł).

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Największą pojedynczą pozycją w świątecznym budżecie pozostają prezenty, choć ankietowani zamierzają wydać na nie o 186 zł mniej niż w 2025 r., czyli średnio 481 zł.

Przygotowanie tradycyjnych posiłków pochłonie natomiast ok. 447 zł. Do tego dochodzą koszty dojazdów i podróży - średnio 169 zł. Na dekoracje, choinki i przygotowania domu badani przewidują przeciętnie 117 zł. Pozostałe wydatki świąteczne to 196 zł.

Ponad 40 proc. uczestników badania zamierza kupić wszystkie niezbędne na święta produkty, ale wybierając te najtańsze. Z kolei 30 proc. planuje zrobić niezbędne zakupy bez ograniczania się do najtańszych artykułów. Jednocześnie blisko co piąty (19,4 proc.) przyznaje, że jego budżet nie pozwoli na pokrycie wszystkich tradycyjnych wydatków.

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Jak wynika z badania, 11,2 proc. badanych deklaruje, że w związku z rosnącymi cenami paliw na świecie całkowicie zrezygnuje z bożonarodzeniowych wyjazdów, a kolejne 11,7 proc. zamierza ograniczyć liczbę podróży lub odwiedzin. Część respondentów poszuka tańszych sposobów dotarcia do bliskich (4,8 proc.) albo zdecyduje się skrócić pobyt (3,7 proc.).

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Jednocześnie ponad jedna czwarta badanych (26,2 proc.) deklaruje, że koszty nie wpłyną na świąteczne wyjazdy, natomiast 30,4 proc. w ogóle nie planuje w tym okresie podróżować.

Większość Polaków zamierza pokryć świąteczne wydatki z bieżących dochodów

„Podobnie jak w ubiegłym roku, większość Polaków zamierza pokryć świąteczne wydatki z bieżących dochodów (71,6 proc.). Niemal 17 proc. sięgnie po pieniądze odkładane specjalnie na Boże Narodzenie” - zauważyli autorzy badania. Jak dodali, z karty kredytowej lub płatności odroczonych zamierza skorzystać po około 4,5 proc. badanych.

Przy wyborze upominków ankietowani kierują się przede wszystkim gustem obdarowywanego (42,7 proc.) i atrakcyjną ceną (39,4 proc.). Na kolejnych miejscach są funkcjonalność (28,7 proc.) oraz cena nieprzekraczająca założonego budżetu (25 proc.). Własny gust wskazuje 19,6 proc. badanych, a łatwość zakupu 13,7 proc. Znacznie rzadziej decydują marka (7,1 proc.), pochodzenie produktu (7,2 proc.), ekologiczność (2,2 proc.) czy moda (1,8 proc.).

Dodatkowo prawie połowa badanych przyznaje, że co najmniej czasami przekracza kwotę założoną na prezenty, w tym 14 proc. robi to często lub zawsze. Nigdy budżetu nie przekracza 15,2 proc.

Jednocześnie niemal 59 proc. badanych ma jakieś zasady wręczania prezentów ustalone z bliskimi, a 33,9 proc. nie ustalało żadnych.

Zakupy prezentów to w większości kwestia kilku tygodni przed świętami

Zakupy prezentów to w większości kwestia kilku tygodni przed świętami (39,4 proc.). Co piąty badany (19,6 proc.) zostawia je na ostatnią chwilę. Z kolei 19 proc. zaczyna kupować kilka miesięcy wcześniej, a 14,9 proc. szuka okazji przez cały rok.

Jednocześnie na wśród potraw na ich wigilijnym stole badani najczęściej wymieniali pierogi (42,8 proc.), barszcz z uszkami (42,7 proc.) oraz karpia (29,4 proc.). Wskazywano też na kapustę wigilijną (17,7 proc.), sałatkę jarzynową (15,9 proc.), zupę grzybową (15,7 proc.), kompot z suszu (15,3 proc.) i śledzie (14,7 proc.).

Barometr Providenta to cykliczne badanie zachowań i decyzji finansowych Polaków. Tegoroczna edycja została przeprowadzona metodą CAWI na próbie 1001 dorosłych Polaków w październiku 2026 r.