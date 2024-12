Zabiorą nam wolny, długi weekend w maju? Czy to możliwe? Sprawa już trafiła do Senatu

To już pewne. W przyszłym roku Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Ale na tym nie koniec. Pojawiła się też propozycja, żebyśmy nie musieli pracować w Wielki Piątek. Do Senatu w tej sprawie wpłynęła już petycja. Jest haczyk. W to miejsce zlikwidowano by wolne w święto Konstytucji 3 Maja. A to dla niektórych byłoby nie do przyjęcia, bo oznaczałoby koniec długiego majowego weekendu.