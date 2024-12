To już koniec zarobkowania na kolędzie? Szykuje się rewolucyjna zmiana. Wizyty księży i ministrantów po nowemu

W 2025 r. podatek od nieruchomości dla miejsc parkingowych został ujednolicony. Miejsca m.in. z osobną od mieszkania księgą wieczystą zrównowano z 11,48 zł podatku do 1,19 zł. To dobra wynikającą z wyroku TK i nowelizacją. Są za to problemy formalne - większa część właścicieli miejsc parkinkowych korzystających na obniżce nie musi ponownie składać deklaracji IN-1. Niektórzy jednak tak.