Sąd: ZUS zapłaci rentę za .... 16h snu i nagłe wyłączenia w ciągu dnia. To rzadka choroba. Pracownicy ZUS chyba osłupieli jak rozpatrywali tą sprawę. Renta socjalna i rodzinna za to, że rencista na studiach spał 16 godzin, zasypiał na zajęciach, na stojąco w autobusie, a nawet idąc w towarzystwie (jak to możliwe zasnąć w czasie spaceru idąc?). Nadmierna senność będzie chyba jednak kosztowała ZUS trochę pieniędzy. Jest to podstawa do przyznania renty. Potwierdził to Sąd Okręgowy w Toruniu, który zgodził się na dowód z wybitnych biegłych z Instytutu Psychiatrii i Neurologii Kliniki Psychiatrii Sądowej w Warszawie, którzy potwierdzili, że rencista naprawdę cierpi na rzadką chorobę, a nie tylko lubi długo spać (zaznaczamy, ze wyrok jest nieprawomocny).