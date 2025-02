Zmiany w pensjach lekarzy, pielęgniarek i nie tylko. Już niedługo będą zarabiać więcej. Kiedy podwyżki w służbie zdrowia?

Blisko 12 tysięcy złotych dla lekarzy, ponad 10 tysięcy dla pielęgniarek. Tak od lipca w służbie zdrowia wzrosną minimalne wynagrodzenia. Skąd te płace po nowemu? Ma to związek z właśnie podanym przez Główny Urząd Statystyczny komunikatem w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 roku, które wyniosło ono 8181,72 zł.

8181,72 złotych, tyle w 2024 roku wyniosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. To kluczowa kwota dla pracowników służby zdrowia, od której wyliczane są minimalne pensje między innymi lekarzy, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych.

Waloryzacja minimalnych pensji w służbie zdrowia

Jak wyjaśnia serwis rynekzdrowia.pl, ustawa o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zakłada coroczną, przypadającą na pierwszy dzień lipca, waloryzację minimalnych pensji. Są wyliczane jako iloczyn współczynnika pracy określonego w tabeli płac oraz właśnie przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły.

Minimalne pensje lekarzy i dentystów od 1 lipca 2025

Od lipca najwyższa pensja minimalna w służbie zdrowia wyniesie 11 863,49 zł. Będzie to dotyczyć zawodów zaszeregowanych w grupie pierwszej tabeli płac, czyli lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją. To daje wzrost o 1 488,04 zł – wylicza serwis.

Takie będzie minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych

W przypadku pielęgniarek i położnych zaszeregowanych do grupy drugiej , czyli z wykształceniem magisterskim i specjalizacją, minimalna pensja to 10 554,42 zł. Tu wzrost wyniesie 1 323,85 zł. Dotyczyć to będzie również określonych w grupie drugiej farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjny, psychologów kliniczny.

Minimalne pensje ratowników medycznych

Pielęgniarki i położne zaszeregowane w grupie piątej otrzymają minimum 8 345,35 zł (wzrost o 1 046,76 zł), a w szóstej grupie 7 690,82 zł, to wzrost o 964,67 zł. Z kolei minimalne wynagrodzenie ratowników medycznych, ujętych w grupie szóstej wyniesie 7 690,82 zł, to wzrost o 964,67 złotych.

Na podwyżki wedle stosownych przeliczników będą też mogli liczyć fizjoterapeuci, farmaceuci. Wzrost minimalnej pensji dotyczy też diagnostów laboratoryjnych, opiekunów medycznych, salowych oraz sanitariuszy.