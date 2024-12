Wielu Polaków zarabia dużo mniej niż by mogli tylko dlatego, że krępują się rozmawiać o wynagrodzeniu za pracę. Uznają to za wstydliwy temat w czasie rekrutacji, brakuje im pewności siebie w rozmowach z szefem o podwyżce wynagrodzenia. Czy zmieni to wprowadzenie jawności wynagrodzeń jako obowiązku dla pracodawców w kodeksie pracy.