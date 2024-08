35-godzinny tydzień pracy lub czterodniowy tydzień pracy. Nadchodzi rewolucja w kodeksie pracy

Rewolucja w kodeksie pracy jest już niemal pewna. Rząd rozważa dwa warianty reformy prawa pracy: 35-godzinny tydzień pracy lub czterodniowy tydzień pracy. Oba rozwiązania są bardzo pozytywne, przede wszystkim z punktu widzenia pracowników.

Zwolennicy tych zmian w kodeksie pracy zwracają uwagę, że będą one korzystne również dla pracodawców: pracownicy będą bardziej produktywni, zmotywowani, teoretycznie mniej narażeni na stres i ryzyko wypalenia zawodowego. Jednak trudno uwierzyć, że ta rewolucja zostanie wprowadzona. W sytuacji niepewności gospodarczej oraz odpływu kapitału zagranicznego z Polski ze względu na rosnące koszty płac, rząd może ostatecznie nie zdecydować się na krok potencjalnie jeszcze bardziej zmniejszający atrakcyjność naszego kraju jako rynku pracy.

Bardziej prawdopodobne są drobne korekty lub dobrowolne porozumienia między pracodawcami a pracownikami, które pozwolą na dostosowanie czasu pracy do indywidualnych potrzeb i preferencji, tak jak na przykład w modelu belgijskim. Oczywiście, może się okazać, że ustawodawca nas zaskoczy bardzo progresywnym podejściem do dobrostanu pracowników, przedkładając go nad interesy gospodarcze.

Co należy zrobić, żeby firmy były gotowe na 35-godzinny lub czterodniowy tydzień pracy?

Niezależnie od tego, czy będzie to 35 godzin pracy w tygodniu czy czterodniowy tydzień pracy, zmiana będzie wymagać od organizacji dostosowania się do nowej rzeczywistości i zmiany w zarządzaniu ludźmi, procesami i technologią. Należy zwrócić uwagę na kilka elementów:

Optymalizacja/digitalizacja procesów . Warto znaleźć . Warto znaleźć drogi pozwalające na realizację dotychczasowych zadań szybciej i efektywniej. Zapobiegliwe firmy skoncentrują się na optymalizacji procesów, eliminując niepotrzebne czynności i automatyzując zadania. Konieczna jest odpowiedź na pytanie, czy organizacja dysponuje już teraz wystarczającymi zasobami technologicznymi, aby zoptymalizować i przyspieszyć swoje procesy.

Analiza zmian w kontekście strategicznych procesów firmy. Każda firma jest świadoma, jaki proces biznesowy jest dla niej kluczowy, ile zajmuje czasu i kiedy musi się odbywać. Ważnym krokiem jest przeprowadzenie analizy wpływu wprowadzenia w życie przewidywanych zmian (na koszty, przychody, rentowność, i tak dalej). Dzięki analizie zostaną zidentyfikowane zagrożenia, ale być może i korzyści – co na pewno pomoże w procesie wprowadzania tej zmiany w życie.

Planowanie . Analiza wpływu zmian w kodeksie pracy na biznes może stać się podstawą do stworzenia planu wdrożenia zmian i strategii adaptacji. Przewidzenie możliwych problemów i ryzyk już teraz, zapewni dostatecznie długi czas na przemyślenie ich rozwiązania czy minimalizowania.

Kompetencje. Zmiany wiążą się z nowym sposobem realizacji działań. Należy zastanowić się, czy firma dysponuje kompetencjami umożliwiającymi optymalizację procesów albo wprowadzanie kodeksowych zmian. Jeśli nowe regulacje w kodeksie pracy będą wymagały przemodelowania Regulaminu Pracy i czasu pracy, należy zweryfikować, czy organizacja dysponuje odpowiednią wiedzą, aby wprowadzić nowe schematy czasu pracy zgodnie z przepisami.

Nawet jeśli zmiana kodeksu pracy nie nastąpi w najbliższym czasie, to warto poświęcić chwilę na przeanalizowanie, jak ta zmiana wpłynie na przedsiębiorstwo i jak można się do niej przygotować. A optymalizację i digitalizację procesów – jako wpływającą na zysk przedsiębiorstwa - warto robić zawsze. Niezależnie od zewnętrznych motywatorów.

Wiktoria Kuc, dyrektor personalna w Symfonii

