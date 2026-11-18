Polacy zamierzają w Black Friday szukać okazji zakupowych głównie w sklepach z odzieżą i obuwiem, a także elektroniką - wynika z badania UCE Research. Zainteresowanie przecenami w konkretnych kategoriach produktów zadeklarowało blisko 85 proc. respondentów.

Zgodnie z amerykańską tradycją, Black Friday obchodzony jest po Dniu Dziękczynienia, który przypada w USA w czwarty czwartek listopada (w tym roku jest to 26 listopada). Tegoroczny Black Friday wypada więc w piątek, 27 listopada. Sklepy szykują oferty także w dniach poprzedzających tę datę.

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Black Friday 2026. Odzież, elektronika i obuwie najczęściej wskazywanymi kategoriami

Jak wynika z badania, podczas tegorocznego Black Friday konsumenci zamierzają szukać cenowych okazji przede wszystkim w trzech kategoriach produktowych: odzieży - 48,8 proc. wskazań, elektronice - 46,12 proc. i obuwiu - 41,33 proc.

Tańszych kosmetyków i perfum ma zamiar poszukiwać 35,96 proc. respondentów, a przecenionego sprzętu AGD - 28,98 proc. 17,43 proc. wraziło zainteresowanie artykułami dla zwierząt, 16,63 proc. ankietowanych chce się rozejrzeć za objętymi promocjami artykułami spożywczymi i napojami.

Zabawki i artykuły dla dzieci interesują 16,24 proc. respondentów, zegarki i smartwatche - 14,24 proc., wyposażenie domu i dekoracje - 13,55 proc., książki, gry i hobby - 13,15 proc., chemia gospodarcza - 12,85 proc., biżuteria - 12,05 proc., a sprzęt sportowy i turystyczny 10,86 proc.

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Poniżej 10 proc. wskazań uzyskały: artykuły motoryzacyjne - 8,37 proc., artykuły remontowo-budowlane - 7,57 proc., oraz kategorie nieujęte w zestawie odpowiedzi wielokrotnego wyboru - 3,09 proc.

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„Odzież i obuwie to produkty kupowane relatywnie regularnie, więc obniżka cen może przyspieszyć zakupy, które pierwotnie były zaplanowane na później” - zauważył Piotr Biela z Briju, konsultant merytoryczny badania.

Z kolei duży odsetek wskazań dotyczących elektroniki - w ocenie eksperta - wynika z tego, że nawet niewielki procentowo rabat może oznaczać istotną oszczędność kwotową.

Black Friday 2026. Kosmetyki i perfumy hitem przedświątecznych zakupów

W przypadku kosmetyków i perfum duże zainteresowanie okazyjnym zakupem w Black Friday można tłumaczyć faktem, że są to produkty, których ceny można bardzo łatwo porównać. Klienci mogą więc łatwo ocenić, czy promocja przekłada się na rzeczywistą obniżkę ceny. Jak przy tym zauważył ekspert, konsumenci poszukują w tej grupie produktowej prezentów pod choinkę.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że badania wskazuje na duże zainteresowanie tegorocznym Black Friday. 84,66 proc. uczestników badania wykazało zainteresowanie konkretnymi kategoriami produktów. Autorzy badania zauważyli jednak, że nie oznacza to, iż tyle osób rzeczywiście zrobi zakupy, więc wyniki badania nie pozwalają bezpośrednio prognozować liczby kupujących.

„Część osób może ograniczyć się do porównywania ofert, a ostateczne decyzje będą zależeć przede wszystkim od atrakcyjności cen, faktycznych potrzeb i możliwości finansowych konsumentów” - zaznaczyli eksperci UCE Research.

W badaniu „Black Friday 2026” wzięło udział 1004 dorosłych Polaków.