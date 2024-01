11 150 zł dla nauczyciela dyplomowanego, 7 194 zł dla początkującego. Wynagrodzenia nauczycieli będą waloryzowane co roku jak emerytury?

Postanowione już 30-33-procentowe podwyżki dla nauczycieli mają być początkiem procesu, który w krótkim czasie ma sprawić, iż wykonywanie zawodu nauczyciela będzie rynkowo równie opłacalne jak każdego innego. Ma do tego doprowadzić uniezależnienie płac nauczycieli od polityków,a powiązanie ich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Waloryzacja płac nauczycieli postępowałaby wówczas na wzór waloryzacji emerytur – choć oczywiście na zupełnie innych parametrach szczegółowych.

Wraca obywatelski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela

Grunt pod takie rozwiązania jest przygotowany od dawna. Już do Sejmu poprzedniej kadencji trafił obywatelski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Oczywiście trafił od do sejmowej zamrażarki, ale w obecnym Sejmie został zarejestrowany ponownie.

Nie wiadomo kiedy trafi pod obrady Sejmu, ale zgodnie z procedurami legislacyjnymi powinno się to stać w ciągu sześciu miesięcy – czyli najdalej w drugiej połowie maja 2024.

Tę zwłokę ZNP wykorzystuje do poprawienia i uaktualnienia jego zapisów. W międzyczasie bowiem zmieniły się nie tylko wysokości przeciętnego wynagrodzenia, ale i przepisy resortowe ustanawiające proporcje zarobków między poszczególnymi kategoriami nauczycieli: nauczycieli dyplomowanych, nauczycieli mianowanych i nauczycieli początkujących.

Promotorzy projektu chcieliby aby te proporcje zostały zachowane.

Dlatego np. wynagrodzenie nauczyciela początkowego ma wynosić nie 73 proc. – tyle zapisane jest w obywatelskim projekcie ustawy, ale 81 proc. wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego – bo w międzyczasie przepisy resortowe takie właśnie ustaliły nowe proporcje.

Wynagrodzenia nauczycieli z automatyczną waloryzacją

W projekcie obywatelskim przyjęto, że wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego (według definicji zawartej w aktualnym art. 30 Karty Nauczyciela) będzie stanowiło 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W konsekwencji, zachowują proporcje, o których już była wzmianka, wynagrodzenie nauczyciela początkującego – 81 proc. średniej krajowej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż najbardziej aktualne przeciętne wynagrodzenie wynosi 7 195 zł brutto (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10 listopada 2023 r.), według wyliczeń związkowców z ZNP:

wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego powinno wzrosnąć w stosunku do tego po 30-procentowej podwyżce od 1 stycznia br., o kolejne ok. 1 600 zł i wynosić średnio 11 150 zł

wynagrodzenie nauczyciela mianowanego to podwyżka z 1 stycznia plus kolejne 1 540 zł więcej czyli średnio 8 992 zł,

wynagrodzenie nauczyciela początkującego zaś, proporcjonalnie najmocniej wzrastające od 1 stycznia br., powinno być wyższe jeszcze o ok. 840 zł i wynosić średnio 7 194 zł.

Zawód nauczyciela powinien być atrakcyjny także pod względem rynkowym

W ocenie nauczycieli, radykalna poprawa poziomu edukacji w Polsce wymaga nie tylko budżetowania wydatków państwa na nauczanie na poziomie co najmniej 3 proc. produktu krajowego brutto oraz wypłacania nauczycielom wynagrodzeń bezpośrednio z budżetu państwa, ale i uniezależnienie ich od decyzji władz politycznych – najpierw rządu a potem operacyjnie, samorządów.

W ocenie z kolei ZNP fundamentem tych zmian powinny być zapisy w ustawie Karta Nauczyciela, od której władze w minionych ośmiu latach czyniły i chciały czynić coraz dalej idące odstępstwa.

Z pewnością wszystkie te wątki wrócą w dyskusjach nad projektem gdy tylko znajdzie sią on i w porządku obrad plenarnych Sejmu (skierowanie po przyjęciu do prac w komisjach), a potem w trakcie prac w samych komisjach przed ostatecznym uchwaleniem.

Do tego czasu pewnie zmienią się dane statystyczne – w terminie ewentualnego ostatecznego uchwalania ustawy z pewnością podane przez prezesa GUS dane o wysokości średniej krajowej będą odpowiednio wyższe.