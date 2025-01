Nie chcemy być uszczęśliwiani na siłę, tak o objęciu zarobków obowiązkowymi składkami ZUS, mówili freelancerzy. Bo dla wolnych strzelców z wyboru, owo uszczęśliwianie na siłę będzie oznaczać pensję niższą co miesiąc o prawie tysiąc złotych. Rewolucji na rynku pracy, która wedle zapowiedzi rządzącej koalicji miała przyjść z początkiem 2025 roku przeciwni są też przedsiębiorcy. Teraz okazuje się, że rewolucji nie będzie? Premier Donald Tusk zdecydował o rezygnacji z oskładkowania umów zleceń, co w rozmowie z „Faktem” ujawniła to minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Problem w tym, że nowe regulacje, są kluczowe dla wypłaty transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 7,3 mld euro.