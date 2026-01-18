Lawina wniosków spadła na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie

Ta zmiana przepisów to prawdziwa rewolucja. Z nowym rokiem do stażu pracy wliczane są nie tylko etaty, ale także lata przepracowane na zleceniu, we własnej firmie czy za granicą. To oznacza dłuższy urlop, dodatki stażowe i jubileuszówki. Żeby zyskać nowe uprawnienia, najpierw trzeba uzyskać zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i które potem należy przedłożyć pracodawcy. Na ZUS już spadła lawina wniosków o wydanie dokumentu.

Nowe regulacje już obowiązują w instytucjach publicznych. W sektorze prywatnym wejdą w życie od maja. To oznacza, że tysiące osób mogą w najbliższych miesiącach zyskać dłuższy urlop wypoczynkowy, prawo do dodatków stażowych lub nagród jubileuszowych, które wcześniej były poza ich zasięgiem.

Dłuższy urlop i wyższe wynagrodzenie

Zmiana przepisów przekłada się na bardzo konkretne korzyści. W zależności od łącznej długości stażu pracy, pracownicy mogą zyskać nawet sześć dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego rocznie. Dla wielu osób oznacza to przejście z dwudziestu do dwudziestu sześciu dni wolnych.

W sektorze publicznym oraz w części firm prywatnych istotne znaczenie mają także dodatki stażowe. Po osiągnięciu określonego stażu pracy wynagrodzenie zasadnicze wzrasta, czasem o kilkaset złotych miesięcznie. W instytucjach, w których obowiązują nagrody jubileuszowe, do stażu wliczane są teraz także okresy pracy na umowach cywilnoprawnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, co może przyspieszyć wypłatę kolejnego świadczenia nawet o kilka lat.

Bez zaświadczenia nie ma korzyści

Nowe przepisy nie działają jednak automatycznie. Aby dodatkowe okresy zostały formalnie doliczone do stażu pracy, pracownik musi je udokumentować. Podstawą jest zaświadczenie wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które następnie należy przedłożyć pracodawcy.

Resort rodziny wyjaśnia, że najlepszym rozwiązaniem jest wybór opcji umożliwiającej uzyskanie jednego, zbiorczego dokumentu obejmującego wszystkie okresy ubezpieczenia podlegające doliczeniu. Takie zaświadczenie znacząco ułatwia pracę działom kadr i ogranicza ryzyko pomyłek.

Jednocześnie ministerstwo zastrzega, że jeżeli niektóre okresy aktywności zawodowej nie zostaną wykazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pracownik nie traci prawa do ich uwzględnienia. W takiej sytuacji może przedstawić pracodawcy własne dokumenty, na przykład umowy, zaświadczenia lub decyzje administracyjne.

Jak wygląda procedura w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Proces uzyskania zaświadczenia jest scentralizowany i opiera się na danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pracownik zainteresowany aktualizacją swojego stażu pracy musi złożyć odpowiedni wniosek, który pozwoli na weryfikację składek odprowadzanych z tytułu wcześniejszych form zatrudnienia lub działalności.

Po rozpatrzeniu wniosku instytucja generuje dokument potwierdzający konkretne okresy, w których dana osoba podlegała ubezpieczeniom społecznym. To właśnie ten dokument stanowi podstawę do ponownego przeliczenia uprawnień pracowniczych w obecnym miejscu pracy.

Eksperci podkreślają, że warto zadbać o precyzyjne wypełnienie wniosku. Im dokładniejsze dane, tym sprawniejsza procedura i mniejsze ryzyko błędów w datach. Dobrze uporządkowana dokumentacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to klucz do pełnego wykorzystania nowych przepisów.

Lawina wniosków zalała ZUS

Skala zainteresowania zmianami w zasadach ustalania stażu pracy zaskoczyła nawet instytucje publiczne. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już blisko 197 tysięcy wniosków o wydanie zaświadczeń potwierdzających okresy aktywności zawodowej, które do tej pory nie były uwzględniane przy ustalaniu uprawnień pracowniczych. Te liczby dobitnie pokazują, jak wiele osób przez lata pracowało na umowach cywilnoprawnych, prowadziło własną działalność gospodarczą albo wykonywało pracę poza granicami kraju, nie mając możliwości zaliczenia tych okresów do stażu pracy.

Złożenie wniosku jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Instytucja wydaje zaświadczenia w oparciu o dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, a w sytuacji, gdy dokumentacja jest niepełna lub brakuje informacji o niektórych okresach, uruchamiane jest postępowanie wyjaśniające. Wówczas konieczne może być uzupełnienie wniosku oraz dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia lub prowadzenie działalności.

Wniosek przez internet krok po kroku

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć elektronicznie po zalogowaniu się na własne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W panelu usług należy odnaleźć zakładkę formularz dotyczący wydania zaświadczenia o ubezpieczeniach dla celów doliczania okresów do stażu pracy. System w dużej części uzupełnia dane automatycznie, a po sprawdzeniu i wysłaniu wniosku pozostaje już tylko czekać na dokument.

trzeba się zalogować się na swoje konto ZUS;

w menu po lewej stronie należy wyszukać zakładkę „Usługi”;

potem wyszukać z listy usług „Złożenie wniosku USP. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczenia dla celów doliczania okresów do stażu pracy” (jeśli nie można go znaleźć, w okienku wyszukiwania trzeba wpisać "USP");

wystarczy uzupełnić wniosek (częściowo uzupełniony już o swoje dane) i wysłać.

Terminy mają znaczenie

Pracownicy powinni pamiętać o terminach. Jeżeli dany okres zatrudnienia lub działalności nie zostanie udokumentowany odpowiednio do pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku w instytucjach publicznych albo do pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku w sektorze prywatnym, pracodawca nie będzie mógł wliczyć go do stażu pracy. A to oznacza brak prawa do wyższych świadczeń, mimo że nowe przepisy formalnie już obowiązują.

W praktyce im szybciej pracownik zadba o dokumenty, tym szybciej odczuje skutki jednej z najważniejszych zmian w prawie pracy ostatnich lat.