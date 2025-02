1884,61 zł to nowa najniższa emerytura z ZUS po waloryzacji od marca 2025, a może jednak wyższa: 1933, 23 zł. Od czego to zależy

To już połowa lutego i rząd ma niewiele czasu na ewentualne zmiany w waloryzacji emerytur. Choć więc pojawiła się opcja wyższego wskaźnika waloryzacji emerytur niż ten zapisany w budżecie, to z każdym dniem, w którym nie ma takiej decyzji, maleją na to szanse. A różnica jest niebagatelna, nie tylko do do najniższej emerytury od marca 2025 i wysokości trzynastej oraz czternastej emerytury.