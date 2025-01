Trzeba być na nogach od rana do wieczora, do tego jeszcze nieprzespane noce. Opieka podczas urlopu macierzyńskiego nad noworodkiem, a potem niemowlęciem, to ciężka harówka. - Nazwa urlop sugeruje, że to czas odpoczynku - oburzają się aktywistki niektórych kobiecych środowisk i żądają zmiany określenia na bardziej neutralne. Miałoby to poprawić postrzeganie pracy w domu, przy dziecku.