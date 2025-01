Czy to możliwe, że tysiące działek stracą charakter budowlany? Boją się tego i ich właściciele i inwestorzy. Skąd te obawy? Chodzi o to, że do końca 2025 roku gminy są zobowiązane do uchwalenia tak zwanych planów ogólnych. W związku z pracami nad tym dokumentem planowania przestrzennego niektóre samorządy zawiesiły wydawanie warunków zabudowy