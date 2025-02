Ważne zmiany w emeryturach. Niektórym ZUS emerytury zmniejszy albo nawet zawiesi. O co chodzi?

To ważna wiadomość dla tych, którzy zdecydowali się na wcześniejszą emeryturę. Zmieniają się limity dotyczące dodatkowego zarobkowania. Część emerytów powinna się mieć na baczności. Jeśli limit przekroczą, ZUS może im ze świadczenia obciąć nawet 900 złotych, w skrajnych przypadkach nawet zawiesić emeryturę.

Jak to jest z tym dorabianiem do emerytury?

Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.

Nie dotyczy to jednak wszystkich

Limity obowiązują tak zwanych wcześniejszych emerytów i rencistów czyli tych, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego –przypomina ZUS. Chodzi na przykład o nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne czy tych, którzy mają emerytury pomostowe.

Dorabianie do emerytury. Limity zmieniają się cztery razy do roku

Limity dodatkowego zarobkowania zmieniają się raz na kwartał: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Emerytura lub renta jest zmniejszana, gdy przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju z poprzedniego kwartału. Z kolei przekroczenie pułapu 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia skutkuje zawieszeniem wypłaty emerytury.

Dorabianie do emerytury. Nowy limit od marca

Jakie limity będą obowiązywać od marca do końca maja 2025 roku? Kiedy dodatkowy zarobek wyniesie więcej niż 5 tys. 934 zł 10 gr, ZUS zmniejszy emeryturę. Kiedy będzie to 11 tys. 20 zł 40 gr, wypłata emerytury zostanie zawieszona. W sytuacji, kiedy ktoś z dorabianiem ulokuje się między tymi widełkami, Zakład nie zmniejszy emerytury o dowolną kwotę. Zazwyczaj potrąci tyle pieniędzy, o ile przekracza się konkretny próg.

Jak to wygląda na konkretnym przykładzie?

Wylicza to businessinsider.com.pl. Nauczycielka ze świadczeniem kompensacyjnym, która dorabia 6 tys. zł miesięcznie, musi się liczyć z pomniejszeniem przelewu z ZUS o 66 zł. O tyle przekroczy próg 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Przy pensji 6,5 tys. emerytura zmaleje już o ponad 660 zł. Ale przy wynagrodzeniu na poziomie 8 tys. zł ZUS potrąci już nie 2 tys. zł, ale nieco ponad 900 zł. Tu – jak wyjaśnia portal - do gry wchodzi taka zwana kwota maksymalnego zmniejszenia, którą ZUS publikuje raz do roku przy okazji corocznej waloryzacji. Na razie tych danych Zakład jeszcze nie podał.

Ile wyniesie po zmianach kwota maksymalnego zmniejszenia?

Business Insider przytacza wyliczenia „Faktu”

939 zł i 61 gr dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704 zł i 75 gr dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798 zł i 72 gr dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

To znaczy, że ZUS nie pomniejszy świadczenia o kwotę wyższą niż wskazane powyżej. W porównaniu z tym rokiem rosną one o 5,5 proc., czyli tyle, ile może wynieść waloryzacja emerytur milionów Polaków.