Mały biznes zamiast pracy na etacie. Tyle można zarobić bez rejestracji i składek ZUS w 2025 roku

Szykuje się wielka wymiana dowodów osobistych i to już niebawem. Jak podaje resort cyfryzacji, w 2025 roku po nowy dokument musie się zgłosić blisko 3,5 mln Polaków. Co z tymi, którzy się będą ociągać i tego nie zrobią? Grozi im za to kara grzywny. Jak wysoka? Nawet 5 tysięcy złotych.