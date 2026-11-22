1 stycznia 2027 roku nastąpi kolejna podwyżka płacy minimalnej w Polsce. Zmiana ta obejmie miliony osób pracujących zarówno na umowach o pracę, jak i na umowach zlecenie. Wzrost ten jest dość niewielki. Jaki dokładnie? Oto szczegóły.

Nowa wysokość płacy minimalnej i stawki godzinowej od 2027 roku

Zgodnie z decyzją rządu, od 1 stycznia 2027 roku minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4950 złotych brutto. Oznacza to wzrost o 144 złote w porównaniu do obowiązującej w 2026 roku kwoty (4806 zł brutto). Po odjęciu wszystkich wymaganych składek i podatków, pracownik zatrudniony na pełen etat (przy standardowych założeniach podatkowych, z uwzględnieniem PIT-2 i bez PPK) otrzyma „na rękę” około 3704 złotych netto (dokładnie 3703,93 zł). Jednocześnie podwyżka ta nie dotyczy wyłącznie pracowników etatowych, ponieważ rośnie również minimalna stawka godzinowa, która w 2027 roku wyniesie 32,30 złotych brutto. Jest to wzrost o 90 groszy w stosunku do obecnej stawki wynoszącej 31,40 złotych brutto i obejmie także osoby pracujące na umowach zlecenie oraz pracowników sezonowych. Podobnie jak w roku poprzednim, będzie to jedyna podwyżka płacy minimalnej w 2027 roku, co podtrzymuje odejście od praktyki podnoszenia najniższej krajowej dwa razy w ciągu roku.

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Kto zyska, a kto odczuje skutki podwyżki płacy minimalnej?

Ustalona na 2027 rok wyższa kwota minimalna została przyjęta przez rząd w drodze rozporządzenia po tym, jak na forum Rady Dialogu Społecznego nie udało się wypracować kompromisu – związki zawodowe domagały się podwyżki do co najmniej 5200 zł brutto, podczas gdy organizacje pracodawców postulowały wzrost nieprzekraczający prognozowanej inflacji (ok. 2,5 proc., czyli w okolicach 4926–4950 zł). Nowa wysokość pensji minimalnej to pozytywna wiadomość przede wszystkim dla osób z najniższymi zarobkami, szczególnie w sektorach takich jak handel, gastronomia, ochrona mienia i szeroko pojęte usługi. Jednak eksperci ostrzegają, że z uwagi na inflację i rosnące koszty utrzymania, realny wzrost siły nabywczej może okazać się ujemny lub marginalny. Z drugiej strony, dla pracodawców podwyższenie minimalnego wynagrodzenia oznacza zwiększenie obciążeń finansowych (całkowity koszt zatrudnienia pracownika na etacie wzrośnie do ok. 5964 zł), gdyż wzrastają koszty wynikające z wyższych składek na ubezpieczenia społeczne. W branżach o niskiej rentowności może to potencjalnie skutkować redukcją liczby etatów lub ograniczeniem godzin pracy. Należy zaznaczyć, że pracownicy zatrudnieni na umowach o dzieło nie odniosą żadnych korzyści z tej zmiany, ponieważ nie obejmuje ich minimalna stawka godzinowa, a wynagrodzenie jest wypłacane za osiągnięty efekt, a nie za poświęcony czas.

Wpływ płacy minimalnej na inne świadczenia i zabezpieczenia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia ma szeroki wpływ, wykraczający poza samą pensję zasadniczą, ponieważ na jego podstawie oblicza się inne świadczenia, w tym między innymi dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za okres przestoju oraz odprawy pieniężne przysługujące w przypadku zwolnień. W konsekwencji podwyżka minimalnej płacy automatycznie podnosi również wysokość tych należności. Ponadto wyższa minimalna pensja powoduje wzrost kwoty wolnej od potrąceń komorniczych. Zmiana ta jest również korzystna dla osób pobierających zasiłki chorobowe lub macierzyńskie, gdyż ich minimalna podstawa wymiaru jest kalkulowana na podstawie wynagrodzenia minimalnego. Pośrednio zyskują także osoby bezrobotne, ponieważ niektóre świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy i urzędów pracy są powiązane z poziomem minimalnego wynagrodzenia krajowego. Informacje te opierają się na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1213).

Relacja płacy minimalnej do prognozowanej średniej krajowej w 2027 roku

Ustalona przez rząd płaca minimalna w wysokości 4950 zł brutto na 2027 rok będzie stanowiła mniejszy odsetek prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej niż w roku poprzednim.

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Prognozowane przeciętne wynagrodzenie. Według założeń do projektu ustawy budżetowej na 2027 rok, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma po raz pierwszy przekroczyć granicę 10 tys. zł i wynieść około 10 033 zł.

Relacja wynagrodzeń. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie (4950 zł) będzie stanowiło około 49,3 proc. prognozowanej średniej krajowej.

Zmiana trendu. Należy podkreślić, że ta relacja spadnie poniżej progu 50 proc. w porównaniu do 2026 roku, kiedy to minimalne wynagrodzenie (4806 zł) stanowiło około 51 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski z prognoz makroekonomicznych są takie, że choć płaca minimalna rośnie nominalnie, jej tempo wzrostu (3,0 proc.) jest wyraźnie niższe niż prognozowany wzrost przeciętnej płacy (ok. 5,9 proc.). Związki zawodowe zwracają uwagę, że taki spadek relacji minimalnej do przeciętnej płacy nie zapewni realnego wzrostu dochodów najmniej zarabiających, zwłaszcza że najnowsze prognozy inflacyjne wskazują na silniejszy wzrost cen niż pierwotnie zakładał rząd. Oznacza to, że osoby zarabiające najniższą pensję odczują tę podwyżkę jako symboliczną w stosunku do ogólnego wzrostu kosztów życia.

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Ocena realnej wartości podwyżki. Prognozy inflacji na 2027 rok

Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2027 roku nominalnie o 3,0 proc. (z 4806 zł do 4950 zł brutto). Aby ocenić realną wartość tej podwyżki, kluczowe jest porównanie jej z prognozowaną inflacją. O ile rząd w założeniach budżetowych przyjął średnioroczną inflację konsumencką (CPI) na poziomie 2,8 proc., o tyle nowsze prognozy instytucji finansowych wskazują na wyraźne przyspieszenie wzrostu cen. Zgodnie z listopadową projekcją Narodowego Banku Polskiego (NBP), średnioroczna inflacja w 2027 roku ma wynieść 4,2 proc., natomiast według jesiennych prognoz Komisji Europejskiej sięgnie ona nawet 4,4 proc. (m.in. ze względu na wygaśnięcie działań osłonowych dotyczących cen energii). Jeśli płaca minimalna wzrośnie o 3,0 proc., a inflacja wyniesie prognozowane przez NBP i KE ponad 4 proc., to realna wartość podwyżki dla pracownika będzie ujemna (spadek siły nabywczej o ponad 1 punkt procentowy). Oznacza to, że mimo nominalnego wzrostu pensji na koncie, za minimalne wynagrodzenie w 2027 roku będzie można kupić nieco mniej towarów i usług niż w 2026 roku.