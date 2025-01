Idą rewolucyjne zmiany w obliczaniu wynagrodzenia. Będzie można zażądać wyrównania pensji. Czy na pracodawców spadnie lawina pozwów?

To nowe pieniężne świadczenie to już prawdziwy hit. Lawina wniosków o przyznanie wdowiej renty spadła na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W całej Polsce złożono ich już blisko 300 tysięcy. ZUS ostrzega przed popełnianiem błędów w wypełnianiu dokumentów, bo może się to skończyć nieprzyznaniem świadczenia.