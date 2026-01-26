REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Rząd potwierdził nową płacę minimalną i stawkę godzinową 2026. Sprawdź, ile otrzymasz na rękę. Oto kwota

Rząd potwierdził nową płacę minimalną i stawkę godzinową 2026. Sprawdź, ile otrzymasz na rękę. Oto kwota

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 08:56
[Data aktualizacji 27 stycznia 2026, 09:21]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, płaca minimalna 2026, płaca minimalna, minimalne wynagrodzenie, złoty, złotówki
Rząd potwierdził nową płacę minimalną i stawkę godzinową na 2026 rok. Sprawdź, ile otrzymasz na rękę. Oto kwota
Andrzej Rostek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

1 stycznia 2026 roku nastąpiła kolejna podwyżka płacy minimalnej w Polsce. Zmiana ta objęła miliony osób pracujących zarówno na umowach o pracę, jak i na umowach zlecenie. Wzrost ten jest dość niewielki. Jaki dokładnie? Oto szczegóły.

Nowa wysokość płacy minimalnej i stawki godzinowej od 2026 roku

Zgodnie z decyzją rządu, od 1 stycznia 2026 roku, minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 złotych brutto. Oznacza to wzrost o około 140 złotych w porównaniu do obowiązującej wcześniej kwoty. Po odjęciu wszystkich wymaganych składek i podatków, pracownik zatrudniony na pełen etat otrzyma "na rękę" około 3605 złotych netto. Jednocześnie, podwyżka ta nie dotyczy wyłącznie pracowników etatowych, ponieważ rośnie również minimalna stawka godzinowa, która w 2026 roku wynosi 31,40 złotych brutto. Jest to wzrost o 90 groszy w stosunku do obecnej stawki wynoszącej 30,50 złotych brutto i obejmie także osoby pracujące na umowach zlecenie oraz pracowników sezonowych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że będzie to jedyna podwyżka płacy minimalnej w 2026 roku, co stanowi odstępstwo od praktyki znanej z lat ubiegłych, kiedy to kwota ta rosła dwa razy w ciągu roku.

REKLAMA

REKLAMA

Kto zyska, a kto odczuje skutki podwyżki płacy minimalnej?

Ustalona na 2026 rok wyższa kwota minimalna jest rezultatem kompromisu osiągniętego pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców, które początkowo postulowało niższą stawkę (4700 zł), a związkami zawodowymi, domagającymi się wyższego pułapu (5015 zł). Nowa wysokość pensji minimalnej to pozytywna wiadomość przede wszystkim dla osób z najniższymi zarobkami, szczególnie w sektorach takich jak handel, gastronomia, ochrona mienia i szeroko pojęte usługi. Jednak eksperci ostrzegają, że z uwagi na inflację i rosnące koszty utrzymania, realny wzrost siły nabywczej może okazać się marginalny. Z drugiej strony, dla pracodawców podwyższenie minimalnego wynagrodzenia oznacza zwiększenie obciążeń finansowych, gdyż wzrastają koszty zatrudnienia wynikające z wyższych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W branżach o niskiej rentowności może to potencjalnie skutkować redukcją liczby etatów lub ograniczeniem godzin pracy. Należy zaznaczyć, że pracownicy zatrudnieni na umowach o dzieło nie odniosą żadnych korzyści z tej zmiany, ponieważ nie podlega ich minimalna stawka godzinowa, a wynagrodzenie jest wypłacane za osiągnięty efekt, a nie za poświęcony czas.

Wpływ płacy minimalnej na inne świadczenia i zabezpieczenia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia ma szeroki wpływ, wykraczający poza samą pensję zasadniczą, ponieważ to na jego podstawie oblicza się inne świadczenia, w tym między innymi dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za okres przestoju oraz odprawy pieniężne przysługujące w przypadku zwolnień. W konsekwencji, podwyżka minimalnej płacy automatycznie podnosi również wysokość tych należności. Ponadto, wyższa minimalna pensja powoduje wzrost kwoty wolnej od potrąceń komorniczych. Zmiana ta jest również korzystna dla osób pobierających zasiłki chorobowe lub macierzyńskie, gdyż ich wysokość jest kalkulowana na podstawie wynagrodzenie brutto. Pośrednio zyskują także osoby bezrobotne, ponieważ niektóre świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy i urzędów pracy są powiązane z poziomem minimalnego wynagrodzenia krajowego. Informacje te opierają się na Rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku ("Dz. U. poz. 1242").

Relacja płacy minimalnej do prognozowanej średniej krajowej w 2026 roku

Ustalona przez rząd płaca minimalna w wysokości 4806 zł brutto na 2026 rok będzie stanowiła mniejszy odsetek prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej niż w roku poprzednim.

REKLAMA

  • Prognozowane przeciętne wynagrodzenie: Według założeń budżetowych i prognoz makroekonomicznych, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2026 roku ma wynieść około 9420 zł lub w innych wariantach około 9385 zł.
  • Relacja wynagrodzeń: Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie (4806 zł) będzie stanowiło około 50,5 proc. do 51 proc. prognozowanej średniej krajowej.
  • Zmiana trendu: Należy podkreślić, że ta relacja spadnie w porównaniu do 2025 roku, kiedy to minimalne wynagrodzenie (4666 zł) stanowiło około 52,7 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski z prognoz makroekonomicznych są takie, że choć płaca minimalna rośnie nominalnie, jej tempo wzrostu jest niższe niż prognozowany wzrost przeciętnej płacy. Związki zawodowe zwracają uwagę, że taki spadek relacji minimalnej do przeciętnej płacy może nie zapewnić realnego wzrostu wynagrodzeń minimalnych, zwłaszcza jeśli inflacja okaże się wyższa niż rządowe prognozy (które zakładały wzrost cen o około 3 proc.). Oznacza to, że osoby zarabiające najniższą pensję odczują tę podwyżkę jako symboliczną w stosunku do ogólnego wzrostu kosztów życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ocena realnej wartości podwyżki. Prognozy inflacji na 2026 rok

Minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć w 2026 roku nominalnie o około 3,0 proc. (z 4666 zł do 4806 zł brutto). Aby ocenić realną wartość tej podwyżki, kluczowe jest porównanie jej z prognozowaną inflacją. Aktualne prognozy głównych instytucji wskazują, że inflacja konsumencka (CPI) w 2026 roku powinna być niska, co teoretycznie zwiększa realną wartość wzrostu płacy. Zarówno Rząd (Ministerstwo Finansów), jak i Narodowy Bank Polski (NBP), opierając się na swoich najnowszych projekcjach, zakładają, że średnioroczna inflacja wyniesie w 2026 roku około 3,0 proc. Prognoza NBP jest nieznacznie niższa i wynosi 2,9 proc., co odzwierciedla oczekiwane trwałe zbliżanie się do celu inflacyjnego banku centralnego (2,5 proc. +/- 1 p.p.). Prognozy analityków rynkowych są zbliżone, z szacunkami oscylującymi między 2,7 proc. a 3,3 proc.

Jeśli płaca minimalna wzrośnie o 3,0 proc., a inflacja wyniesie również około 3,0 proc., to realna podwyżka dla pracownika będzie bliska zeru lub zaledwie minimalnie dodatnia. Oznacza to, że siła nabywcza osób zarabiających najniższą pensję zaledwie się utrzyma lub wzrośnie o symboliczne ułamki procenta. Potwierdza to wcześniejsze stwierdzenie, że podwyżka będzie miała charakter głównie symboliczny. Należy jednak pamiętać, że prognozy te obarczone są ryzykiem, zwłaszcza w kontekście przyszłych decyzji regulacyjnych rządu dotyczących cen energii. W przypadku, gdyby inflacja okazała się wyższa (np. powrót do 4-5 proc.), realna wartość płacy minimalnej spadłaby.

Powiązane
Nowe 800 plus dla seniora. Propozycja rekompensaty za wychowanie dzieci także dla osób 50+. Czy i kiedy świadczenie zostanie wprowadzone?
Nowe 800 plus dla seniora. Propozycja rekompensaty za wychowanie dzieci także dla osób 50+. Czy i kiedy świadczenie zostanie wprowadzone?
Zakup samochodu elektrycznego z dofinansowaniem. Jak otrzymać nawet 40 000 zł dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego w 2025 roku?
Zakup samochodu elektrycznego z dofinansowaniem. Jak otrzymać nawet 40 000 zł dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego w 2025 roku?
Nie każdy otrzyma pełne 800 plus. Niektórzy dostaną tylko 400 zł. Dlaczego?
Nie każdy otrzyma pełne 800 plus. Niektórzy dostaną tylko 400 zł. Dlaczego?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
PKO BP ukarany przez UOKiK za stosowanie klauzul blankietowych. To nie był wypadek przy pracy, tylko problem znany od lat
27 sty 2026

Prezes UOKiK uznał klauzule PKO BP dotyczące zmiany oprocentowania kredytu konsumenckiego za niedozwolone i zakazał ich stosowania. UOKiK wyjaśnia, że niedozwolone postanowienia umowne są bezskuteczne z mocy prawa i nie wiążą konsumentów. Ta decyzja może pomóc konsumentom w dochodzeniu roszczeń od banku. Sprawa dotyczy setek tysięcy umów kredytu gotówkowego i konsumenckiego.
Cudzoziemcy coraz częściej zakładają JDG w Polsce. Ukraińcy zdecydowanie na czele
27 sty 2026

Co siódma nowa jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce została założona przez osobę bez wyłącznego obywatelstwa polskiego. Dane z CEIDG za 2025 rok pokazują stabilny trend, w którym kluczową rolę odgrywają Ukraińcy, a eksperci wskazują na instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania sprzyjające przedsiębiorczości migracyjnej.
Zmiana terminu składania formularza ZUS IWA. Płatnicy składek muszą się pośpieszyć
27 sty 2026

Formularz ZUS IWA jest dokumentem, który zawiera informacje o danych niezbędnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zwykle płatnicy składek składają ZUS IWA do 31 stycznia, jednak w tym roku termin uległ zmianie.
Powiększenie lokalu kosztem korytarza: to nie będzie łatwe?
26 sty 2026

Niektóre osoby mogą mieć pomysł na powiększenie swojego mieszkania poprzez włączenie do niego części korytarza. Taka zmiana bez zgody sąsiadów kończy się źle.

REKLAMA

WSA: Gmina nie może odmawiać dowozu tylko dlatego, że szkoła jest „najbliżej”. Liczą się realne potrzeby dziecka
26 sty 2026

Czy gmina może odmówić zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka, bo „jest bliższa szkoła”? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie ma wątpliwości: odległość to za mało. Jeśli placówka nie realizuje zaleceń z orzeczenia, odmowa jest bezprawna — nawet gdy szkoła leży tuż obok domu.
Ważny wyrok NSA. Tysiące opiekunów może wrócić do starych zasad świadczenia pielęgnacyjnego
26 sty 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, na który czekały tysiące opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o świadczenie pielęgnacyjne i możliwość ubiegania się o nie na starych, korzystniejszych zasadach. Sąd uznał, że liczy się nie tylko data złożenia wniosku. Jest jeszcze jeden kluczowy warunek.
21 czy może 31 dni dodatkowego wolnego w roku? Nie tylko nauczyciele mogą skorzystać z przerwy w pracy by zadbać o swoje zdrowie
26 sty 2026

Urlop zdrowotny to szczególne uprawnienie, które przysługuje tylko niektórym pracownikom. Wbrew powszechnej opinii nie chodzi tylko o nauczycieli. Kto jeszcze ma możliwość skorzystania z przerwy w pracy by zadbać o własne zdrowie?
Tryb offline i certyfikat typu 2 - jak fakturować w czasie awarii KSeF lub braku dostępu do sieci
27 sty 2026

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur 1 lutego 2026 roku zmienia sposób dokumentowania obrotu, ale nie pozbawia podatników prawa do wystawiania faktur w sytuacjach kryzysowych. Jak podkreślają eksperci fillup k24, ustawodawca przewidział mechanizmy pozwalające na zachowanie ciągłości sprzedaży nawet przy braku połączenia z siecią lub awarii systemu KSeF.

REKLAMA

Pracownicy są zaskoczeni kosztami tego wolnego. Tracą więcej niż połowę wynagrodzenia, bo skutki widać również przy wypłacie trzynastki
26 sty 2026

Zwolnienie z powodu siły wyższej to uprawienie, z którego pracownicy chętnie korzystają w kryzysowych sytuacjach. Często przy tym zapominają, że może to mieć również długofalowe skutki, które odczują dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego.
Zimą wychodzi prawda o pompach ciepła. Ta temperatura wszystko weryfikuje – i nie chodzi o siarczysty mróz
26 sty 2026

Pierwsze zimne noce zawsze wyglądają podobnie. Temperatura spada poniżej zera, instalacja grzewcza przechodzi z trybu komfortowego w tryb ciągłej pracy, a pompa ciepła po tygodniach spokojnego modulowania zaczyna pokazywać swój prawdziwy charakter. Nie w styczniowym mrozie rzędu –20°C, który pojawia się na chwilę i równie szybko znika, lecz przy około –7°C. To wtedy urządzenie pracuje długo, intensywnie i bez taryfy ulgowej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA