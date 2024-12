Ile i gdzie można dorobić przed świętami, ofert pracy dorywczej teraz mniej niż wcześniej, czy znajdzie się zatrudnienie dla wszystkich chętnych

Kto w tym roku potrzebuje pilnie dorobić przed końcem roku, raczej nie powinien wybrzydzać. Jeśli przyjmie ofertę z handlu, gastronomii lub firmy kurierskiej, praca będzie praktycznie od ręki, na dowolny czas i w dowolnych godzinach, a także w pożądanej liczbie godzin i planowanego dodatkowego dochodu.

Trzeba mieć bowiem na względzie to, że w tym roku chętnych do pracy dorywczej jest więcej niż zwykle, a konkurenci mogą nie wybrzydzać.

Z pracą dorywczą przed Bożym Narodzeniem jest jak ze wszystkim na wolnym rynku: kto pierwszy, ten lepszy. Najlepsze „miejscówki zaklepane zostały już w październiku. Ale w każdej chwili można skorzystać z najmniej popularnych ofert pracy – w handlu, gastronomii, w magazynie albo jako kierowca.

Przy czym najmniej popularne nie jest tożsame z – najgorzej płatne. Raczej chodzi o to, że praca w handlu, gastronomii, w magazynie lub za kierownicą jest cięższa, nie mówiąc już, że mniej spektakularna – niż godziny przepracowane w roli hostessy czy hosta.

Spadek bezrobocia i stopniowo poprawiająca się koniunktura gospodarcza nie zmniejszyły zainteresowania Polaków pracą dodatkową. Jak informuje OLX Praca, już od października widoczna była wzmożona aktywność osób poszukujących zajęcia tymczasowego. A ile i gdzie można zarobić, pokazują najnowsze dane serwisu.

Praca dorywcza przed Bożym Narodzeniem: nie każda jest lekka i dobrze płatna, ale dorobić można bez problemów

Jak wynika z danych OLX Praca, w październiku liczba przesłanych aplikacji na oferty pracy dorywczej wzrosła o 5% (rok do roku), przekraczając 1,2 miliona odpowiedzi w skali miesiąca.

W listopadzie zainteresowanie było nieznacznie niższe i wyniosło 1,16 miliona.

Skalę zainteresowania Polaków możliwością dodatkowego dochodu najlepiej ilustruje to, że w obu miesiącach odpowiedzi na oferty pracy dorywczej stanowiły niemal trzecią część wszystkich aplikacji w kategorii „Praca” na OLX.

I chociaż blisko 350 tys. osób z tej grupy było zainteresowanych zajęciami typowo świątecznymi, to największym powodzeniem cieszyły się oferty pracy w logistyce, zakupach i spedycji. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku liczba odpowiedzi na stanowisko kuriera wzrosła aż o 50%, w handlu o 41%, a w gastronomii o 14%. O ⅓ wzrosło również zainteresowanie pracą w hotelarstwie.

To pokazuje, że rynek się zmienia i chcą dorobić nie należy zwlekać ze składaniem własnej oferty lub z odpowiedzią na oferty, które się pojawiają. Zaczyna bowiem coraz skuteczniej działać rynkowy mechanizm: kto pierwszy, ten lepszy.

Praca dorywcza przed świętami: gdzie i w jakim charakterze, ile można dorobić w grudniu 2024

W okresie przedświątecznym rośnie sprzedaż detaliczna, zarówno w kanałach tradycyjnych, jak i on-line. Ale wzmożony ruch obserwuje też gastronomia, czy hotelarstwo.

Ta intensyfikacja przekłada się na zapotrzebowanie na pracowników.

A ponieważ o tych coraz trudniej, pracodawcy kuszą atrakcyjnymi ofertami.

Osoby zatrudnione w sklepach mogą liczyć na zarobki w granicach 6 000-85 00 zł brutto miesięcznie.

Gastronomia oferuje kucharzom ponad 10 tys. zł brutto.

W logistyce i magazynach zarobki wynoszą od 6 do 7 tys. zł brutto miesięcznie.

Pojawiają się też oferty pracy na drugą zmianę, a więc tę, którą można pogodzić z regularnym etatem.

Inną kategorię pracy dorywczej stanowią zajęcia typowo świąteczne.

Wcielając się w rolę świętego Mikołaja, można liczyć na stawkę w wysokości od 30 zł.

Jeśli jednak spełnimy dodatkowe wymagania, np. znajomość języka angielskiego, to stawka wzrasta nawet do 190 złotych za godzinę.

Na nieco niższe wynagrodzenie mogą liczyć animatorzy w fabrykach elfów – od 35 do 39 zł brutto na godzinę.

Ale już hostessy i hości mogą otrzymywać do 70 zł za godzinę.

Praca dorywcza przed świętami, którą można podjąć "od ręki" czyli kogo najpilniej poszukują pracodawcy

Jak wynika z danych OLX w okresie przedświątecznym najłatwiej o pracę w handlu.

W październiku, w kategorii „Pracownik sklepu”, było blisko 800 aktywnych ogłoszeń zawierających frazę „święta”.

O połowę mniej propozycji pracy oferowała gastronomia (ponad 400 ogłoszeń) oraz firmy poszukujące pracowników magazynów, czy kierowców.

Chociaż bezrobocie w Polsce jest na rekordowo niskim poziomie, a inflacja mniej obciąża nasze portfele, to jak wynika z naszych danych, praca dorywcza w okresie przedświątecznym cieszy się ogromnym zainteresowaniem – mówi Kamil Szabłowski z OLX.

– Zajęć, które mogą być dodatkowym źródłem dochodu, poszukujemy już w październiku, bo wówczas też pojawia się najwięcej ogłoszeń ze strony pracodawców, intensywnie przygotowujących się do wzmożonego ruchu – wyjaśnia ekspert.

Skalę tych przygotowań najlepiej ilustruje liczba publikowanych ogłoszeń.

–A ponieważ o pracowników coraz trudniej pracodawcy oferują też coraz atrakcyjniejsze wynagrodzenie, dzięki czemu dorywcze zajęcia mogą stanowić istotne wsparcie domowego budżetu – podkreśla Kamil Szabłowski z OLX.