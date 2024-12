Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy? O wtorek 24 grudnia 2024 toczy się zawzięty bój w polskim parlamencie. Na razie Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą wigilia będzie dniem wolnym od pracy ale dopiero od 2025 roku. Jednak to nie koniec, bo poprawki w ustawie może wnieść senat. I nie chodzi już o to, że jeśli będzie to formalnie dzień wolny, to świętować można będzie bez przerwy rekordowo długo w 2025 roku, od soboty 21 do czwartku 26 grudnia, ale o zasadę. Z jakim skutkiem, uda się dokonać ustawowych zmian w czasie pracy 2025?