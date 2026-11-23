W ubiegłym roku 22,5 proc. Polaków przyznało, że nie byłoby w stanie pokryć nieoczekiwanego wydatku z własnych środków - wynika z danych Eurostatu. To najniższy poziom od początku dostępnej serii danych dla Polski.

Z wyliczeń Eurostatu dotyczących możliwości radzenia sobie z niespodziewanymi wydatkami gospodarstw domowych wynika, że odsetek Polaków, którzy nie byliby w stanie pokryć nieoczekiwanego wydatku z własnych środków, spadł w 2025 r. do 22,5 proc. z 22,8 proc. rok wcześniej i 37,9 proc. w 2016 r.

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Polska wypada pod tym względem lepiej od średniej unijnej. W całej Wspólnocie odsetek osób deklarujących brak możliwości pokrycia nieoczekiwanego wydatku wyniósł w 2025 r. 29,2 proc.

Na tle państw UE najlepsza sytuacja była w Czechach - tam problem dotyczył 18,7 proc. mieszkańców, oraz na Malcie (18,7 proc.) i w Holandii (15,3 proc.). Najwięcej takich osób odnotowano natomiast w Grecji (50,5 proc.), na Łotwie (43,7 proc.) oraz w Bułgarii (42,4 proc.).

Dane wskazują na znaczące różnice pomiędzy grupami gospodarstw domowych w Polsce. Wśród osób mieszkających samotnie odsetek deklarujących brak możliwości pokrycia nagłego wydatku wyniósł 38 proc. dla jednoosobowych gospodarstw domowych ogółem, 43,2 proc. dla samotnych kobiet i 28,7 proc. dla samotnych mężczyzn.

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Jeszcze wyższy odsetek odnotowano w gospodarstwach jednego dorosłego z dziećmi na utrzymaniu, gdzie problem dotyczył 48,8 proc. respondentów. W przypadku gospodarstw jednoosobowych wskaźnik wyniósł 38 proc.

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Według danych Eurostatu poprawa sytuacji finansowej polskich gospodarstw domowych była widoczna w całym analizowanym okresie. W 2016 r. brak możliwości pokrycia nieoczekiwanego wydatku deklarowało 37,9 proc. mieszkańców Polski, a wśród samotnych kobiet było to ponad 60 proc. W 2025 r. wskaźniki te spadły odpowiednio do 22,5 proc. i 43,2 proc.

Dane zostały opublikowane przez Eurostat w ramach badania dotyczącego warunków życia i sytuacji materialnej gospodarstw domowych.