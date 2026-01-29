REKLAMA

Obowiązkowy dodatek do wynagrodzenia w 2026 roku. Nawet 1000 zł więcej do pensji

Obowiązkowy dodatek do wynagrodzenia w 2026 roku. Nawet 1000 zł więcej do pensji

29 stycznia 2026, 14:42
Obowiązkowy dodatek do wynagrodzenia w 2026 roku. Nawet 1000 zł więcej do pensji
1000 zł więcej do pensji. Ten dodatek pracodawca musi wypłacić
W lutym 2026 roku część pracowników może zobaczyć na pasku wynagrodzeń nawet około 1000 zł więcej. Nie chodzi o premię ani jednorazowy bonus, lecz o dodatek, którego wypłaty pracodawca nie może odmówić. Wynika on wprost z przepisów prawa pracy i jest ściśle powiązany z wysokością płacy minimalnej. Wyjaśniamy, komu przysługuje i na jakich zasadach.

Skąd bierze się ten dodatek?

Obowiązek wypłaty dodatku wynika wprost z Kodeksu pracy. Chodzi o sytuację, w której pracownik wykonuje swoje obowiązki w szczególnych warunkach czasowych, a ustawodawca przewidział za to dodatkowe wynagrodzenie. Dodatek ten nie jest uznaniowy i nie zależy od decyzji pracodawcy ani zapisów w umowie o pracę.

Jego wysokość jest ściśle powiązana z minimalnym wynagrodzeniem, dlatego w 2026 roku, po kolejnej podwyżce płacy minimalnej, kwoty należne pracownikom wyraźnie rosną.

Kiedy pracodawca musi wypłacić dodatek?

Dodatek przysługuje pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej, czyli w godzinach  między 21:00 a 7:00. Dokładny przedział godzin nocnych ustala pracodawca w regulaminie pracy, ale zawsze musi on mieścić się w tych granicach.

Za każdą godzinę pracy w tym czasie pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie. Pracodawca:

  • nie może z niego zrezygnować,
  • nie może wliczyć go w pensję zasadniczą,
  • nie może zastąpić go premią lub innym świadczeniem.

Ile wynosi obowiązkowy dodatek w 2026 roku?

Zgodnie z przepisami, dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Od stycznia 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto, co oznacza wyraźnie wyższe stawki dodatku nocnego. W lutym 2026 roku stawka dodatku wynosi około 6,01 zł brutto za godzinę.

Skąd bierze się kwota bliska 1000 zł?

W lutym 2026 roku pracownik zatrudniony na pełen etat przepracuje około 160 godzin. Jeśli wszystkie te godziny przypadają na porę nocną, dodatek wyniesie:

160 godzin × 6,01 zł = 961,60 zł brutto

Przy innym rozkładzie czasu pracy, np. w systemie zmianowym (168 godzin), kwota ta zbliża się do 1000 zł brutto. To realne pieniądze, które muszą zostać wypłacone obok normalnego wynagrodzenia.

Czy pracodawca może uniknąć wypłaty?

Nie. Przepisy są jednoznaczne. Dodatek:

  • jest obowiązkowy,
  • wynika bezpośrednio z ustawy,
  • przysługuje każdemu pracownikowi spełniającemu warunki.

Brak wypłaty dodatku nocnego może być traktowany jako naruszenie praw pracowniczych i podstawę do interwencji Państwowej Inspekcji Pracy.

Kto nie może pracować w takich godzinach?

Prawo wprowadza również ograniczenia. Praca w porze nocnej jest co do zasady zakazana m.in. dla:

  • kobiet w ciąży,
  • pracowników młodocianych,
  • rodziców opiekujących się dzieckiem do 8. roku życia (bez ich zgody),
  • osób z niepełnosprawnością – chyba że lekarz medycyny pracy wyrazi na to zgodę.

To nie przywilej, tylko ustawowy obowiązek

Choć kwota bliska 1000 zł może wyglądać jak premia, w rzeczywistości jest to element wynagrodzenia zagwarantowany przepisami. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej w 2026 roku rośnie także wartość tego dodatku, a pracodawcy nie mają możliwości jego pominięcia.

Podstawa prawna

