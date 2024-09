Płaca minimalna jako 55% średniego wynagrodzenia, a także odsetki za wypłatę pensji po terminie - czy nowe przepisy zaszkodzą polskim firmom? Rzeczniczka MŚP ostrzega

Dość krytycznie do rządowego projektu ustawy o płacy minimalne odniosła się minister Agnieszka Majewska, rzeczniczka MŚP. Choć docenia propozycje zamrożenia płacy minimalnej w przypadku nadmiernych wzrostów, zwraca uwagę na potencjalne niejasności przepisów. Sprzeciwia się także podniesieniu płacy minimalnej do 55% średniego wynagrodzenia. Czy nowe regulacje zaszkodzą firmom?

Stanowisko Minister Agnieszki Majewskiej dotyczące proponowanych zmian w płacy minimalnej: „Rzeczniczka MŚP przedstawiła swoje uwagi do rządowego projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Z aprobatą przyjmując deklarację wprowadzenia możliwości utrzymania wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku w przypadkach nadmiernego wzrostu tej wysokości w latach poprzednich, Minister Majewska zwraca uwagę na niejasność zaproponowanych w tym zakresie przepisów, co może w przyszłości stać się przedmiotem sporów interpretacyjnych. W związku z tym postuluje taką modyfikację regulacji, by jednoznacznie gwarantowały one uruchomienie mechanizmu zamrożenia wysokości minimalnego wynagrodzenia w każdym przypadku, gdy analiza obiektywnych kryteriów ekonomicznych wskazuje na nadmierny wzrost tej wartości. Zapobiegłoby to w przyszłości skokowym wzrostom płacy, oderwanym od kondycji gospodarki.

Płaca minimalna ma stanowić 55% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Rzeczniczka MŚP jest przeciwna

Rzeczniczka MŚP krytycznie odnosi się do propozycji orientacyjnej wartości referencyjnej, zgodnie z którą płaca minimalna powinna stanowić 55% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Zdaniem Minister Majewskiej wartość ta powinna być ustalona na poziomie 50%, co byłoby zgodne z wzorcem zawartym we wdrażanej dyrektywie.

Propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbiega na niekorzyść pracodawców od regulacji unijnych, co jest tym bardziej nieuzasadnione, że już obecnie poziom płacy minimalnej w Polsce jest wyższy niż w zdecydowanej większość krajów europejskich. Już obecnie koszty pracownicze są najczęściej wskazywaną przez przedsiębiorców barierą utrudniającą działalność gospodarczą. Zbyt wysoki poziom wynagrodzenia minimalnego jest szczególnie dotkliwy w mniej zamożnych częściach kraju i w efekcie pogłębia zjawisko nierówności społecznych.

Kolejne zastrzeżenie Agnieszki Majewskiej budzi nakaz wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i podobnych w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Stanowi to nieuzasadnioną ingerencję w zasadę swobody umów. Nie uwzględnia też istoty stosunku zlecenia, do której należy znacznie większa swoboda niż w przypadku stosunku pracy. Proponowana regulacja wpisuje się w negatywną tendencję do zrównywania wymogów właściwych dla umowy zlecenia z umową o pracę.

Rzeczniczka MŚP krytycznie także o odsetkach za wypłatę pensji po terminie

Minister Majewska postuluje też wykreślenie zapisu ustanawiającego automatyzm w zakresie naliczania i wypłacania pracownikom odsetek za wypłatę pensji po terminie, nawet w sytuacjach, gdy pracodawca nie ponosi winy za opóźnienie, a pracownik nie doznał żadnego uszczerbku. Jest to rozwiązanie zbyt daleko idące i może ono doprowadzić do istotnego utrudnienia prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowi ono przykład działań, które w celu wyeliminowania wąskiego zakresu patologii utrudniają funkcjonowanie wszystkim przedsiębiorcom.”

