Nie dostaniesz pieniędzy za urlop? Prezydent podpisał zmiany – sprawdź, kogo dotyczą nowe zasady

Ekwiwalent za urlop 2026 – prezydent podpisał ustawę. Sprawdź, kiedy otrzymasz pieniądze
Zmieniasz pracę, oddajesz sprzęt, żegnasz się z zespołem i czekasz na przelew. Od 2026 roku to możliwy scenariusz. Nowe przepisy Kodeksu pracy zmieniają moment wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pieniądze nadal się należą, ale nie zawsze trafią na konto w ostatnim dniu zatrudnienia. Sprawdź, kiedy dostaniesz ekwiwalent i kogo dokładnie obejmują nowe zasady.
- Ekwiwalent za urlop 2026. Co naprawdę się zmienia po rozwiązaniu umowy
- Nowe zasady wypłaty ekwiwalentu za urlop – nowe terminy
- Kto ma prawo do ekwiwalentu za urlop
- Jak obliczyć ekwiwalent za urlop w 2026 roku
- Elektroniczne wnioski – kolejna nowość w Kodeksie pracy
- Dlaczego te zmiany są ważne
- Ekwiwalent za urlop 2026 – to warto wiedzieć
- Podstawa prawna
Ekwiwalent za urlop 2026. Co naprawdę się zmienia po rozwiązaniu umowy
Do tej pory pracownicy byli przyzwyczajeni do jednego scenariusza: ostatni dzień pracy oznaczał też wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Od 27 stycznia 2026 roku ten schemat przestaje obowiązywać.
Nowelizacja Kodeksu pracy, podpisana na początku stycznia przez prezydenta Karola Nawrockiego, nie odbiera prawa do ekwiwalentu, ale zmienia moment jego wypłaty. Zamiast zawsze w dniu odejścia, pieniądze będą rozliczane zgodnie z terminem wypłaty wynagrodzenia, albo maksymalnie w ciągu 10 dni od zakończenia umowy.
Dla pracownika oznacza to jedno: brak przelewu w ostatnim dniu pracy nie musi być błędem ani naruszeniem prawa. To zmiana, która może zaskoczyć pracowników, zwłaszcza tych, którzy liczą na pieniądze pozwalające doczekać do pierwszej wypłaty z nowego miejsca pracy.
Nowe zasady wypłaty ekwiwalentu za urlop – nowe terminy
Terminem wypłaty ekwiwalentu urlopowego będzie dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę ustalony zgodnie z art. 85 Kodeksu pracy. Jeżeli dzień ten wypada przed zakończeniem stosunku pracy, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dokonuje się w terminie 10 dni od zakończenia stosunku pracy.
W praktyce oznacza to, że:
Sytuacja 1: Jeśli termin wypłaty wynagrodzenia przypada już po zakończeniu umowy o pracę, ekwiwalent zostanie wypłacony razem z ostatnią pensją.
Sytuacja 2: Jeśli termin wypłaty pensji przypada przed ostatnim dniem pracy, pracodawca ma 10 dni od zakończenia stosunku pracy na wypłatę ekwiwalentu.
Ważne: Gdy termin wypłaty jest dniem wolnym od pracy, ekwiwalent wypłaca się w dniu poprzedzającym.
Kto ma prawo do ekwiwalentu za urlop
Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop powstaje z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.
Ekwiwalent przysługuje, gdy:
- Umowa o pracę została rozwiązana (przez pracownika lub pracodawcę),
- Umowa wygasła (np. po upływie okresu, na który została zawarta),
- Pracownik nie wykorzystał całości lub części urlopu przed zakończeniem zatrudnienia.
Ekwiwalent NIE przysługuje, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
Jak obliczyć ekwiwalent za urlop w 2026 roku
W 2026 roku współczynnik ekwiwalentowy dla pracownika zatrudnionego na pełen etat wynosi 20,92. Dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik oblicza się proporcjonalnie.
Krok 1: Ustal podstawę wymiaru ekwiwalentu (wynagrodzenie pracownika oraz inne świadczenia ze stosunku pracy)
Krok 2: Podziel podstawę przez współczynnik ekwiwalentowy (20,92 dla pełnego etatu) – otrzymasz ekwiwalent za jeden dzień urlopu
Krok 3: Pomnóż wynik przez liczbę dni niewykorzystanego urlopu
Pracownik z wynagrodzeniem 5000 zł brutto, 3 dni niewykorzystanego urlopu 5000 zł ÷ 20,92 = 239 zł (ekwiwalent za 1 dzień) 239 zł × 3 dni = 717 zł brutto ekwiwalentu
Obliczony ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest jednocześnie podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy.
Elektroniczne wnioski – kolejna nowość w Kodeksie pracy
Nowelizacja wprowadza także szersze możliwości elektronicznego załatwiania spraw kadrowych. Pracownik będzie mógł złożyć elektronicznie wniosek m.in. o udzielenie czasu wolnego w celu załatwienia spraw osobistych czy też o urlop bezpłatny.
Forma elektroniczna będzie dostępna także dla:
- Przekazania informacji o monitoringu
- Przekazania informacji o warunkach przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę
- Konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową
Dlaczego te zmiany są ważne
Dotychczas roszczenie o wypłatę ekwiwalentu za urlop było wymagalne od dnia rozwiązania umowy o pracę, co rodziło problemy po stronie pracodawców, którzy musieli generować dodatkowe listy płac i przelewów. Niekiedy prowadziło to do nieprawidłowych obliczeń należnego ekwiwalentu.
Nowe przepisy mają na celu:
- Uporządkowanie rozliczeń i dostosowanie ich do standardowych cykli płacowych
- Zmniejszenie ryzyka błędów w obliczeniach
- Ułatwienie pracodawcom organizacji wypłat
- Zwiększenie przewidywalności terminów dla pracowników
Ekwiwalent za urlop 2026 – to warto wiedzieć
Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące ekwiwalentu za urlop wchodzą w życie 27 stycznia 2026 roku i obowiązują wszystkich pracodawców oraz pracowników w Polsce. Największa zmiana polega na powiązaniu terminu wypłaty ekwiwalentu z terminem wypłaty wynagrodzenia za pracę, co w praktyce oznacza, że pieniądze nie zawsze trafią na konto w ostatnim dniu pracy.
Pracownicy planujący zakończenie zatrudnienia powinni mieć świadomość, że ekwiwalent może być wypłacony nawet do 10 dni po ustaniu stosunku pracy. Pracodawcy natomiast zyskują więcej czasu na prawidłowe obliczenie należnego świadczenia i mogą dokonać jednego przelewu obejmującego ostatnie wynagrodzenie wraz z ekwiwalentem.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2026 r. poz. 25)
