Wielkie zmiany w rejestracji do lekarza i na badania. Rewolucja w przychodniach

Stanie w długiej kolejce, albo wiszenie na telefonie, tak w niejednej przychodni wygląda teraz próba umówienia się do lekarza i na badania. Jeśli już się uda, terminy bywają niewiarygodnie odległe. Czy nadchodzi koniec tej udręki? Sto pięćdziesiąt placówek medycznych zgłosiło się do pilotażu e-rejestracji. To ma być początek prawdziwej rewolucji, bo nowe zasady będą obowiązkowe.