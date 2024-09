Nowa płaca minimalna 4666 zł. To ostatnia podwyżka, bo najniższa krajowa nie będzie podwyższana przez kolejne lata

Eksperci policzyli, że gdyby płaca minimalna na 2025 r. była ustalana według dyrektywy UE, powinna być o 600 zł niższa, a nawet nie przekraczać 4 tys. zł. Ponieważ rząd musi zmienić przepisy o płacy minimalnej przed końcem 2024 roku, konsekwencje tej zmiany mogą być nieoczekiwane.

Przede wszystkim a konsultowanym projekcie nowej ustawy o płacy minimalnej, zgodnej z dyrektywą UE ma się pojawić zapić umożliwiający zamrożenie płacy minimalnej – czyli nie podwyższanie jej każdego roku od stycznia, możliwe jest, iż podwyżek najniższej krajowej nie będzie przez lata.

Według najnowszych danych płaca minimalna ustalana zgodnie z dyrektywą wynosiłaby w przedziale między 3 929 zł a 4 019 złotych brutto. To oznacza, że nawet przy inflacji rzędu 5 proc. daleko będzie w kolejnych latach europejskiej płacy minimalnej do poziomu prawie 4,7 tys. zł.

4666 złotych od 1 stycznia 2025 r. to nowa płaca minimalna

Płaca minimalna zaczyna przewyższać możliwości przedsiębiorców.

Jak komentuje Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, wysoki i niekonsultowany z pracodawcami – taki jest wzrost płacy minimalnej według przedsiębiorców.

– Po kaskadowych wzrostach płacy minimalnej liczyliśmy na zmianę standardów dyskusji o tym, jaka powinna ona być, kiedy rosnąć i jakie wartości są możliwe do agregacji przez przedsiębiorców – mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

– Obecnie wzrost znów będzie powodować, że sektory działające na niższych marżach jak np. usługi, handel czy turystyka będą zmuszone do podnoszenia cen lub optymalizacji w miejscach pracy. To zła wiadomość także dla samorządów, bo rozwarstwienie w siatce płac będzie nadal rosnąć – dodaje Hanna Mojsiuk.

Podwyżki najniższej krajowej: powinien decydować rynek, a nie arbitralne decyzje rządu?

4 666 złotych brutto i 30,50 złotych brutto za godzinę. Taka będzie kwota płacy minimalnej od stycznia 2025 roku. Kwota ta jest wyższą niż ta, która była podawana do opinii publicznej w czerwcu. Jednocześnie rząd zrezygnował z podnoszenia płacy minimalnej dwukrotnie w roku, jak miało to miejsce w roku 2023 i 2024.

– Jesteśmy zwolennikami tego, by rynek regulował płacę minimalną, bo jest to najbardziej naturalny wyznacznik tego, jaka jest sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw – podkreśla Hanna Mojsiuk.

– Jeżeli płaca minimalna rośnie powyżej możliwości przedsiębiorców, to mamy do czynienia z koniecznością optymalizacji procesów lub po prostu podnoszenia cen, co jest odczuwalne i widoczne w sektorach usługowych, ale i w handlu czy w transporcie – tłumaczy dr Katarzyna Kazojć, ekonomistka, prezes fundacji Biznes Innowacje Networking.

– Nie możemy zapominać, że inflacja jeszcze się z nami nie pożegnała na dobre, a ostatni kwartał miesiąc po miesiącu pokazuje w tym zakresie minimalne wzrosty. 4666 złotych brutto to obiektywnie mówiąc bardzo wysoka płaca minimalna – dodaje ekspertka.

Nowa płaca minimalna 4 666 złotych: ostatni taki wzrost?

Pensja minimalna w Polsce zgodnie z dyrektywą UE oscylowałaby wokół czterech tysięcy złotych brutto.

Podwyżka wynagrodzenia minimalnego w 2025 roku będzie miała znaczące konsekwencje dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich firm, które staną przed wyzwaniami związanymi ze wzrostem kosztów pracy.

–Wzrost ten może prowadzić do konieczności ograniczenia zatrudnienia lub redukcji etatów, co już wcześniej obserwowano w małych przedsiębiorstwach. Spłaszczenie różnic płacowych między pracownikami o różnym stażu pracy, zwłaszcza w przypadku młodych pracowników na umowach cywilnoprawnych, jest dodatkowym problemem, który może nasilić się wraz z dalszym wzrostem płacy minimalnej – podkreśla Agnieszka Zamaro-Wiśniewska, ekspert gospodarczy, specjalistka ds. podatkowych.

– Wysokość składek na ZUS, uzależniona od poziomu wynagrodzeń, również zwiększa obciążenie finansowe pracodawców, co może negatywnie wpływać na konkurencyjność polskich firm na rynkach międzynarodowych – dodaje ekspertka.

Analitycy rynku pracy przekonują, że sytuacja na rynku pracy jest ustabilizowana mimo prowadzonych zwolnień grupowych w kilku regionach w Polsce.

– Płaca w wielu sektorach gospodarki znacząco rozmija się z płacą minimalną, a nawet średnią krajową. W ostatnim czasie odnotowywany jest duży brak pracowników przede wszystkim w przemyśle oraz w transporcie – komentuje ekspertka rynku pracy IDEA HR Group Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

– Jest dużo ofert pracy dla spedytorów, kierowców międzynarodowych, ale i dla monterów, spawaczy czy ślusarzy. Tutaj presję finansową nasila nie wzrost płacy minimalnej, a wysoka konkurencja o polskich specjalistów z innymi krajami. Brakuje także księgowych i specjalistów ds. administracji. Tutaj oferty finansowe pracodawców mocno rozbiegają się z oczekiwaniami pracowników, a wzrost płacy minimalnej będzie tylko te różnice pogłębiać – uważa Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

Wprowadzenie zmian w ustalaniu płacy minimalnej od 2026 roku, zgodnie z dyrektywą UE, może nieco złagodzić presję na pracodawców, dostosowując podwyżki do realnych wskaźników gospodarczych.

